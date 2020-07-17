小孟塔羅：小心沒賺錢就先負債累累！抽牌秒測「未來三個月的財運」

政府為了促進經濟，祭出了振興三倍券。有紙本、信用卡、電子支付等，多種配套綁定方式。究竟是否能夠活絡經濟，我們可以拭目以待。不過最為重要的是，你想好怎麼運用了嗎？現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測！未來三個月的財運？

請憑直覺選擇一張牌。

A：維持良好。(錢幣二正位)

牌面上有一位女子，她的懷裡抱著一個娃娃。

A：維持良好。(錢幣二正位)

這張牌表示未來三個月，你的財運會維持的很好。其實你非常了解自己，知道用什麼樣方式，能夠幫自己累積錢財。有些人會藉由投資穩定收益，有些人則是會做好理財。小孟老師在這裡提醒你，究竟無常先到還是明天先到呢？記得做好危機意識的規劃，才不會顧此失彼得不償失。

B：用命換錢。(太陽牌正位)

牌面上豎立二個柱子，其它部份都已被海水淹沒了。

B：用命換錢。(太陽牌正位)

這張牌表示未來三個月，小心賺到了錢賠了健康。請你先檢視自己的工作狀況，是否有壓力過大或負荷過重的情形。也許你一人身兼數職，或時常加班飲食不正常等等。小孟老師在這裡提醒你，健康用錢也買不到的，如果你近期萌生出，想多賺點錢的念頭，還是請你要三思而行。

C：聰明計算。(錢幣四正位)

牌面上的男子坐在椅上，仔細端詳著手上的珠寶。

C：聰明計算。(錢幣四正位)

這張牌表示未來三個月，你會把錢花在刀口上。嚴格來說你是一個省錢達人，深諳貨比三家不吃虧的道理。能把振興券的效益最大化，平時也會多加利用餐券，或搭配信用卡在消費同時賺取回饋。小孟老師在這裡提醒你，有時難免會有遺漏之處，可別因此讓好心情走樣囉！

D：花錢流水。(聖杯騎士正位)

牌面上騎著馬的男子，向二樓窗邊的女子舉杯。

D：花錢流水。(聖杯騎士正位)

這張牌表示未來三個月，你會抵抗不了誘惑而花錢。不外乎是想讓自己變得更好，因此可能會買好看的服裝，染燙更能突顯自己的髮型，甚至做醫美或微整型不等，對你而言這其實是投資自己。小孟老師在這裡提醒你，有多少預算做多少事，被帳單壓到喘不過氣就不好了！

E：異想天開。(魔術師正位)

牌面上的男子舉起雙手，白色的煙從甕裡面冒出來。

D：花錢流水。(聖杯騎士正位)

這張牌表示未來三個月，要小心別借錢做投資。倘若你想投資自己創業或做副業，因而去申請貸款或向親朋好友借錢，到最後你可能會發現，事情沒你原本想的那麼好。倘若你是要做其他投資，也最好是自己有多餘資金再做考慮。小孟老師在這裡提醒你，別還沒發財就已先負債累累囉！