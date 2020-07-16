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威力彩狂飆18.3億！4星座偏財運爆發 購入最佳時間點曝光

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威力彩狂飆18.3億！4星座偏財運爆發 購入最佳時間點曝光

聯合新聞網 / 小孟
小孟老師揭曉了今日偏財運最強的四個星座，大家買彩券的同時也可以參考看看！ 圖／台彩提供
小孟老師揭曉了今日偏財運最強的四個星座，大家買彩券的同時也可以參考看看！ 圖／台彩提供

目前買氣正夯的威力彩頭獎已連摃44期，今天（16日）頭獎上看18.3億元。台彩表示，使用振興三倍券購買彩券正是時候，民眾可以趁著威力彩頭獎累積至今年最高以及振興三倍券的大利多，加碼投注，說不定就是下一位幸運的頭獎得主！另外，中華民國星相學會副理事長小孟老師也揭曉了今日偏財運最強的四個星座，大家買彩券的同時也可以參考看看！

Top4牡羊座：

牡羊座火星落入，顯示今日偏財運勢爆發力十足，財運提升能力看俏，火星屬熱氣，建議在今日購買前喝杯熱開水，或在熱開水或熱飲下方貼張圓形紅紙再喝水，能催動強烈財氣，吸引財運上門。

幸運數字：

1.0.2.4（參考方位角）

Top3:天秤座

婚神星落在天秤座，顯示今日天秤座充滿好運，若想要求得好運氣，建議在下注前觀想財神爺的樣子，再找一個碗盛水，再用東西敲碗三下，讓財神知道你在哪裡，並喝下水，就能喝下財神給你的財氣。

幸運數字：

11，3，5（參考方位角）

Top2:雙子座

金星落在雙子座，顯示雙子座能得到四周的財運，金星象徵維納斯（♀ ） ，建議下注前用筷子對著每張鈔票畫下這個♀符號，再把鈔票拿去下注，說不定能讓你有好手氣。

幸運數字：

1，2，5（參考行星角度）

Top1:巨蟹座

太陽與水星都在巨蟹座，顯示巨蟹財氣充沛，加上水星引力，能導入財氣到財帛宮位，建議下注前找個紅包袋，在紅包袋裡放1元.5元.10元.50元硬幣，象徵66大順，因為1元+5元為6元，10元+50元為60元，60元+6元為66元（66大順），將錢放入口袋中再去下注，說不定能有神奇好運出現。

幸運數字為：

2.4.5.9（參考行星角度）

12星座參考

財運方位：

正東方（建議找住家或辦公室東方的投注站，能得到好財氣）

財運最佳時機：

早上7：00-下午3：00

偏財運 頭獎 火星 彩券 紅包 威力彩

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威力彩周四頭獎上看18.3億 台彩：三倍券可加碼投注

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