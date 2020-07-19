殺破狼周運勢／白羊新同事有天菜 天蠍成職場當紅炸子雞

聯合新聞網 / 殺破狼
殺破狼星座運勢。 圖／ingimage
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殺破狼2020年7月20日～7月26日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，生活會有一個全新的開始，需要搬家的白羊座會尋求到理想的物件。新月發生期間，可許下與家庭、家宅有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，太陽進入戀愛宮位，職場上會加入許多新的同事，裡頭會有令你眼睛為之一亮的天菜，使得每天的生活增添了一些樂趣。某些白羊座會煞到某個偶像明星，沈迷在追星的世界中。

本週須注意的部分

工作運方面，在面試宮位的金星受到海王星影響，正在尋找新工作的白羊座，當心被掛羊頭賣狗肉的公司詐騙。最近暫時別面試新工作，想清楚自己適合什麼領域，做好功課，再投履歷。

健康運方面，在命宮的火星相位不良，注意血光之災，容易發生意外傷害，身體狀況不良，容易感染急性疾病。火氣較大，會有嘴破、長痘痘、痔瘡、中暑的狀況，情緒也容易躁鬱。

金牛座：

整體運勢

學習運方面，新月發生在學習宮位，過去一直猶豫不決、想學習的事務，最近會發現許多補助學程的計畫，使你下定決心去上課。新月期間，可許下有關學習、課程、考試相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

家宅運方面，太陽進入家宅宮位，會需要重新整頓居住的地方，這段時間必須住在旅店或外地，等待家宅裝修完畢才能回家。在異地生活、唸書、工作、打工度假的金牛座則會在此時必須要回鄉或是搬家。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的金星受到海王星影響，親朋好友的社群帳號可能被盜，當心被詐騙。某些金牛座不慎加入直銷或是宗教機構，不斷被游說購買沒用的商品或捐獻，想脫身還會被恐嚇，或受到惡言相向。

感情運方面，在心靈宮位的火星受到水星影響，與喜歡的對象冷戰中，但對方似乎並不理解你的不滿，雖然嘗試溝通，卻還是不斷地踩雷，會開始意識到兩人似乎不太合適。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，好好檢視理財的方式與生活開銷，會發現有些金錢其實是可以節省下來的，並能改善目前的經濟狀況。新月發生期間，可許下與金錢有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

旅遊運方面，太陽進入旅遊宮位，雖然不能到海外旅遊，會開始關注國內有什麼新的景點可以遊覽，此時會發現美景就在不遠處。某些雙子座甚至會用特殊的交通工具環島，讓旅行有一個特別的意義。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的海王星受到命宮的金星影響，會開始對工作有些倦怠，懶洋洋的什麼都不想做。某些雙子座會覺得事業遇到瓶頸，這段時間會想休息，尋求新的靈感。

感情運方面，在命宮的金星受到海王星影響，職場上的爛桃花展開騷擾似的追求，使你怕到需要休一段時間的長假躲避對方。某些雙子座目前同時有好幾個曖昧的對象，卻不覺得他們可以託付終身。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在命宮，情感關係進入新的階段，必須要有自覺，改變一些習氣，使得雙方可以走得長遠。新月發生期間可許下與自我個性以及情感相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，太陽進入金錢宮位，工作會有調薪的機會，收入增加，積蓄令你十分有安全感。某些巨蟹座會想花錢送給喜歡的人一些好東西，不過對方並不需要你如此破費。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在志業宮位行進，沒有自己的時間可以好好休息、玩樂，每天都有忙不完的工作需要完成，加班已經成為常態，甚至連假期都要隨時待命，一刻不得閒。

學業運方面，在學業宮位的海王星受到金星影響，會看到學習場合中有些不公平的潛規則，但自己也是裡頭的共犯結構之一，儘管良心有些過不去，現實層面完全無法容許你揭露這些事實。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在心靈宮位，與喜歡的對象心有靈犀，雙方的關係可望有進展。新月發生期間，可許下與心靈成長、情感、情緒管理相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，太陽進入命宮，同時在志業宮位的天王星相位良好，在工作領域成為受人矚目的焦點，工作表現與態度被肯定，過去受到的委屈會逐漸真相大白，沈穩不躁動，靜觀局勢會為你轉敗為勝。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的海王星受到金星影響，投資切勿貪心追高，此時容易誤入金錢騙局之中，套牢在高點。某些獅子座會遇到親朋好友推銷保險或是直銷，會因為一時心軟，買下完全不划算的理財商品。

健康運方面，太陽進入命宮，同時健康宮位受到土星、木星、冥王星影響，注意心血管方面的問題，此時會發現一些慢性疾病的徵兆，骨骼、牙齒、皮膚會有一些不適，泌尿系統容易發炎。代謝狀況不良，有發福的徵兆。

處女座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，會加入新的團體，認識新朋友，其中不乏可以發展情感關係的對象。新月發生期間，可許下與人際關係相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

學業運方面，在學業宮位的天王星相位良好，會開始研究某個非常先進、前衛的學科，甚至有機會成為新領域的權威。正在選填科系或分組的處女座，會進入理想的學校與科系，前景看好。

本週須注意的部分

感情運方面，木星、土星冥王星齊聚在戀愛宮位，目前身邊不乏追求者，心中卻苦戀著某個不可能有任何發展的人。某些處女座正陷入一段進退維谷的關係，理性上知道必須要分離，卻無法抵擋相思之苦。

金錢運方面，在財務宮位的火星相位不良，預期外的開銷太多，財務狀況週轉不靈，會需要跟親朋好友調頭寸。某些處女座因為身體狀況不佳，或是親人有醫療方面的需要，在此時請求保險理賠，卻遭到刁難，生活陷入困境。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，一個全新的嘗試將會開啟你新的專業領域，工作終於能再度啟動。新月發生期間，可許下有關工作方面的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，太陽進入人際關係宮位，交際應酬的邀約也特別多，會在參與許多活動時認識重要的貴人。此時好好經營人脈，將關係打點好，未來遇到困難時，會有意想不到的朋友出手幫忙。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的火星相位不良，對於未來沒有長遠的規劃，兩人的關係會開始以開放性的方式交往，卻也因此衍生出很多爭執。單身的天秤座會覺得某個人處處跟你作對唱反調，卻意外被這樣的人吸引。

家宅運方面，土星、木星、冥王星齊聚家宅宮位，受到太陽的影響，家族中的親戚有些糾紛，家人不勝其擾。某些天秤座被三姑六婆當成工具人，幫忙一些無意義的事情，還被對方視為理所當然，使你感覺很不爽。

天蠍座：

整體運勢

學業運方面，新月發生在學業宮位，經過長時間的探索，終於確定好自己要選修的方向。新月發生期間，可許下學業、研究、考試……相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，太陽進入志業宮位，工作表現受人矚目，成為職場上的當紅炸子雞，受到上司或老闆重視，會是志得意滿的時期，但此時也要當心有些嫉妒眼紅的閒言閒語隨之而來。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的海王星受到慾望宮位的金星影響，容易嘗試危險的一夜情，當心招惹上爛桃花。某些天蠍座會十分擔憂小孩或是寵物生病了，會花很多錢在醫療費用上。

健康運方面，火星持續在健康宮位行進，身體有過勞的傾向，體內火氣較大，此時容易嘴破、便秘、長痘痘，當心某些器官感染急性疾病，這段時間也要特別注意血光之災。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，許多帳單在此時清償，財務壓力輕鬆許多，經濟狀況有好轉的跡象。新月期間，可許下與金錢、理財、財務有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

學業運方面，太陽進入學業宮位，考試成績大勢抵定，會進入自己嚮往的學校或科系，或是順利拿到畢業證書或升級。某些學業被耽誤已久的射手座，這段時間終於可以重拾課本，回到學校開始上課。

工作運方面，在工作宮位的天王星相位良好，努力工作會獲得額外的獎金或分紅，甚至會獲得公司的配股，價值不斐。靠著接案生活的射手座，最近都會接到報酬頗為豐厚的CASE。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的金星受到海王星影響，隱約感覺喜歡的人有事隱瞞，似乎對你說謊。在戀愛宮位的火星受到慾望宮位的水星影響，某些射手座會陷入較為複雜的肉體關係中，容易招惹到爛桃花。

健康運方面，新月發生在疾厄宮位，同時在疾厄宮位的水星受到火星影響，這段時間要注意呼吸系統的問題以及心血管方面疾病。新月發生期間，可為自己的健康好好許願，身體狀況會開始好轉。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，與喜歡的人關係有所改善，兩人會達成一些共識。新月期間，可許下與情感有關的願望，可獲得新月能量的祝福，情感越來越順利。

金錢運方面，太陽進入財務宮位，財務困窘的經濟狀況可望獲得活水注入，負債與帳單開始有能力清償，積蓄可逐漸累積。某些摩羯座會把沒有實質獲利的理財工具結清，此時會發現很多投資商品都是龐氏騙局。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的金星受到海王星影響，此時會發現職場的上司或是同事隱瞞了某些事情，發現真相後會感到迷惘，不知該不該保持沈默，以免自己被捲入麻煩之中。

健康運方面，太陽進入疾厄宮位，同時木星、土星、冥王星齊聚命宮，某些疾病的病徵逐漸浮現，注意心血管方面的問題，泌尿系統容易發炎，筋骨常常痠痛，牙齒需要治療，皮膚狀況不佳，代謝狀況變差，有發福的傾向。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，掃除一連串的陰霾，工作會有一個新的開始。新月發生期間，可許下與工作相關的願望，會獲得新月的能量祝福，工作越來越順利。

感情運方面，太陽進入感情宮位，曖昧的情感關係明朗化，雙方會在此時確認關係，正式交往。感情穩定的水瓶座，在戀愛宮位的金星受到海王星影響，會過份寵溺戀愛對象，或是被寵愛，兩人花在享樂的時間與金錢會特別多。

本週須注意的部分

交通運方面，火星持續在交通宮位行進，經常需要長距離通勤或是跑外務，感到勞累。搭乘大眾運輸工具，也要當心不慎摔傷。開車容易發生行車糾紛，被開罰單的機率增高，這段時間要特別注意交通安全。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星受到金星影響，最近腦波極弱，看到某些廣告與業配，容易衝動購買一些目前流行的商品，但用了一兩次之後就丟在家中的一角生灰塵，逛街會手滑帶了一些小廢物回家，除了浪費錢還佔空間。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，單身的雙魚座，會有讓你怦然心動的邂逅，不過這不一定是戀愛對象，也可能是一個寵物，或是煞到偶像。新月期間，可許下與戀愛、寵物、懷孕、娛樂相關的願望，會有愉悅的能量幫助。

工作運方面，太陽進入工作宮位，工作表現亮眼，許多先前立下的汗馬功勞被看見，會成為職場受矚目的人物。尋找新工作的雙魚座，在面試宮位的天王星相位良好，靈活的口才與表達方式，會使你雀屏中選，進入理想的單位。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的火星相位不良，預期外的開銷太多，賺錢的速度完全無法追不上花錢的速度。最近要特別當心掉錢包，或是信用資料被盜用，有大量的金錢損失。

人際關係方面，土星、木星、冥王星齊聚人際關係宮位，受到在工作宮位的太陽影響，人紅是非多，在工作領域容易被小人嫉妒，同時也會招來一些想蹭你光環、佔你便宜的無賴，對人際關係有些心煩。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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工作運 運勢 感情運 火星

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