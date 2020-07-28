慧眼識英雄！哪些命格擅長看出一個人的潛力？

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許多人有英雄本色，也具備傲人本領，但偏偏就沒有發揮的舞台。這些人常用「懷才不遇」為自己的平凡與壓抑找了通俗易懂的理由，畢竟「千里馬常有，而伯樂不常有」啊！然而，能識英雄的慧眼在哪裡呢？看來只有祭出天下第一神術──紫微斗數，才能讓此人現形了。跟著科技紫微網一起看看，誰能稱得上現代伯樂？

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紫微

帝星坐命不一定有皇帝命，但是血液中必然流淌著想要成為人上人的強大基因。紫微位居領導型主星的第一把交椅，若要號令天下，或是稱霸一方，一定要先建立核心班底，來把自己拱上去，這種人必然要有識人的獨特眼光，否則是不可能辦到的。

從現代角度來看，紫微通常從年輕求學時就懂得積極充實自己，為將來打好基礎；但最關鍵的是，一旦有識人擇人的需要時，紫微能用火眼金睛看透一個人的能耐。如果你是將才，跟著他就能保你發財。

　

天機

經常扮演頭號幕僚的智多星角色。這種能力不光是依靠頭腦靈活就辦得到，觀察入微與善體人意才是他們難以取代之處。他們掂取一個人有幾斤幾兩的方式，並不是採取那種一眼看穿的老江湖模式，而是把平常觀察到的點滴言行舉止，累積成他心中的大數據庫。

天機會透過綜合比對，去蕪存菁，加上一點社會歷練，與獨有的敏銳聯想力，來綜合判斷一個人的分量。對方即使有心隱藏，也難逃他明察秋毫的識人絕活。所以號稱「人腦大數據」，絕非浪得虛名。

　

太陰

天生沉穩專注的個性，讓太陰容易成為研究者。他們對於內心世界尤有極濃厚興趣，頗有哲學家模式的思維。而且，由於缺乏安全感，太陰必須把身邊所有事物都弄明白，才能安然度日，一旦有陌生人靠近其生活圈，就會啟動他的防衛機制。

在這樣的長期心智訓練模式下，太陰對於識人自然累積出獨特的深刻能力。他們表面上能不動聲色，但實際上早已把你歸納分類完成，還貼上標籤備用。你不要看他待人和氣好欺負，當他有足夠權力時，一句話就能決定是要把你常年冷凍，還是把你捧上天。

　

貪狼

身為最大桃花星，貪狼的眼睛裡可不是只有風花雪月，他還能快速把人分成三六九等，更能判斷出對方有多大的可塑性。尤其因為他懂得交際，又擅長談判，要用幾句話套出對方的能耐，對他來說是小事一樁。

不過，貪狼星利己性強，又特別務實，一旦發現可造之才，若不是自己簽下來當明日之星，就是儘速推薦出去，好用來換點回饋或是累積人情。如果你天賦異秉，卻苦無伯樂賞識，貪狼星可是非常願意擔任偉大的推手喔。

　

所謂的英雄，只是在對的時間做了對的決定。這世界有太多遺珠之憾，有才之人未必有膽；有伯樂眼光，未必有提拔、培養人的條件。光靠機緣，恐怕等到地老天荒，也等不到願者上鉤的好運來臨。還好，懂紫微斗數的人能透過命盤看出每個人的潛力，不但能趨吉避凶，還能找出可憑藉的時空與環境因素。只有做自己的伯樂，才能發揮命運的極大值！

　

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