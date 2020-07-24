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測字：錯過太可惜！下半年能遇見你的「命中注定」？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

人生就像一部列車，有些人只能與你共乘幾站，有些人甚至沒有與你搭上同一班列車。無數的人來來去去，是聚是散，是分是合，當中都有著命中注定的緣分！在今年的下半年裡，你將遇到怎樣的「命中注定」呢？科技紫微網馬上用測字來為你揭曉！

　

請在接下來的四個字中，選一個你第一眼看中的字。

圖片來源／科技紫微網
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結果分析：

　

選擇「命」字

一個「命」字，表示你很相信命運的安排，對於生活也一直隨著自己的節奏進行。「命」字上面是一個「人」字，它所暗示的是，下半年你在感情方面將得到他人的助力。

這個人可能是朋友，也可能是家人。在這些人的安排下，你會遇見「命中注定」的緣分。雖然你不會馬上和這個人發展成戀人關係，但你們並不排斥彼此的存在，往後的日子裡，你們會慢慢互相增加瞭解。無論如何，這是一個好的開始。

　

選擇「中」字

「中」字五行屬火，它預示的是，你下半年將要遇見的「命中注定」來得不早不晚，時機剛剛好！

感情中最難能可貴的就是剛剛好，而你顯然是那個幸運兒。你與他的相遇，是在正常的生活範圍內，這再普通不過的相遇，卻造就了一段美妙緣分的開始。你們都很符合雙方的擇偶標準，而且會聊得很合拍！恭喜你哦，好好珍惜這段良緣吧！

　

選擇「注」字

從「注」字的字面看起來，今年下半年會有緣分主動來敲你的門，但卻未必合你的意。

這個現象主要是你自身有未解決的問題。你的內心深處一直有一個對命定之人的畫像，因此，若有異性主動向你表達好感，你會猶豫不決。你不知道對方是不是最合適你，又害怕會在愛情裡受到傷害，這樣的擔心與猶豫，易讓你錯過優質的緣分哦！

　

選擇「定」字

「定」字上面的寶蓋頭有「房屋」之意，屋裡的「疋」是走之意，這表示你已達到旅程的目的地，停了下來。選中這個字，有感情安定之意。

你下半年遇到的「命中注定」緣分，其實早就來到了你的身邊。他可能是你認識多年的朋友，或是你的工作夥伴。你們早已熟稔，不需要再花費太多的時間去認識彼此，但若想要確定戀愛關係，還需要勇敢的邁出第一步。

　

想要在2020年下半年，遇見你的命中注定，就要拿出實際行動！若是躊躇不前，不僅可能錯過好緣份，甚至對你未來的運勢造成無法挽回的損害，不可不慎喔！

　

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