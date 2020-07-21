這些生肖磁場不合、見面就吵？快看如何化解

【文‧科技紫微網】

大家對生肖了解多少呢？生肖除了有相剋現象之外，「相刑」也是一種對彼此不利的格局喔。如果有兩個人同為相刑組合，在相處過程中就容易彼此傷害，做為朋友、同事時，容易陷入口舌糾紛，或者可能感覺磁場不合。在婚配中有些情況也會忌諱相刑組合。究竟哪些組合是相刑？該如何化解？科技紫微網就來為你說明。

1、無禮之刑：鼠&兔

屬鼠的人和屬兔的人在一起為子卯相刑，屬無禮之刑。關係容易上下錯位，難以把握相處分寸，因而引發戰爭，難以調合。

這兩者作為同事，會常常引發工作上的口角衝突；若作為夫妻，生活易受挫折，夫妻關係不和睦；若作為家人，會因缺乏禮數或老幼不尊而關係淡薄。

化解方法：

1、家中可以擺放生肖牛或豬的物件，隨身佩戴更佳。

2、兩人可多結交屬牛或屬豬的共同朋友。

3、家中裝修布置可多選用綠色或藍色色調。

4、客廳可以養一些金魚，來活躍彼此的運勢。

2、無恩之刑：牛&羊&狗

牛、羊、狗這三種生肖組合在一起為丑未戌相刑，會互相影響對方的陰陽八字，主要表現為氣場不合，難以相互尊重，只顧自身利益而不為他人著想。

在工作中如果這三種生肖的人是同事，易出現一方過於強勢而欺壓另一方的局面；如果是親人，常出現見利忘義、沒有責任心的情況，家庭難以和睦。

化解方法：

1、屬牛的人臥室裡放置生肖鼠的物件，隨身攜帶更佳。

2、屬羊的人臥室裡放置生肖馬的物件，隨身攜帶更佳。

3、屬狗的人臥室裡放置生肖兔的物件，隨身攜帶更佳。

4、床頭擺放位置盡量朝西方。

5、家中裝修布置可選用淺金色、白色為主色調。

6、可多佩戴金銀首飾。

3、恃勢之刑：虎&蛇&猴

虎、蛇、猴這三種生肖組合的人在一起為寅巳申相刑，會互相影響對方的五行，扼制命中原本應該出現的好運。其次的壞處則是易生口舌是非，多勞少得。

在工作中，如果這三種生肖的人組合在一起，會暗中較勁，關係僵持。若出現在一個家庭中，互相一有意見不合，衝突就會不斷升高、激化，吵鬧不斷。

化解方法：

1、屬虎的人臥室裡放置生肖豬的物件，隨身攜帶更佳。

2、屬蛇的人臥室裡放置生肖牛的物件，隨身攜帶更佳。

3、屬猴的人臥室裡放置生肖鼠的物件，隨身攜帶更佳。

4、床頭擺放位置盡量朝正南、東北方向。

5、傢俱的選擇可以多選用木質材料。

人與人的相處，處處是學問。倘若天生就不合，又不想撕破臉，不妨多看看對方的優點，包容彼此的缺點，或是參考本篇文章所介紹的民俗方法來化解。心態改變了，磁場也有可能跟著改變喔！

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