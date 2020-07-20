消費活用三倍券 哪些生肖最有賺頭？

【文‧科技紫微網】

疫情過後，報復性消費心態猶如猛虎出閘，又加上三倍券助威，大家紛紛放下兒女私情，以振興經濟大局為重，準備來挽救GDP。但是高手出招，各有門道，想知道誰是聰明的消費者嗎？誰能在名額有限，優惠如麻的訊息下，剁手不失血，救國又利民？真正佔到便宜？科技紫微網立刻揭曉。

生肖豬：不遠千里

深謀遠慮又識大體的生肖豬，一聽到新聞出現用三倍券購物，竟然還能抽豪宅跟汽車，便暗自下了決定，絕不能辜負主辦單位的一片佛心，務必要排除萬難積極參與，即使消費地點限定在數百公里外的某縣市，也嚇退不了美的冒泡的發財夢。

在好康面前，距離從來不是問題，他立馬安排個家族旅遊，人多機率也大，萬一中了大獎，三倍券可能就是萬倍券了，足以衣錦還鄉、告慰祖先。至於那些回饋一二百塊的活動，他悲天憫人地會覺得世上苦人多，我OK你先領。

生肖龍：下好離手

重實際卻嫌麻煩，認為時間就是金錢，自己是做大事的料，與其研究複雜的優惠攻略，花時間綁定又預購，或是流汗排隊領券，還不如認真拼事業，投資報酬率還更高。但是到手的好處，也不能平白浪費。

很可能全家集資，汰換家中冷氣、電視等，實用又必要的東西，不但不會額外消費，還能有效運用資源，提升生活品質。下好離手，乾脆俐落，毫不受廣告活動誘惑，簡直可以讓各行業期待顧客上門的行銷人員欲哭無淚。

生肖兔：冷靜分析

生肖兔有著偵探般的觀察力與精算師的分析力。對於店家的回饋比例，不會輕易接受，貿然買單，就像處理重大投資案，過程之嚴謹與細膩，猶如少林功夫一樣扎實，一定得貨比三家，經過試算，不僅考量主商品的價格跟實用程度，計算返往交通費用，還要看整體CP值，甚至老闆顏值也是重要參考點，畢竟能買得開心，也是居家購物和政府施政滿意的重要指標。

同時，三倍券也是送禮自用兩相宜，如果發現出外運不佳，或是甜頭有限，乾脆交給其他人去傷腦筋，因為千算外算，人情無價，增值驚人。

生肖牛：搶得先機

有耐性，不怕過程艱辛的生肖牛，只要目標值得期待，願意慢慢等待。深知消費是一種藝術，到手之前的過程也是一種享受，對於蒐集各媒體優惠訊息，只怕有所遺漏，造成人生遺憾。更了解「好康無窮，早鳥有限」，不但要全盤接收比較，還得上網討論分享。

為了搶得先機，會在行事曆上註記，還設定手機鬧鈴提醒。就算遇上不懂憐香惜玉的同好競爭，造成系統當機，或是搶購一空，也不會氣餒，能運用塞翁失馬的哲學，深知商家會不甘勢弱，一波波輸人不輸陣式行銷，將後浪推前浪，在年底以前，勢必還會有出清收購行情，那怕是半年的付出，在期限截止前，其間樂趣，耐人尋味。等將來老了，回憶起來，還能笑得燦爛。

三倍券著眼刺激消費，沒法讓所有人滿意，有人質疑：為什麼教育部不推出三倍券？學生考試只要考二十分，就能憑券加到六十分。別說荒謬，顧客就是如此天真不講理，有些店家並沒有拿出看家本領來吸客，只能表面上意思意思，但顧客眼睛是雪亮的，說不定比看選舉公報還認真。看了以上分析，望能協助各位活用三倍券，獲取最大利益！

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