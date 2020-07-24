夏天熱昏頭好想喝飲料阿！來一杯「12星座代表奶茶」吧

【文‧科技紫微網】

炎炎夏日揮汗如雨，喝杯奶茶清涼一下，就算未能「偷得浮生半日閒」，至少心情也輕鬆不少。雖說台灣是以珍珠奶茶出名，不過大街小巷的手搖飲店各有千秋，人人心裡都有一杯珍愛的奶茶，而各星座的代表奶茶又會是哪一款呢？科技紫微網這就來和大家輕鬆聊聊。

牡羊座：絲襪奶茶

絲襪奶茶又叫做港式奶茶，是香港知名的奶茶之一，用類似絲襪的袋子過濾茶渣，讓茶香更濃。就像直率的牡羊座，擺脫身上多餘的包袱，有話直說，拒絕迂迴，哪怕喝進嘴裡甜中帶點微苦，也是毫不隱瞞的真性情。

金牛座：印度拉茶

印度拉茶從馬來西亞開始發跡，用兩個茶杯或茶壺互相傾倒，距離越遠，越能沖出細緻柔和的口感。一如踏實的金牛座，不只是外表展現出來的淡定、沒脾氣，相處時間一拉長，就越能發現他的魅力。

雙子座：鴛鴦奶茶

鴛鴦奶茶是奶茶與咖啡的綜合體，兩種滋味相融，有咖啡的苦，也有奶茶的甜，展現雙子座分飾兩角，還能完美融合的極端性格。誰說凡事非黑即白？鴛鴦奶茶跟雙子都會顛覆你的固有印象。

巨蟹座：蜂蜜奶茶

用蜂蜜來為奶茶提味，入口滿是溫潤自然的甜蜜，像極了巨蟹座的細膩，很會照顧人。而巨蟹含蓄、缺乏安全感的性格，也和蜂蜜有些相像，沖泡時若溫度過高，營養價值會大打折扣。同樣地，對巨蟹太直接，可是會嚇到他們的喔！

獅子座：伯爵奶茶

獅子座自帶貴氣，在別人面前總是氣勢非凡。能與之匹配的，當然是從名字就開始尊爵不凡的伯爵茶囉！沖泡成伯爵奶茶後，有著佛手柑的清香，層次豐富，如同獅子融合了霸氣與孩子氣的個性，自信又大方。

處女座：普洱奶茶

《本草綱目》記載普洱茶具有消暑解膩的效果，夏天來上一杯普洱奶茶，是真正生津止渴的良方。而這也如同處女座嚴謹的思維，以及精準的判斷力，連喝奶茶都能兼顧養生、一絲不苟，可說是奶茶界的模範生。

天秤座：玫瑰奶茶

天秤座與生俱來的優雅身段，是其他星座望塵莫及的風采，最適合的就是玫瑰奶茶了！在英式紅茶的皇族氣息中，品茗出玫瑰的浪漫多情，更有夢幻的柔美色澤，與天秤好相處、愛打扮的個性是不是很相像呢？

天蠍座：泰式奶茶

泰式奶茶的茶味、甜味都濃，色澤也特別鮮豔，就像是存在感極強的天蠍座，愛恨分明，喜歡時毫不保留，決裂時同樣不留餘地。哪怕是盛夏酷暑，天蠍都能靠冷靜的頭腦沉著以對，謀靜而後動。

射手座：綠奶茶

綠奶茶又可稱為奶綠，用綠茶取代紅茶，降低厚重感，多了一份清新的芳香。就像率性自然的射手座，不想被拘束，抓起背包就能往外跑，上山下海，機動性高，並且隨遇而安。

摩羯座：黑糖奶茶

外表烏漆抹黑，沒有花招百出的噱頭，內在芳醇典雅，就像低調的摩羯座，認定對的事情就會堅持到底。講究一點的店家會用手工炒製黑糖，投入時間精力，只為了呈現黑糖最棒的滋味，也令人想起摩羯堅忍務實的作風。

水瓶座：透明奶茶

外表透明如水，喝起來卻有奶茶的味道，是日本知名飲料大廠在2017年推出的話題茶飲，熱量也比一般的奶茶還要低。如同水瓶不按牌理出牌的個性，總是令人猜不透，靠著活躍的創造力，為身旁的人帶來驚喜。

雙魚座：芋香奶茶

甜美的芋香奶茶簡直就是雙魚座的化身，紫羅蘭的外表給人溫柔浪漫的印象，綿密的口感恰似雙魚化不開的細膩與深情，輕啜入口就嘗到懷念的「古早味」芋頭香，也反映出雙魚念舊、不忘本的個性。

想不到各星座的性格都有互相對應的奶茶！還可以依照心情選擇不同的配料，像是珍珠、椰果、布丁...等等，各有擁護者，誰也不讓誰，豐富了夏天的生活。雖然氣溫屢屢飆高，讓人揮汗如雨，不過沁涼的冷飲入喉，也算是垂手可得的幸福片刻，偶爾來上一杯消暑提神，最是痛快！

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