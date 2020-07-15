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三倍券上路！盤點最精打細算的星座 一定要用到淋漓盡致

聯合新聞網 / 安妞‧星座
三倍券。報系資料照
三倍券。報系資料照

各行各業在上半年都受到疫情的嚴重影響，政府為了振興經濟提出三倍券的優惠方案，而在這波提升消費的活動裡，不管是店家還是消費者都充滿期待，蓄勢待發！但買東西如果只憑衝動就容易產生後悔，而在十二星座裡面，誰是最會精打細算的星座，可以把三倍券發揮得淋漓盡致呢？（參考太陽跟、月亮或上升星座）

第三名：金牛座

金牛座的人平常對於消費就有一定的敏感度，在三倍券發放的這段時間，他們會抱著一種貨比三家不吃虧的心態，慢慢研究自己想要買什麼，通常會先看看自己是否真的需要使用，這時候會想把平常懶得買新的，就算壞了也湊合著用的一些家電，或是較昂貴的物品拿出來研究，看是三倍券划算還是周年慶划算。另外有另一種金牛是比較懶惰的，他們腦袋繞了一圈發現沒什麼想買的，他們就會想把這三倍券賣掉，而且會先挑一些可以做人情的人來賣或贈送，可以說是用與不用都會讓這三倍券產生價值！

第二名：射手座

射手座的人平常看起來很樂天很傻呼呼，其實他們對於消費與賺錢是非常敏感的，在購買東西的時候他們喜歡研究優惠組合，也會默默研究各種店家的CP值，只要買到划算的東西就會讓他們有生活小確幸的感覺。而前陣子疫情嚴重沒有好好出門旅遊的射手座，在這波三倍券上路時會特別留意旅遊相關的優惠，若有看到之前想去卻捨不得購買的行程，或是飯店優惠，或是高級下午茶優惠，這次會讓他們豪爽地買下去，因為在這種時刻更要研究平常不可能買的奢侈消費，他們會認真的盡全力使用這三倍券，享受當大爺的感覺，覺得活著真好！

第一名：處女座

精打細算這件事情已經內化在處女座的靈魂裡，他們嘴巴上會嚷嚷著自己也不太清楚，但只要你誠心的問他一些優惠的比較，他們絕對可以在短時間內告訴你怎樣做才賺最大的方法，特別他們其實平常在消費上就非常精明，這次三倍券他們也會想結合信用卡消費回饋使用，除了本身拿到政府兩千的補助之外，若有銀行有現金回饋會讓處女座的人覺得加倍賺到，還可以累積信用卡消費點數，實在是太會精打細算了！而且他們很有耐心，不會一開始就衝動使用，會觀察一陣子，等到各個店家釋出更多優惠時，在趁勢買最划算的東西！實在厲害！

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