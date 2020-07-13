唐綺陽星座運勢週報：處女適合進行新挑戰 雙子小心不當誘惑

有句話說「努力不一定會成功，但是不努力一定不會成功」，你同意嗎？確實，就算努力，若錯過了天時地利與人和，還是可能得不到預期的結果。然而就是有些人，他付出的努力似乎能得到特別多的收穫，這是怎麼回事呢？接下來，科技紫微網就跟大家一起來探討，哪些命格的努力不會白費？

2020-07-08 15:00