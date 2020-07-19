每日星座運勢／天秤有機會交新朋友 獲靈感挖商機

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
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2020-07-19

牡羊座

什麼時間和地點就應該做與之相應的事情。

整體運：★★★☆☆

坐在辦公室的工作者切勿利用上班時間炒股，易被老闆發現，引起不良的影響；今天比較繁忙，與戀人沒有什麼獨處的時間，不過抽出點點時間打個電話給他，也會讓彼此心情不錯；多結交一些朋友，聚集更多的人脈，這也是一筆珍貴的財富。

愛情運：★★★☆☆

桃花運旺盛，很容易引起異性為你爭風吃醋。如何處理好與異性間的關係是重點。

事業運：★★★☆☆

運勢不錯，創意十足，有機會在休息期間突發奇想，對拓展工作新領域很有助益！

財運：★★★☆☆

股市急先鋒務必要見好就收，否則易有橫發橫破之災。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-15:00芒果黃

開運方位：正西方向

金牛座

幹勁十足，充分釋放自身的能量。

整體運：★★★★☆

積極向上的生活態度，讓你贏得家人及朋友的肯定。有機會在眾人面前展現才華，讓異性對你刮目相看，有人主動靠近你。別因忙碌而忽視身體狀況，多關心身體健康也是今天的重要工作。

愛情運：★★★☆☆

單身者有戀愛的機會，來得突然令你有些措手不及，調整好心態，思考一下未來的生活吧！

事業運：★★★★★

思維敏捷，智慧迸發，提出的意見易被認同和採納，要好好把握時機。

財運：★★★★☆

事業上有增資擴充的慾念，金錢上的好運多來自於籌資順利，尤其若想要有實質收入則需要花費更多的勞力與體力囉！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：23:00-24:00琥珀橙

開運方位：正東方向

雙子座

知足常樂、感恩常樂。

整體運：★★★☆☆

給他送個小禮物，讓對方趁早明白你的心意，會有意想不到的回應；起始的投資讓你嘗到些許甜頭，但不要輕易加大投資額度，今天還略欠些火候；一起去運動吧，是減壓放鬆的好機會，強健的體魄會成為工作中決勝的籌碼哦。

愛情運：★★☆☆☆

熱戀中的人有想結婚的念頭，這可能是你單方面的想法，還得多與戀人商討才好喔！

事業運：★★☆☆☆

有杞人憂天的傾向，想得太多易讓你陷入矛盾，適合安排短程旅行，放鬆身心。

財運：★★★☆☆

有財近在眼前，但貪念會帶來麻煩。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00深海藍

開運方位：正南方向

巨蟹座

發展態勢良好，生活中會小有驚喜。

整體運：★★★☆☆

敏感的一面突顯，非常在意另一半的一言一行，稍有不合你意會引起你的不悅，學會收斂情緒，小心愛情悄悄遠離。花錢慾望強烈，支出較多，甚至會買回一堆無用的東西，造成浪費。

愛情運：★★★☆☆

容易結識談天說地的異性朋友，有時也會向你訴苦，這讓你有種被需要的快樂感。

事業運：★★★☆☆

善用你良好的人際關係，將會讓今天要處理的事情更為順利，也有機會結識興趣相投的夥伴。

財運：★★☆☆☆

花錢如流水，不懂得節省。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-16:00脆梅青

開運方位：東南方向

獅子座

三思而後行讓你大有收穫。

整體運：★★★★★

投資時在獲取專業知識和相關訊息後，進行科學的分析與正確的決策，能獲取不少的利益；單身者桃花紛紛飛，有機會接觸到有社會地位的成功異性；增加體能上的活動，對於消除疲勞和身心健康都很有益處。

愛情運：★★★★★

詩情畫意的一天，約心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐吧！

事業運：★★★★☆

休閒娛樂時間增多，易在與朋友互動中忘記時間，需注意勿因玩樂而耽誤正事。

財運：★★★★☆

有不勞而獲的機運，例如：中獎、得禮金、分紅等，頗能知足，不貪心。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-06:00白鋼銀

開運方位：東南方向

處女座

保持清醒的頭腦，別讓虛假消息影響自己。

整體運：★★★★☆

道聽塗說的消息其真實性往往未經檢驗，想知道事情的真偽，還是親自驗證為好，以免中了小人圈套。戀愛中的人感情發展穩定，戀人對你的關心會有實質的提升，好好享受的同時，也別忘了為對方付出！

愛情運：★★★★★

愛情運有高潮迭起的跡象，有出乎意料之外的驚喜發生喔！

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，有什麼計劃可大膽執行，若能與朋友合作，很容易有成效喔！

財運：★★★☆☆

藏私房錢是最佳的存錢方式，裝裝窮，保住口袋中的鈔票。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-23:00桐花白

開運方位：正東方向

天秤座

喜歡湊熱鬧，有機會交到不少新朋友。

整體運：★★★★★

心情愉快的一天，把工作先擱著，四面八方呼朋引伴，交朋友成為今天的重心，單身者與異性互動頻繁，有獲得愛情的機緣。在閒聊中朋友不經意的一個舉動或一句漫不經心的話，都有可能成為你的靈感，讓你挖掘出商機。

愛情運：★★★★☆

夫妻之間偶有小吵小鬧，不過，這些絲毫不影響彼此的感情，反而增添了甜蜜度。

事業運：★★★★☆

樂觀自信的一天，能積極面對生活中的每一件事，好運也不斷降臨到你身上。

財運：★★★★☆

競爭中得財，得財略為費心吃力，所幸在辛苦競爭後多能有所收穫。動口生財者較容易感受到今日的好運。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-10:00乳酪白

開運方位：東南方向

天蠍座

多交益友，增強人脈。

整體運：★★★★★

有利出門，行動起來易有好運。在交友、聚會、與朋友交流的過程中，不僅身心愉悅，還易獲得不少工作靈感，收穫滿滿。愛情頗順遂，有機會與各方面都讓你稱心如意的對象結緣。

愛情運：★★★★☆

單身者有不少發展戀情的機會；戀愛中的人容易在戀人身上獲得驚喜，別忘了感恩。

事業運：★★★★☆

與夥伴合作默契十足，適合參加團體競賽、表演等，拿到好成績的機會大，獎金頗豐。

財運：★★★★☆

財運旺，想賺錢的慾望強烈，因自信、敢冒險而得財，但也要小心因自信膨脹而損財。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-07:00鈦晶金

開運方位：正東方向

射手座

運勢強盛，好運降臨。

整體運：★★★★☆

今天有拋頭露面的機會，與不同階層的人接觸時，能投其所好，施展自如，有遇到大貴人的契機。會有異性暗送秋波，主動投懷送抱，你若採取半推半就的方式，會更有吸引力。財運頗優，短線投資容易獲利。

愛情運：★★★★☆

夫妻相處的時間較多，聚在一起其樂融融；單身者在玩樂中易結識有權有勢的異性朋友。

事業運：★★★★☆

樂觀的一天，能積極面對生活，好運也不斷降臨到你身上，有機會收到朋友的禮物！

財運：★★★★☆

來財主要靠專業技術，工作專精、賣力者進財豐厚。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00蕃茄紅

開運方位：西北方向

摩羯座

愛情切記寧缺勿濫。

整體運：★★★☆☆

向你發出求愛訊息的目光很多，但卻都提不起你的興趣；今天會有破財的危險，出門在外一定要保管好自己的貴重物品，以免丟失或被盜走；心情莫名煩躁，感覺渾身不舒服，建議看看小說、聽聽舒緩的音樂，才能使心情慢慢的平復下來。

愛情運：★★★☆☆

單身者想尋找愛情，不妨多與好友去出遊，或參加休閒娛樂活動，將有不錯的對象出現！

事業運：★★★☆☆

會有些許鬆散，積極性減弱。別讓自己太懶，趕緊找些事情來做吧。

財運：★★☆☆☆

藉賭博來賺取額外的費用，恐偷雞不著蝕把米！

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-21:00大理石灰

開運方位：東南方向

水瓶座

加足馬力，趁機學習。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇不錯，參加朋友的聚會，極易遇到與你談得來的異性；今天很適合購物，能買到一些物美價廉的東西哦；學生族今天的頭腦顯得特別的靈活，有助於作業較快的完成。

愛情運：★★★★☆

愛情運很不錯，單身者懷著愉快的心情去接近身邊的異性，可提高戀愛的成功率唷！

事業運：★★★☆☆

對剌激性強、有挑戰性的事物感興趣，還會有一些出人意料的創舉或想法哦！

財運：★★★☆☆

對於個人財產警惕性較高，不會讓財產流失於無形中。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00苔蘚綠

開運方位：東北方向

雙魚座

表現活躍，很有異性緣。

整體運：★★★★☆

戀愛中的人有激情上演，特別依戀對方，感情進展快速，條件允許的話不妨安排一次甜蜜的旅行。財運方面運勢平平，但偏財運不錯，買樂透有機會小賺一筆。

愛情運：★★★★★

戀愛機緣很多，最容易在職場上遇到。戀愛中人趕快利用今天熱絡纏綿一番。

事業運：★★★★☆

會受到長輩的庇蔭，遇到困難不妨找家人商量，問題多能迎刃而解喔！

財運：★★★☆☆

理財要依循正道，少出門、少逛街、少交際，錢就會乖乖留在身邊。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：20:00-22:00遠洋藍

開運方位：西南方向



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