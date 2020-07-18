每日星座運勢／處女好情緒帶好運勢 財運通勿貪多

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
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2020-07-18

牡羊座

不要坐以待斃。

整體運：★★★☆☆

賦閒在家者今天特別容易招惹另一半的嫌棄，他的嘮嘮叨叨讓你很煩；待業或失業的朋友今天可出去多走走，瞭解一些招募訊息，找到合適自己工作的機率很大；今天領悟能力發揮奇效，學生可去參加競賽班培訓。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運低落，孤獨的感覺布滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然會覺得距離好遙遠。

事業運：★★★★☆

應酬頻繁，拜訪親友、吃喝玩樂，沉浸在歡喜氣氛中。

財運：★★★☆☆

有想法但不願行動，喜歡傳授他人致富訊息，讓別人來驗證你的發財秘笈。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：20:00-22:00香檳金

開運方位：西南方向

金牛座

易與人產生意見不合。

整體運：★★★★☆

已婚者易在孩子的教育問題上發生意見分歧，別太早替孩子下結論，應多了解孩子的想法；今天大財難遇，小財有所得，小額股票投資形勢可觀；今天消化系統易出現問題，要特別注意飲食衛生。

愛情運：★★★☆☆

應尊重另一半的朋友，別說他們的不是，以免惹對方不高興，讓你吃苦果！

事業運：★★★★☆

生活較愉快，工作事情進展較順利，沒有太大的壓力。很適合走親訪友，聯絡感情。

財運：★★★★☆

在錢財上，若能向人求助，大多能如願以償。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-11:00燻鮭紅

開運方位：西南方向

雙子座

謙虛就能掌握更多的知識。

整體運：★★★☆☆

愛情起伏不斷，徘徊在對方的好與壞之間，難以抉擇。賺錢的慾望不強，可以安排時間休閒，以此積聚自己的財運。學生族不願妥協於他人的學習方法，卻又想不出更適合自己的方法，虛心接受會讓你有新的發現。

愛情運：★★★☆☆

感情上還需要多花點心思，耐心處理好與情人之間的關係，還應和氣對待另一半！

事業運：★★★☆☆

很多臨時狀況會不定時的冒出來，雖然很讓你頭疼，但只要冷靜面對，便會有所轉機。

財運：★★☆☆☆

有經濟上的難題，讓你懊惱不已。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-19:00咖啡棕

開運方位：正東方向

巨蟹座

受到眾人的關注，有被重視的感覺。

整體運：★★★★☆

平時不太熟悉的人都會主動地向你示好，讓你有點意外的興奮。已婚者也能靜下心來與另一半促膝談心，對家庭的未來充滿信心，共同描繪生活的藍圖。找一些相關的證券訊息看看，為下一輪的投資做好準備。

愛情運：★★★★☆

有機會與舊情人重逢，內心的愛情之火再次被點燃，但進一步發展機會並不大。

事業運：★★★☆☆

內心沉悶，容易胡思亂想，適合四處散散心，找朋友聊聊天，別把自己憋壞了。

財運：★★★★☆

財運變化多，大多會由壞變好、從散而聚。容易得到長輩幫助，也有機會收到禮物。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-10:00芙蓉晶粉

開運方位：東南方向

獅子座

拓展人脈，尋找商機的日子。

整體運：★★★★★

今天多與人互動，參加社團活動，會有好運降臨。不僅增長見識，還能結識不少新朋友，獲得不錯的投資機會。單身者在朋友的撮合下，與形象良好、口才出眾的異性結緣，感情可望進一步發展。

愛情運：★★★★☆

單身者多參加社團活動，容易感受到異性投來的強烈電波；已婚者感情甜蜜。

事業運：★★★★☆

行動力十足，有利於新計劃的迅速推行，如果你還能放開心胸接受不同意見，成功的機率將會更大。

財運：★★★★★

財運很不錯，有機會得到貴人援助，遇到財務困難可向好友、同學求助。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-18:00蘭花紫

開運方位：西南方向

處女座

好情緒可以帶動好運勢。

整體運：★★★★★

單身者有機會向心儀的對象表白，易獲得令你滿意的回應。人逢喜事精神爽，你對周圍的人都會顯得特別友好，與大家分享你的喜悅。財運亨通，買樂透中獎機率高，但不可貪多！

愛情運：★★★★☆

單身者外出時，有機會感受電影、小說裡的那種浪漫邂逅，注意把握良緣。

事業運：★★★★☆

對身邊的事物都表現出極大的熱情，對自己感興趣的事務處理起來得心應手，易有收穫。

財運：★★★★★

偏財運很不錯，可以考慮添置傢具、裝修房屋等，易有驚喜。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-16:00薔薇粉

開運方位：西南方向

天秤座

總運走勢較平順。

整體運：★★★☆☆

順風順水，即使會犯一些小錯誤，也多能得到大家的諒解和幫助，要記得心存感激。在甜蜜愛情的滋潤下，無端的厭倦和煩惱很容易就煙消雲散。和朋友一起聚會，你的表現雖然會有點慌張，但卻能搏得異性的好感，單身者有不錯的際遇。

愛情運：★★★☆☆

有逢場作戲、拾得新歡的機緣，但談感情還需要深思熟慮，太過於草率容易受到傷害！

事業運：★★★☆☆

有機會表達創見，盡量把你的意思表達清楚，抓住重點說清就好，說得太多效果反而不好。

財運：★★★★☆

積極進取者容易得財神眷顧，進帳可觀。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-11:00蕃茄紅

開運方位：正西方向

天蠍座

靜心休養最為重要。

整體運：★★★☆☆

雙人情誼持續升溫，所有事情都能達成一致，而單身者會遇到對眼的異性，愛情之路一路暢通；欲與人合作者，今日簽約會異常順利，應善待機會；身體健康方面是今天的弱處，約會能推則推吧，待在家就好。

愛情運：★★★☆☆

已婚者給感情生活來點浪漫吧，感情容易升溫；單身者不乏戀愛的機緣，應好好把握。

事業運：★★★☆☆

謀求新的改變是今天的重點。別太過於執著以往的成就，稍做改變就會看到新的希望。

財運：★★★★☆

會有一些偏財，可儲蓄起來，以備不時之需。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-14:00祖母綠

開運方位：東北方向

射手座

處處隱藏商機，多用心去發現。

整體運：★★★★☆

今天財運頗優，因善於觀察、積極求財而發現投資契機，進財機會多。女性朋友是你的貴人，多與女性朋友接觸可獲得更多的好消息。單身者在熱鬧的場合結識異性朋友的機會多，有機會展開一段多彩的戀情。

愛情運：★★★☆☆

單身者可享受獨處的快樂；戀愛中的人多關心對方，噓寒問暖一番，對方大為感動。

事業運：★★★☆☆

運勢普通，無需急於向前衝，只要按照先前的計劃按部進行，就能看到新的契機！

財運：★★★★☆

能正確對待錢財者，財源廣進；花錢不節省者，經濟緊缺。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-08:00竹葉青

開運方位：東南方向

摩羯座

在壓力中成長。

整體運：★★★☆☆

交易場所會讓你的運勢降低，想要有所行動者最好避過今天；學習者面臨對手競爭，雖有壓力卻也激發了鬥志，表現很是不俗；美食會成為照亮心情的點睛之筆，約上三五好友一起好好吃一頓吧。

愛情運：★★★☆☆

對另一半別太嚴苛，應懂得將心比心，多站在對方的角度思考，彼此的關係會更和諧。

事業運：★★★☆☆

忙碌的一天，恨不得長出三頭六臂來。事情雖多，但很充實，如此去想你就會更快樂。

財運：★★☆☆☆

易發生省小錢花大錢的狀況，買東西莫貪小便宜。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：23:00-24:00臘梅白

開運方位：西北方向

水瓶座

試著改變一下自己。

整體運：★★★☆☆

裝扮一下自己，嘗試一下新的造型，不僅給人新的感覺，還能換來好心情；早點出門，今天遇上紅燈的機率頗高哦！會因遲到而影響到一天的工作心情；感性的消費，導致在商場買下許多無用的東西，經濟易陷入危機。

愛情運：★★★☆☆

已婚者與另一半和諧相處的能量增加，願意付出更多的愛；單身者在社交活動中大有收穫。

事業運：★★★☆☆

平順安穩的一天，多留意傳播媒體、資訊來源，有機會獲得不錯的商機。

財運：★★☆☆☆

莫讓他人知道你有私房錢，自可避免不必要的紛爭。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-07:00石榴紅

開運方位：正西方向

雙魚座

煥然一新的感覺有開運效果。

整體運：★★★☆☆

戀情有些沉悶，色彩鮮艷、搭配合理的服裝能讓人眼前一亮，有助增強異性緣；把家裡徹徹底底的打掃一遍有助於增強運勢；和老同學聚聚，既聯絡感情，又可在聊天中獲取不同行業訊息，對你將來求職或跳槽有一定幫助。

愛情運：★★☆☆☆

有機會閃電般開始一場戀情，但愛情來得快，去得也快。在愛情來時，還需謹慎一些唷！

事業運：★★★☆☆

有機會參加社交聚會，可接觸到有實力的人物，可藉機拓展你的人際關係。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，需要周轉小錢時可得貴人協助。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-23:00遠洋藍

開運方位：正南方向



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每日星座運勢

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