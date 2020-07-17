每日星座運勢／天蠍面對挑戰別猶豫 財富需費腦力

2020-07-17

牡羊座

失去的不見得就是最好的。

整體運：★★★☆☆

愛情運滑落，和戀人會為一點小事而爭吵，但並不會破壞你們已經建立起的堅定感情；投資前多參考他人的方法，對你的投資大有幫助；工作上，會因缺乏經驗而遇到阻礙，不妨向經驗充足的人請教，問題會解決得很快。

愛情運：★★☆☆☆

今日與你交往的異性在你看來都不夠善解人意，每每在關鍵時刻缺乏足夠的默契。默契並非與生俱來，你應該往加深瞭解的方向多多努力。

事業運：★★★☆☆

人來人往的開放型空間會令你感到心煩，吵雜聲音會影響你的工作情緒，選擇獨自工作、獨立空間會較好。

財運：★★★☆☆

如果沒有十足把握，千萬別衝動投資。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-20:00夕陽橙

開運方位：東北方向

金牛座

事業和財富能同步發展。

整體運：★★★★☆

工作上雖然較為辛苦，但總算可以發展，連帶財運也有好轉，讓你產生創業或投資的慾望，如採取穩健的發展策略，將有可觀回報；感情穩定，已婚者會運用各種方式增進彼此的感情。

愛情運：★★★☆☆

伴侶有一點強勢，那自己就忍忍吧，畢竟他也是好意！

事業運：★★★★☆

直覺敏銳，能以客觀的角度分析他人的長處，洞悉別人的短處，非常有利於提高你的競爭力。

財運：★★★★☆

可嘗試在自己熟悉的領域中投資，只要帳目不出差錯，就能賺取較豐厚的收益。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-15:00冷泉藍

開運方位：東南方向

雙子座

不與人計較，會讓你過得很快樂。

整體運：★★★☆☆

感情運較弱，但能妥善處理與另一半的紛爭，雖有爭吵卻能快速和好。財運欠佳，帶點零錢在身上，會有免除破財危險的效用。工作順利，有機會得到貴人賞識，對你提出許多好的建議，讓你受益匪淺。

愛情運：★★☆☆☆

一群人鬧哄哄的，想兩個人戀愛也不成，還是一個人來得自在隨興，讓自己安靜待一會吧。

事業運：★★★★☆

情緒高昂，讓你看起來活力四射，在工作中會有出人意料的出色表現，也可以考慮挑戰高難度的工作。

財運：★★☆☆☆

財務耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢；破壞力量強，在粗手粗腳之下，特別容易弄壞東西！

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00薔薇粉

開運方位：西北方向

巨蟹座

感覺有些無助。

整體運：★★☆☆☆

今天花了很多的心思想要給對方驚喜，卻被對方潑了冷水，感覺真的很無助，太計較得失會讓自己活得更累哦！工作中的你勇於承擔重任，但不易接受援助，孤軍奮戰容易陷於被動；今天進財不是時機，還是把心思放在工作上才好。

愛情運：★★☆☆☆

在感情上外力干擾多，別輕信流言蜚語就責備另一半或戀人，因此而傷感情不值得喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，宜按照平日的步調來運作，乖乖按照指令行事比較好！

財運：★☆☆☆☆

想賺錢不易，如果口袋還有錢花，別把時間和精力都耗在「想發大財」這件事情上，宜踏實求財。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-20:00珍珠白

開運方位：東南方向

獅子座

選擇機會頗多。

整體運：★★★★☆

單身者感情世界豐富精彩，但你不知道自己的感情可以託付給誰；追求財富時十分積極又努力，把握機會是你獲得高額利潤的關鍵；事業上會遇到和你想法相同的人，彼此間自然流露的默契能讓合作成功。

愛情運：★★★☆☆

今日你在求偶的過程中，會受到他人的意見左右，即使自己心裡認同，但在親朋好友的勸阻下，很容易就放棄了。幸福其實是兩個人的事，應相信自己的直覺！

事業運：★★★★★

今天的事業運氣真是不錯，預定的目標都可以完成，也有出風頭的機會，講話容易得到他人的賞識呢，是個容易受人器重的一天！

財運：★★★★☆

運勢不錯，只要有所選擇，就能有可觀的收入。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-07:00芒果黃

開運方位：正南方向

處女座

外部的壓力會成為你感情發展的阻礙。

整體運：★★★☆☆

網戀者會因為外部的壓力而產生動搖，與家人朋友多做溝通，也要認真考慮你們是否有足夠的信念來維持這段感情；事業運旺盛，工作得心應手，效率也比預期的高；不過財運欠佳，不可盲目的進行投資理財。

愛情運：★★☆☆☆

情緒不穩定，伴侶之間易產生爭端。切忌碎碎念，否則惹怒伴侶難以收場。

事業運：★★★★★

今日事業運很好唷！不過呢，適合扮演藏鏡人的角色，不宜強出頭；做重大決定時也宜暗中處理，太過招搖可能不易達成喔！

財運：★★☆☆☆

今日腦筋運作頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜有大動作！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-15:00可可棕

開運方位：正北方向

天秤座

有想找人傾訴的慾望。

整體運：★★★☆☆

繁重的工作讓你有點喘不過氣來，疲憊的你會想要逃避，希望有人能及時給予安慰。找一個空曠的場地，大吼幾聲，發洩了心中的積鬱悶氣，自然就會神清氣爽，開始新一輪的工作。

愛情運：★★★☆☆

與伴侶約會，不妨多更換約會場所，不僅讓彼此都有新鮮感，還能促進感情發展。

事業運：★★★☆☆

要注意、收斂一下衝動火爆的情緒，當大家都對你退避三舍時，需要好好反省，不然你可要「舉目無親」啦！

財運：★★★☆☆

「動中生財」，跑得越勤，賺得越多。

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-13:00脆梅青

開運方位：正東方向

天蠍座

精神良好，活力充沛。

整體運：★★★★★

今天有得財機會，賺錢輕鬆，還有機會得到金援或收到禮物。學生易對知識衍生出的問題感到困擾，不過獲得解答後理解力加深。戀愛中的人渴望得到戀人的關心，不妨多向對方撒嬌，效果不錯唷！

愛情運：★★★★☆

單身者夢寐以求的戀愛可望降臨，易產生心動、浪漫的感覺；有伴侶者易感甜蜜。

事業運：★★★★☆

面對機會和挑戰時，可別猶豫不決，你的對手正等著乘虛而入呢！

財運：★★★★☆

適合花錢取悅自己的一天，不妨趁今日輕輕鬆鬆地犒賞自己，享受一番！財富的獲得，需要費點腦力與心力。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-24:00大理石灰

開運方位：東北方向

射手座

運勢走低，做事需要謹慎小心。

整體運：★☆☆☆☆

愛情指數偏低，單身的你即使有希望結識異性朋友，也要謹防桃花陷阱。做事有些拖泥帶水，影響工作進度，若與他人合作容易引起合作夥伴的不滿。對奢侈品的佔有慾較強，不要寅吃卯糧，免得日後發生經濟危機。

愛情運：★☆☆☆☆

單身者易感孤獨寂寞，戀愛運不佳，不妨找朋友聊聊心事；有伴侶者易有感情困擾，宜冷靜。

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，外力干擾特別多，加上今日抗壓性本來就偏弱，上司施點壓力就讓你感受到渾身不自在。

財運：★☆☆☆☆

財氣混亂，要克制衝動心性。謹防貪心、遠離酒色。其次不要跟人借貴重物品，否則不小心毀損後除了賠錢外還會欠下人情呢！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-08:00辣椒紅

開運方位：東南方向

摩羯座

保重身體是今日要做好的功課。

整體運：★★☆☆☆

今天愛情比較平淡，雙方都忙於自己的事情，少有單獨相處的機會。工作方面，今天較忙碌，但要想完成任務還需抓緊時間。身體方面，不小心磕到碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門都多多注意腳下才好。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富，戀愛中的人只想和戀人黏在一起，不談金錢問題會過得很開心！

事業運：★★☆☆☆

心事重重的你喜歡把自己孤立起來，獨來獨往的行事作風，顯然很不合群。

財運：★★☆☆☆

賺錢不輕鬆，突發狀況多。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-23:00朝霞紅

開運方位：東南方向

水瓶座

平靜安穩的一天。

整體運：★★★★☆

工作能按部就班地進行，即使是瑣碎的雜事也能定下心來處理，心平氣和的態度讓你在工作中享受到更多的快樂。下午有機會與另一半約會，有許多談不完的話題；單身者可望相親成功。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會與心儀的對象約會，別只顧著自個滔滔不絕地說話，當個傾聽者才更受歡迎。

事業運：★★★☆☆

想要推行新計劃，過程會比較艱辛，別急於一時，宜放慢腳步慢慢推進。

財運：★★★★☆

業務工作者有出門洽商的機會，有機會結識重量級人物，為你帶來不錯的財運。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-11:00朝霞紅

開運方位：西北方向

雙魚座

與人合作會產生意見分歧。

整體運：★★☆☆☆

對待事物的觀點不同，道不同不相為謀，不必勉強對方。單獨行動也未嘗不可，會有不錯的學習經驗。若有朋友在經濟上向你求助，需要量力而為，不可打腫臉充胖子，不然自己也陷入財政危機可就有點頭痛了。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情之路易感不順，其實多是你自我設限，自己給自己製造愛情障礙罷了。

事業運：★★★☆☆

在事業上稍有一點成就便會很容易驕傲，小心這樣會退步喔。

財運：★★☆☆☆

身上別帶太多現金，小心破財。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-19:00大理石灰

開運方位：正東方向





