每日星座運勢／金牛外出洽談易成功 單身易遇對象

2020-07-16

牡羊座

做好自己的事，少管閒事。

整體運：★★☆☆☆

在同事的言詞還沒有明確表達清楚之前，若是你聽錯話會錯意會令你很難堪。與異性朋友多聊聊天，對方的安慰與鼓勵，能讓你想開很多事情。買份報紙看看，在不經意間就能從中發現投資的新方向。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，雖然有心動的感覺，但戀情進展不易；已婚者容易感受到另一半的強勢。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業呈現低潮狀態，有嚴重受困的感覺，感覺很多事情處理不完卻又非做不可，可是你依然必須秉持吃苦耐勞的精神來打理一切！

財運：★★★☆☆

花錢相當隨興，多用在享受、玩樂、旅遊上。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-19:00水鑽藍

開運方位：正北方向

金牛座

工作順利的一天。

整體運：★★★★★

今天約會，你的話顯得比較少，總感覺話不投機半句多，但在公司，與同事或客戶會很聊得來；適宜外出洽談，成功的機率較高，不過記得穿著要正式一點──你對對方尊重的同時，也會增加客戶對你的信任！

愛情運：★★★★☆

有機會與愛情近距離接觸，單身者容易遇到令你想要戀愛的對象。

事業運：★★★★☆

事業運不錯！能夠開開心心的完成工作，即便有小難題，也不會困擾到你！

財運：★★★★☆

財運小噴發！好運大多與工作有關係，例如：工作表現優異而獲得犒賞！

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00水晶紫

開運方位：西北方向

雙子座

今天宜外出。

整體運：★★★☆☆

單身者易在夜店、舞廳等娛樂場所遇到讓自己著迷的異性；炒股的人不要只盯著家裡的電腦螢幕，去證券市場看看會收穫更多行情和新資訊；工作比較馬虎，雖然不至於對公司造成嚴重損失，但留給上司和同事的印象不太好。

愛情運：★★★★☆

已婚者少在約會時談工作，小心把氣氛弄糟；單身者多參加娛樂活動，有機會發生新戀情。

事業運：★★☆☆☆

努力克制你的魯莽和衝動，做決定前盡量徵求他人意見，集思廣益比自己一意孤行要好。

財運：★★★☆☆

想賺錢又怕擔風險，經商者在沒有把握時不妨多請教高人，或者謀求有經驗的合作夥伴。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：16:00-18:00石榴紅

開運方位：正西方向

巨蟹座

勇於爭取者可得好運。

整體運：★★★★☆

不同類型的異性主動靠近，讓你沉浸在喜悅當中，不過，也別忘記及時做出選擇。財運良好，但猶豫不決會妨礙你的判斷力，應果斷下決定，財富才不會離你遠去。工作中會遇到一些困難，但只要增強自信，就能彰顯才能。

愛情運：★★★★☆

異性緣相當好的一天，特別容易得到異性朋友的關心與照顧。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，適合挑戰變化多端以及富有創意、趣味性的領域，工作性質太枯燥單一，反而會讓你欲振乏力。

財運：★★★☆☆

財運普通，要注意金錢上可能會有大量流通情形；花錢上也顯得海派、衝動，控制不佳時，則有亂花錢的現象。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00杜鵑粉

開運方位：東南方向

獅子座

學會調整心情，忌負面思考。

整體運：★★☆☆☆

與普通異性關係能保持在很恰當的位置，與戀人的關係也很穩定；下班前會有突如其來的事情需要臨時處理，造成心情煩躁，平和對待便能順利完成；與久未聯繫的朋友通上電話，勾起許多往日的回憶，讓你很開心。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中人約會增多，時常與戀人沉浸在浪漫的氣氛中；已婚者容易在錢財上起爭執。

事業運：★★★☆☆

情感豐富，容易有不錯的創意，不妨擬訂企劃案或從事創作，易有成果。

財運：★★★☆☆

得財略為費心，支出頗多。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：04:00-06:00淺海藍

開運方位：正南方向

處女座

缺乏責任心。

整體運：★☆☆☆☆

工作中易產生「不關我事」的想法，推諉責任，這將使你難得同事的信任；單身者對心儀對象太過急進的追求方式，讓對方覺得你過於輕浮，心生排斥；晚上睡覺時別想什麼事情，不然會越想越多而失眠。

愛情運：★★☆☆☆

把你的愛傳達給另一半，對方會給你溫暖的擁抱；單身者注意處理好與異性間的關係。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，容易感受到口舌糾紛，試著充耳不聞，才不會惹得一身腥。

財運：★☆☆☆☆

業務很容易受到同行的爭奪，你的合作者有另尋他人的動機。你應該加強雙方的交流，消除顯性和隱性的矛盾！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-08:00硃砂紅

開運方位：正西方向

天秤座

別讓衝動成為你前進道路上的魔鬼。

整體運：★★☆☆☆

不喜歡按部就班的工作方式，想要有所創新，寧願承擔一定的風險也要冒一冒險，勁頭十足，在保持熱情的基礎上還需謹防衝動。用於經營愛情的時間過少，會有犯衝動的危險，聽聽他人的意見對你會有好處。

愛情運：★★☆☆☆

容易從伴侶那兒得到關心，如果覺得內心苦悶不妨向對方傾訴，心裡會舒服很多。

事業運：★★★☆☆

工作帶來的成就感，讓你心情飛揚，一旦閒下來反而覺得有些無所適從。

財運：★★☆☆☆

花錢買名貴商品，心靈的空虛孤單用物質得到滿足，但錢財難留守。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：16:00-18:00水鑽藍

開運方位：正北方向

天蠍座

被溫暖的感覺所包圍。

整體運：★★★★☆

相親時與相親對象很投緣，公園或休閒廣場都是深入了解的有利場所；今天正財運良好，但不宜參與金錢遊戲，有損兵折將的危險；工作量大對你而言都不是問題，今天可是幹勁十足呢！

愛情運：★★★★☆

適合表白的日子，只要結果令人滿意，過程曲折一點也沒有什麼大不了。

事業運：★★★★★

今天是事業忙碌的一天，這會讓你感到辛苦喔！不過，辛苦中能得到快樂的成就感。

財運：★★★☆☆

進財頗為順利的一天，有機會得到貴人幫助並提供賺錢機會。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-09:00可可棕

開運方位：正東方向

射手座

忙碌的一天。

整體運：★★★☆☆

許多的案子都堆積到今天來處理，讓你變得異常忙碌；受工作的影響會和戀人約會的時間發生衝突，做出解釋能得到對方的諒解；能從他人那裡獲取理財的資料，你卻可能無時間整理，投資需延期。

愛情運：★★☆☆☆

有這麼嚴重嗎？感覺本來就是無形的東西，別鑽牛角尖哦，愈是亂想會愈孤單的喔！

事業運：★★☆☆☆

待人處世欠缺圓滑，易與人發生爭執，導致人際關係緊張。相處時應注意尊重他人。

財運：★★★☆☆

金錢耗損的機率不高，若損財亦大多是消耗在親人身上。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-21:00碧空藍

開運方位：正北方向

摩羯座

思維活躍，工作效率高。

整體運：★★★★☆

今天能很快進入工作狀態，周圍的吵鬧也很難讓你分心，工作效果頗優，易獲得上司肯定。需抽出一些時間處理感情問題，特別是有伴侶的人，陪另一半用餐時多一點關懷，自顧自的會讓對方生氣喔！

愛情運：★★★☆☆

出門前穿戴特殊的小配件在身上，能提升愛情運唷！

事業運：★★★★☆

情緒激昂亢奮，對工作充滿了激情與衝勁，行動力佳，特別適合將積欠已久的事項一一解決。

財運：★★★☆☆

先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。有閒錢不妨拿點出來做人際關係，送禮物、請客來活絡感情。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-22:00水鑽藍

開運方位：正南方向

水瓶座

做事要保持理智。

整體運：★★★☆☆

今天情緒比較穩定，情感出現問題的夫妻或情侶可以靜下心來與對方深談，透過溝通你們能找到問題的源頭再設法解決；進行面談的頭腦要保持清醒，理智是你的取勝關鍵；投資理財上切忌跟風，市場的大趨勢會讓你放鬆警惕，帶來的危險、隱患較多。

愛情運：★★★★☆

單身者如果不想出門，用電話或E-mail傳情也很不錯，會與異性聊得很開心喔！

事業運：★★★☆☆

事務繁多，要加班超時完成任務的機率很高，將要考驗到你的體力和毅力。

財運：★★☆☆☆

外出時身上別帶太多現金，小心破財。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-19:00珠貝白

開運方位：正南方向

雙魚座

多站在對方立場上考慮。

整體運：★★★☆☆

男女朋友間的聚會可能會因為時間上無法配合，而不得不延期或者取消，耐著性子好好給對方解釋，謹防因此橫生枝節；上午你思維活躍，適宜外出商務洽談；財運頗旺，朋友的指引會成為今天進帳的主要來源。

愛情運：★★☆☆☆

易產生失落感，渴望被疼愛，可是多會事與願違。需要適時表達需求，別被動等待。

事業運：★★★★☆

鴻運當頭，有機會受到長者賞識，彰顯實力，長輩、上司都是你的貴人。

財運：★★★★☆

很有先知先覺，對於錢財的把握很精準。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：18:00-20:00羽絨白

開運方位：東北方向





