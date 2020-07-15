每日星座運勢／摩羯展現才華有表現 桃花圍繞左右
2020-07-15
牡羊座
今天心情不錯，應保持良好的狀態。
整體運：★★★★☆
工作上的事情完成得比較順利，例行會議多注意發言，尤其在正式場合不宜開玩笑，會給人留下輕浮的印象，不利於工作的開展。財運方面需謹慎，投資欠冷靜，容易因自己的失誤而陷入僵局。
愛情運：★★★☆☆
單身者戀愛慾望強烈，但是難有機會遇到合適的對象。有伴侶者溝通不良，雙方都需冷靜。
事業運：★★★★☆
雖說不是萬事大吉，但也算得心應手了，做什麼都比較順利，跟同事之間的相處也頗為愉快。
財運：★★★☆☆
財運佳，有機會得到貴人相助，急需資金周轉者只要開口就能獲得援助。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：8
吉時吉色：10:00-12:00金桔綠
開運方位：正南方向
金牛座
做什麼事都要把握好「尺度」。
整體運：★★★☆☆
有心儀對象者在追求所愛時要注意方法，太過急進很容易讓對方反感；工作上雖然你的表現很不錯，但過於驕傲會讓同事都不喜歡你，甚至是嫉恨；朋友的忠言對你來說雖然會有些難聽，有理的話還是應該虛心接受。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛運不太好，態度不要太強硬，如果態度硬梆梆的話自己會吃悶虧的。
事業運：★★★☆☆
心情會有一些起伏，對工作和生活都有所影響，應平靜心情，維持積極向上的心態才好。
財運：★★★☆☆
錢財周轉不過來時，別心急，想想是否可以請親友援助。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：2
吉時吉色：09:00-11:00蕃茄紅
開運方位：東北方向
雙子座
忽冷忽熱的情緒，對工作影響頗大。
整體運：★★☆☆☆
只有適當地控制自己的情緒，在工作上才會暢通無阻，反之對自己很不利。財富的積累也不是一朝一夕的事情，不可抱著賭博的心態來投資，不然易損失慘重。偷閒出外走走，對安撫情緒很有效。
愛情運：★★★☆☆
單身者容易在職場中遇到對你有好感的異性；戀愛中的人易感受到戀人的真情。
事業運：★☆☆☆☆
務必秉持吃苦耐勞的精神熬過忙碌的一天，無謂的焦慮只會讓你困難重重。
財運：★★☆☆☆
注意財務的控管，盡可能的不要負債。
貴人星座：獅子座
幸運數字：2
吉時吉色：21:00-22:00石榴紅
開運方位：正西方向
巨蟹座
在追求的路上阻礙頗多，行動前需三思。
整體運：★☆☆☆☆
尋求突破，但困難橫在眼前，讓你找不到施力點，不妨停下腳步重新思考並擬訂策略。財運較弱，投資理財需謹慎，易收到錯誤訊息，在運作上別衝動。戀愛運不佳，單身者想戀愛需耐心等待，太快投入感情易受挫。
愛情運：★☆☆☆☆
外力干擾會令你不得安寧，應用樂觀的心態看待眼前的戀情。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，乖乖的聽命行事較好，有點有氣無力，持續力不太好，容易突然改變主意。
財運：★☆☆☆☆
如果不是心情輕鬆、頭腦清晰，還是遠離一下賭場！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：5
吉時吉色：22:00-23:00湖水綠
開運方位：東南方向
獅子座
過於強勢會讓人對你失去好感。
整體運：★★★☆☆
你對另一半表現得太過強勢、壓迫，容易導致與他難以相互調適而使感情出現問題；你的自負任性會讓上司、同事覺得你對他們不尊重，對你的好感急劇下降；投資上在得到專業人士的幫助下做出全面、周全的理財方案能得到很好的效果。
愛情運：★★☆☆☆
想表白？還是改天再談吧，勝算太低了。
事業運：★★☆☆☆
與上司或同事意見不統一時，言語會比較強硬，惹來誤會。
財運：★★★★☆
有機會收到禮物，感覺溫馨愜意。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：2
吉時吉色：11:00-12:00蘑菇灰
開運方位：西北方向
處女座
生活有起有伏，需靠自己維持平衡。
整體運：★★☆☆☆
對前一段感情仍有些難以忘卻，走不出前塵的陰影，容易給人逃避的錯覺。求財有利與人合作，單獨投入不易獲得進帳。喜歡因工作忙碌而帶來的快感，以讓自己遠離空虛。
愛情運：★★☆☆☆
另一半對你特別的依賴，多分一些時間給對方，你的付出也會得到同等的回報喔！
事業運：★★☆☆☆
情緒較低落，無法靜下心來投入工作，今天的工作很重要，應學會調整和放鬆心情。
財運：★★★☆☆
財運不穩定，得財勞心又勞力。
貴人星座：天秤座
幸運數字：6
吉時吉色：20:00-22:00石榴紅
開運方位：東南方向
天秤座
情緒比較激動，千萬不要放任自己。
整體運：★★☆☆☆
今天心態不好，容易衝動，與另一半發生誤會的機率較大，冷靜下心態，不要把矛盾越鬧越大。今天適合進行小筆投資，不宜介入過深，小小的參與一下也能讓你賺個荷包滿滿，還可以留下一部分資金備用。
愛情運：★★☆☆☆
戀人之間偶爾的任性或撒嬌是調情，但過了頭就容易引起對方反感，產生衝突唷！
事業運：★★★☆☆
今天一定要遠離搬弄是非之人，以免他會把你的話添油加醋傳入他人耳中，挑撥你和他人交情。
財運：★★★☆☆
倘若野心太大，恐因周轉失靈而惹出債務問題。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：1
吉時吉色：05:00-07:00芥末黃
開運方位：正北方向
天蠍座
痛痛快快地瘋玩，也是一種不錯的減壓方式。
整體運：★★★☆☆
你的愛情五彩繽紛，但異性頻繁對你噓寒問暖反倒使你感覺不真實。財力不敵競爭對手，突出重圍的想法較難實現，另闢蹊徑才會有轉機。上司的高度要求及標準令你幹勁十足，但神經略顯緊繃。
愛情運：★★★☆☆
對另一半有一種難以言喻的無力感。心裡有不滿就與對方好好溝通，生悶氣只會傷身又傷神。
事業運：★★★☆☆
平順安穩，順勢而為易有收穫。如果急於向前衝，會讓你處處碰壁。
財運：★★☆☆☆
財運容易受到外力干擾，有亂花錢的傾向，提醒自己三思而後行，不要花了冤枉錢唷！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：23:00-24:00琉璃銀
開運方位：東北方向
射手座
適合與人合作的一天。
整體運：★★★★☆
「三個臭皮匠，勝過諸葛亮！」工作上的疑難雜症，經過眾人商量後，就能得出確實可行的方案。「早起的鳥兒有蟲吃！」投資上要有新發現必須多看多聽，多收集可靠的情報，創造有利條件，才能在決策上減少失誤。
愛情運：★★★☆☆
伴侶之間易感受到來自對方的濃濃愛意，為對方著想、付出，有機會獲得更多的愛。
事業運：★★★★☆
忙忙碌碌，累歸累，卻覺得充實。同時，一直想要超越你的勁敵也在蠢蠢欲動，不可掉以輕心，快用工作效率去打敗對方。
財運：★★★★☆
財運不錯，談判、交易都易成功。業務工作者把握機會，可有豐厚進帳。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：7
吉時吉色：14:00-15:00水晶紫
開運方位：東北方向
摩羯座
收穫豐厚。
整體運：★★★★★
正在熱戀的朋友，今天有機會結束長跑，求婚成功的機率很高；如果工作能與娛樂、異性有關，財源更能滾滾而來；運氣並不是天天有，做好定存也是今天的重點工作。
愛情運：★★★★☆
今日桃花圍繞左右，選擇機會頗多，談情說愛的機率高，要好好把握。
事業運：★★★★★
情緒高昂，活力四射的一天，適合展現才華，易有出人意料的出色表現。
財運：★★★★★
財運還不錯唷！有得財的機會，賺錢輕鬆外，還有機會得到禮物或金錢援助。
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：13:00-14:00珍珠白
開運方位：東北方向
水瓶座
含糊其辭會讓人產生誤解。
整體運：★★★☆☆
鼓起勇氣把自己想要表達的意思說明白。把舊衣服拿去回收救濟，會有清除障礙、招來好運的功效。給人送禮的事情還需多揣摩對方的心思後再做決定，若對方心情不太好，你貿然送上的心意，對方會敏感地認為你別有用心哦。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛運略差，男女間恐有意見不合或是對立的情形，感性點，少說點道理就沒事囉！
事業運：★★★★☆
事業運頗佳，新創意可望獲得認同，可按計劃推行，進展順利，收獲不少。
財運：★★★☆☆
一旦賭念、貪念一起，損失會是大筆的唷！
貴人星座：雙魚座
幸運數字：6
吉時吉色：11:00-12:00玳瑁棕
開運方位：西南方向
雙魚座
會出現不少好的機遇。
整體運：★★★★☆
投資方面會出現柳暗花明的新景象，眼明手快的作風能讓你抓住好財運。愛情的滋潤讓沉默寡言者開朗許多，甜蜜又幸福的笑容常掛臉上，令旁人看了羨慕不已。工作上雖然有期限壓力，但多能全身而退。
愛情運：★★★★☆
伴侶間有利付出實際行動，這比甜言蜜語更能打動對方，彼此更親密。
事業運：★★★☆☆
今日事業運平平，好壞參半，就看個人如何操作囉！需要注意的是，凡事不要躁進，並且多注意與同事間的溝通。
財運：★★★★☆
財運順暢，賺錢不太費力。股票族可憑著直覺與分析而小有收穫，商務談判者有機會接到訂單，對一般上班者則是影響力不大。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：17:00-18:00淺海藍
開運方位：正南方向
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