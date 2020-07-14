每日星座運勢／獅子經營愛情需智慧 協調能力彰顯

2020-07-14

牡羊座

細節很重要。

整體運：★★★☆☆

今天另一半容易從你貼心的小動作中發現你細心的一面，對你也會產生更深的愛意。店舖經營者展現熱情的態度，有利於多筆生意的成交。服務行業的從業者，你的微笑能獲得顧客的好評。

愛情運：★★★☆☆

感情平順，有時間多陪另一半散散步，買些小禮物表示你的心意，對方會很感動。

事業運：★★★☆☆

對上司的安排易產生不滿情緒。有意見宜好好溝通，別讓上司下不了台，小心因此讓你的工作難以開展。

財運：★★★☆☆

對於不熟悉的領域，可別斥資投入唷！

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-08:00蘋果綠

開運方位：正東方向

金牛座

加強體育鍛煉。

整體運：★★☆☆☆

為心儀的對象默默付出，今天是開花結果的時機，向對方表明心意會獲得滿意的回應。財運一般，但打拼的本錢有機會得到加強，和朋友一起去健身，會有不錯的效果。工作時顯得疲倦，容易三心兩意，工作效率較低。

愛情運：★★★☆☆

已婚者對另一半的關心增多，愛情運也不斷上升；單身者有機會在應酬中發現不錯的對象。

事業運：★★☆☆☆

工作較順利，但人際關係的處理會花去你較多的時間，一些不必要的應酬能推則推。

財運：★★☆☆☆

你一旦被負面情緒籠罩，容易導致小狀況不斷，涉及金錢方面的問題時，應小心謹慎。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-16:00翡翠綠

開運方位：西南方向

雙子座

脾氣比較暴躁的一天。

整體運：★☆☆☆☆

今天要注意與同事友好相處，工作上的分歧不要把它帶到私人交往上，應分清公與私，以免損傷彼此的和氣。愛情上適合帶另一半出去散散步，買個小禮物，可以適當增進彼此感情。財運較弱，別玩金錢遊戲。

愛情運：★★☆☆☆

單身者有機會遇到個性開朗的異性朋友，彼此有說有笑，雖情愫暗生，但欲戀愛還需努力。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運很不好，有氣無力，無精打采的態度可能會使得工作上失誤頻繁。此時也不適合與人計較、爭執，否則會惹來一身腥。

財運：★☆☆☆☆

花錢慾望非常強烈，極有可能會不計後果揮霍一番，應有所節制。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-14:00脆梅青

開運方位：正北方向

巨蟹座

煩心事較多，難以平復心情。

整體運：★★☆☆☆

感情上會有一些小摩擦，讓你難以開懷，應把心思從感情上移開。工作上受到外界因素影響有點分心，多提醒自己，以免無法保證工作進度。財運不佳，會受到一些不好訊息的蠱惑，干擾你的判斷，不要理會小道消息。

愛情運：★☆☆☆☆

感情問題棘手，需要用包容的心來解決疑難雜症，先認錯反而能有效化解衝突。

事業運：★★★☆☆

工作激情高漲，對新計劃的推出能有許多很不錯的設想，不過實施起來難免會遇到一些問題。

財運：★★☆☆☆

花錢較隨興，難以守住錢財。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-15:00艷棗紅

開運方位：正南方向

獅子座

經營愛情需要智慧。

整體運：★★★★★

已婚者與伴侶明白了愛情，所以彼此間的揶揄也會變成一種幽默；理財上易獲指點，再融入自己的心得，投資收益會增多；工作上即使遇到困難，也能經由請教有經驗的同事或上司而得以解決。

愛情運：★★★★★

情人、配偶對你的助力很大喔！單身者仔細觀察職場上接觸到的異性朋友，或許能找到理想的情人。

事業運：★★★★☆

溝通協調能力彰顯的日子，有利與客戶、同事談判、溝通，過程順暢，結果令人喜出望外。

財運：★★★★☆

容易獲得賺錢良機的日子，身邊不乏貴人幫忙，應好好運用這些機遇和助力。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-09:00碧空藍

開運方位：正北方向

處女座

多做嘗試會有收穫，切忌一味守候。

整體運：★★★★☆

愛情正值春天，下午有機會向心儀的對象表白，成功指數極高。在錢財的管理上有一套，對家人亦有一定的要求，能有效節省開支。工作上興趣減退，討厭被人束縛的感覺，覺得渾身不自在。

愛情運：★★★★☆

今天你信心百倍，牢牢握住那根心繩，對方似乎早已被你捧在手心之中。給對方回應的自由，不要急於一時之歡，一切會水到渠成。

事業運：★★☆☆☆

對工作產生一定的抗拒情緒，稍有不順便脾氣暴躁；應及時調整自己的心態，以免你真的會丟掉工作。

財運：★★★★☆

今天你無意間的小額投資，會帶給你意想不到的收穫，不過一定要記得分散資金，而且不能下大注喔！

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-07:00水鑽藍

開運方位：正南方向

天秤座

異性緣佳，充滿激情的一天。

整體運：★★★★☆

熱情高漲，與異性在一起時能收放自如，單身者有機會與聊得來的異性擦出愛情火花。工作較平順，上司、長輩是你的大貴人，可多與他們溝通。今天花錢的地方較多，應做好預算分配，以免透支。

愛情運：★★★★☆

已婚者容易感受到另一半的關愛，工作的疲累可經由伴侶的擁抱得到抒解與慰藉。

事業運：★★★☆☆

一分耕耘一分收穫，別想不勞而獲。老老實實把份內事做好，別分心。

財運：★★★☆☆

購物時，別貪圖小便宜！

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00辣椒紅

開運方位：正西方向

天蠍座

較理智，能理性地處理日常事務。

整體運：★★★☆☆

和另一半相處平淡，不會有什麼口角產生，一些平時的小事都能在雙方的溝通中得以化解。對投資方面的消息較為敏感，可以多從周圍搜集動態訊息，為自己的投資目標做好充分的準備工作。

愛情運：★★★☆☆

把談情說愛的事先放到一邊，宜把重心放在工作、學習上，才不會覺得寂寞。

事業運：★★☆☆☆

工作問題逐漸顯現出來，特別是企劃案，紕漏明顯，需耐心修正。

財運：★★★★☆

向錢看的一天，特別容易被高利潤的機會吸引。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-23:00秋葵綠

開運方位：東南方向

射手座

今天情緒較低落，容易被小事刺激。

整體運：★★☆☆☆

今天你的事務繁忙，沒有時間與戀人聚在一起。工作上相當被動，易有繁重的壓力感，總是覺得力不從心。今天易與家人溝通，買份禮物送給自己的親人，讓他們感受到親情的溫暖。

愛情運：★★★☆☆

心思全在工作上，容易忽略了另一半，別忘了回到家給對方一個擁抱哦！

事業運：★★★☆☆

工作進展平順，會因為不經意地為同事分憂，而獲得一份珍貴的友誼。

財運：★★☆☆☆

過度計較、愛佔他人便宜、得失心重反而會因小失大，被財神拋棄唷！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-06:00葡萄紫

開運方位：正北方向

摩羯座

對待愛情太執著，容易吃虧上當。

整體運：★★★☆☆

有得到愛情果實的強烈想法，把握好分寸才易覓得真愛！財運良好，易遇到自己的命中貴人，並得到不小的幫助。事業運平平，把工作當成生活的重心並不妥當，妥善分配作息時間反而收穫更多。

愛情運：★★☆☆☆

容易寂寞的一天，也容易看對方不順眼喔！與其發生衝突，不如選擇獨處。

事業運：★★★☆☆

你渴望在工作中掌握主導權，並樹立威望，若太過心急，恐怕很難如願以償。

財運：★★★☆☆

花錢的慾望強烈，想要滿足物慾而不思後果。小心當時很痛快，過後卻心痛不已！

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-08:00芒果黃

開運方位：東北方向

水瓶座

運勢攀高的一天，表現機會頗多。

整體運：★★★★☆

有經驗的同事是你今天的貴人，工作中遇到的難題不妨多加請教，對方一語點中要害，會讓你茅塞頓開。投資運順暢，多與朋友交談，易得到有價值的線索，行動迅速就有希望迎來財神爺的幸運光顧。

愛情運：★★★★☆

戀愛不錯，偷閒跟異性朋友喝杯咖啡外，可別忽略了家裡的另一半，陪他吃頓山珍海味吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，頭腦靈活而且冷靜，複雜的工作到你手上，仍然可以運作順利。

財運：★★★★☆

得財順利，遇到金錢上的疑難雜症，也能因為貴人相助而逢凶化吉。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-15:00玫瑰紅

開運方位：正西方向

雙魚座

不必強人所難。

整體運：★★★☆☆

如需朋友或同事幫忙而對方有原因不方便幫時，切不可勉強人家，不然會弄得自己很尷尬或是弄得人家極不開心；單身者在朋友的Party中會對風趣幽默的異性比較留意；工作中對訂單的處理不確實，容易致使客戶所需貨物不能及時發出。

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人感情平順，彼此照顧；單身者與能說會道的異性特別有緣，容易有新戀情。

事業運：★★★☆☆

說話要稍微注意場合，以免你的無心直言得罪了周圍的同事。

財運：★★☆☆☆

今日花錢特別海派，想要守住荷包就不要為了面子而請客大吃大喝。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-16:00水鑽藍

開運方位：正東方向





