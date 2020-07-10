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小孟塔羅：危機四伏！抽牌秒測最近職場上會遇什麼阻礙

聯合新聞網 / 小孟
圖／Stocksnap
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俗話說職場如戰場，戰場上子彈不長眼睛，戰火蹂躪下生死未卜。職場上則是危機四伏，揹到黑鍋便難以翻身。平時若能有危機意識，在第一時間做出反應，便有機會做到化險為宜。憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，最近職場上會遇到什麼阻礙？




請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。

A：錯失訊息。(月亮牌正位)

牌面的天空出現彎月，小島上的男子舉起雙手。

A：錯失訊息。(月亮牌正位)
A：錯失訊息。(月亮牌正位)

這張牌表示最近在職場上，要多留意來自網路的訊息。可能是email、Line、WeChat、FB、IG、官方網站等等，當客戶或廠商發訊息給你，若你沒有在第一時間閱讀，很可能就會錯失掉他們。小孟老師在此提醒你，時常留意網路資訊，才不會錯失寶貴的客戶。

B：他人使喚。(寶劍國王正位)

牌面的男子長髮飄逸，左手放在一疊書本上。

B：他人使喚。(寶劍國王正位)
B：他人使喚。(寶劍國王正位)

這張牌表示最近在職場上，容易受他人指使而疲於奔命。通常這個人會是主管或上司，他想到什麼就會立刻要你去做，一來會讓你的壓力瞬間飆升，二來會影響到你原本的工作進度。小孟老師在此提醒你，懂得做適當的進度安排，別讓自己太過勞累而生病。

C：瓶頸卡關。(權杖九正位)

牌面的男子是北風神，祂從嘴裡吐出九道風。

C：瓶頸卡關。(權杖九正位)
C：瓶頸卡關。(權杖九正位)

這張牌表示最近在職場上，舊傷恐怕會不停的出現。你有一些尚未誇越過的障礙，也許是業績沒有達標，或是還沒學會的工作，甚至是某些考核沒有通過。然而這些舊傷會折磨著你。小孟老師在此提醒你，當你處於低潮期時，請多給自己一點時間，並好好思考這是否適合自己。

D：八卦是非。(寶劍侍者正位)

牌面的女子揹著行囊，手拿燈具探索前方的路。

D：八卦是非。(寶劍侍者正位)
D：八卦是非。(寶劍侍者正位)

這張牌表示最近在職場上，會傳出讓你難受的流言蜚語。像是部門人力的調動，薪資福利制度的改變，無薪假或裁員等消息。抑或是跟你有關的謠言，無論哪一種都會讓你感到心神不寧。小孟老師在此提醒你，做好自己該做的事，勝過胡亂的猜測，謹言慎行才能保護自己。

E：意外事件。(錢幣二正位)

牌面的棕熊在石頭上，抬起一隻前腳遲疑著。

E：意外事件。(錢幣二正位)
E：意外事件。(錢幣二正位)

這張牌表示最近在職場上，持續的事情出現突發狀況。例如長期合作的客戶或廠商，告訴你想要中止合作或合約，或是你的電腦設備、網路系統，不知為何中斷或開不了機，影響到你接下來的事物。小孟老師在此提醒你，不可缺乏危機意識，資料要及早備份，也要進修提升自己。

職場 塔羅牌 小孟塔羅

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