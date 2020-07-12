殺破狼周運勢／處女座情感出軌 獅子對工作厭倦

殺破狼2020年7月13日～7月19日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

旅遊運方面，金星在旅遊宮位順行，會計畫到某個國內的城市漫遊，享受高級的旅宿待遇，還會獲得許多補助，感覺十分划算。某些白羊座會需要到外地出差，有許多空檔可以逛逛陌生的城市。

感情運方面，在心靈宮位的海王星相位良好，喜歡一個人也許不要有任何承諾會比較愉快，目前會享受著一些曖昧的互動，在心靈層面上有淡淡的寄託，生活中妝點了一些色彩。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的水星與太陽相位皆不良，居家生活正在一段過渡時期，很多東西需要修繕、補給，但因為生活忙碌，延宕著一直沒有進度。某些白羊座則是跟家人溝通不良，家人對你想做的事情干涉很多。

工作運方面，土星、木星、冥王星齊聚志業宮位，受到太陽影響，雖然轉換到一個很大的組織、光鮮亮麗的位置，卻可能遇到干涉太多的上司或老闆，許多事務綁手綁腳，無法把能力全都展現出來。

金牛座：

整體運勢

金錢運佳，金星在金錢宮位順行，經濟狀況有穩定下來的趨勢，每個月都有餘裕的金錢可以存下來，在物質生活上比較捨得花錢。某些金牛座會被老闆加薪，或是因為一些補助計畫，獲得許多額外的資金。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星相位良好，會跟朋友揪團出門旅遊，在旅行的過程中，充分享受一起達成某個目標的過程，使你與這些人產生團隊意識。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的火星與溝通宮位的水星相位不良，喜歡的人總是不明白你內心所需要的，很容易與對方生悶氣，甚至因此冷戰。但如果自己不說出口，對方又怎能理解呢？

工作運方面，在面試宮位的水星受到秘密宮位的火星影響，雖然很努力的在面試，或是洽談重要案子時表現出專業的能力，卻一直無法獲得錄取通知，原因可能是因為對方早已有內定人選。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的海王星相位良好，所有的資源都在控制之中，獲得許多資金的挹注，工作更為得心應手。某些雙子座甚至什麼都不需要親自動手，週遭的人都會為你把事情準備妥當。

感情運方面，金星在命宮順行，其實周遭有人默默注意你很久了，但你一直接不到對方的球。有對象的雙子座，目前處在一個被寵愛的地位，感情生活甜蜜，每天都有令你喜悅的進展。

本週須注意的部分

金錢運方面，土星、木星、冥王星齊聚在財務宮位，受到太陽影響，理財不慎，破洞越來越嚴重，不論多努力賺錢還債，財務的損失依然難以止血，此時必須要設下停損點。

健康運方面，土星、木星、冥王星齊聚在疾厄宮位，這段時間會有大大小小的疾病浮現出來，同時要注意人身安全，危險的地區與行為請不要涉及，以免損及生命安全。

巨蟹座：

整體運勢

學業運方面，在學業宮位的海王星相位良好，歷經各種波折，終於在學期末趕出報告，通過考試，拿到學分。可以輕鬆升級、順利畢業。某些巨蟹座則會因為學校的補償方案，這個學期未修完的課程可延到下學期一起修業。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星相位良好，認識一些很特別的人，擁有令你很羨慕的能力，會想跟這些人拜師學藝。某些巨蟹座會開始想走出自己的殼，打開新的視野，到外地冒險。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的土星、木星、冥王星受到太陽影響，太過以自己的視角去設想對方，其實是庸人自擾，因為無法理解喜歡的人和你的不同，將使得關係面臨瓶頸。

工作運方面，在志業宮位的火星受到水星影響，很多事務的截止日期火燒屁股，沒有時間可以浪費了，必須加快工作效率，才能把恨天高的業務量消化完畢。

獅子座：

整體運勢

人際關係運勢佳，金星在人際關係宮位順行，與遠行宮位的火星有良好連結，會接觸到很多來自異國的朋友，進行深度的文化交流，會因此交到許多外國朋友。

金錢運方面，在財務宮位的海王星相位良好，領到一筆消費補助，會開始產生選擇困難的煩惱，不知道該把預算用在玩樂方面？還是花在平常捨不得買的奢侈品上？

本週須注意的部分

工作方面，土星、木星、冥王星在工作宮位退行，受到心靈宮位的太陽影響，對於目前的工作感到厭倦，再好的待遇、再光鮮亮麗的位置，都無法讓你獲得成就感，萌生辭職轉換跑道的想法。

健康運方面，土星、木星、冥王星齊聚在健康宮位，工作有過勞的傾向，泌尿系統、筋骨、皮膚出現一些症狀，肝功能受損，排毒代謝狀況變差，心中會感到鬱悶，須注意心理方面的疾病，需找時間及管道排解身心靈的負能量。

處女座：

整體運勢

工作運佳，在志業宮位的金星相位良好，目前的工作除了基本待遇之外，還會獲得許多附加的福利，可領到許多額外的業績獎金，或是得到公司的股票。某些處女座則是可獲得許多休假，或是工作時間較為彈性自由。

學業運方面，在學業宮位的天王星相位良好，與團隊充分合作，在彼此的幫助下會順利完成作業或報告。不拿手的科目臨時抱抱佛腳，考試可順利通過及格的門檻。

本週須注意的部分

感情運方面，土星、木星、冥王星齊聚戀愛宮位，受到太陽影響，情感關係的第三者現身，與你正面交鋒，這才驚覺自己被蒙在鼓裡已久。某些處女座情感出軌，東窗事發，會被週遭的朋友唾棄。

金錢運方面，火星持續在財務工作行進，預期之外的支出太多，荷包大失血。交際應酬的開銷龐大，會有許多需要打點人際關係的費用。身體狀況不理想，會花許多錢在醫療與健康維護上。

天秤座：

整體運勢

學業運方面，在學業宮位的金星相位良好，拿到期末的成績單，表現令你滿意，該達到的目標都順利跨越門檻。需要升學的天秤座，選填志願策略運用得宜，可進入理想的學校就讀。

金錢運方面，在財務宮位的天王星相位良好，出門消費運用各種優惠與紅利回饋，可因此買到物超所值的好東西。某些天秤座則會在這段時間接到一件酬勞豐厚的外快。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的水星受到夥伴宮位的火星影響，與合作夥伴理念不合，爭執不斷，工作完全沒有進展。甚至會因此辭掉目前的職務，或與對方拆夥，不想再浪費時間。

感情運方面，在感情宮位的火星相位不良，與另一半在生涯規劃上沒有交集與共識，使得關係陷入冰點。某些天秤座會覺得情感對象情緒管理不佳，耐性漸漸磨光，無法委曲在不對等的愛情中。

天蠍座：

整體運勢

金錢運佳，金星持續在財務宮位行進，由於獲得許多補助，會嘗試較為奢華的享受與服務。有投資習慣的天蠍座，目前短線操作得宜，目光精準，投資標的都能在短線獲利。

感情運方面，在戀愛宮位的海王星相位良好，與喜歡的人發展愉快，雙方過著甜蜜的生活。沒有對象的天蠍座，可能會耽溺在崇拜偶像、追逐動漫人物的世界中，或是被寵物收編成為奴隸，這會比談戀愛來得快樂。

本週須注意的部分

交通運方面，木星、土星、冥王星齊聚交通宮位，受到太陽影響，最近會需要換新交通工具，稅金與保養的費用會十分昂貴。這段時間容易與人發生行車糾紛，接到罰單的機率也較高，請好好遵守交通規則，注意安全。

工作運方面，在工作宮位的火星相位不良，會需要大量使用外語溝通，語言能力不足以應付，挫折感較重。某些天蠍座會有嚴重的職業危機，在工作之餘還要進修許多新的技能。

射手座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在感情宮位順行，與喜歡的人進展迅速，很快會進入較為親密的關係。一直沒遇到對象的射手座，會想尋求一夜情解決身體需求，即便遇到想談戀愛的人，對方的態度也較為不認真。

工作運方面，在工作宮位的天王星相位良好，目前的工作性質會以很短的時間獲得極高的報酬，與其他人比較起來相對輕鬆。但時間也因此被切得很零碎，無法有完整的假日可以休息或出去玩。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的水星受到子女宮位的火星影響，有小孩或是飼養寵物的射手座，目前孩子的狀況會令你較為擔憂，花在醫療方面的費用也較多。沒有養寵物的射手座則會把錢浪費在追星、購買動漫商品這些事物上。

健康運方面，水星與太陽齊聚疾厄宮位，當心病毒感染，引發呼吸系統的毛病，心血管方面的問題也要注意，有頭暈、目眩、心悸方面的症狀，要特別留意。同時不要涉入危險的區域與行為，容易威脅到人身安全。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，金星在工作宮位順行，相位良好，工作漸入佳境，原本窒礙難行的問題，終於有了進展。在面試宮位的海王星相位良好，面試新工作會有好消息，表現出自信，會使你加分不少。

學習運方面，在學習宮位的海王星相位良好，對於藝術或是心理、靈性層面的知識產生學習興趣，可望進入愉快的環境中接收薰陶。還是學生的摩羯座，期末成績令你滿意，可順利拿到學分或是畢業。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的太陽與水星相位皆不佳，與情感對象溝通不良，受到對方許多指責，但你完全無法接受這些欲加之罪。單身的摩羯座，會被喜歡的人莫名其妙討厭，自我感覺變得很差。

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到水星影響，家中氣氛不佳，容易與家人引發爭執。居家環境不安寧，常被鄰居的噪音打擾。這段時間要當心爐火與電器的使用，注意門戶安全。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的金星相位良好，被喜歡的人疼愛著，內心充滿著愛情。單身的水瓶座，最近會對某個人怦然心動，每個互動都讓你充滿歡喜。某些水瓶座則是會迷戀偶像、動漫人物，或是整顆心專注在寵物身上。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星相位良好，容易購買一些小廢物舒壓，雖然有些東西得到了也沒什麼意義，但在擁有的當下，內心會莫名的感到療癒。某些水瓶座會獲得額外的補助或獎金，儘管金額不算多，會覺得有股小確幸。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的太陽與水星相位皆不良，嚴重倦勤中，覺得工作沒有成就感，精神感到空虛，很想放個長假休息一陣子，甚至無預警地丟了辭呈，一走了之。

溝通運方面，在溝通宮位的火星受到水星影響，最近非常懶得說話，偏偏需要常常與人溝通，對於不斷回覆無意義的問題感到不耐煩，甚至動怒。一不小心容易捲入口舌糾紛，在網路上以及任何場合發言都要特別謹慎。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，在面試宮位的天王星相位良好，面試新工作很快就獲得青睞，被要求盡快到職上班。工作穩定的雙魚座，洽談任何案件都十分有效率，溝通協調任何事務都很順暢。

學習運方面，在學習宮位的天王星相位良好，會接觸較為先進的知識或技術，學習效率強，很快就能上手。還是學生的雙魚座，考試運佳，臨時抱佛腳也能獲得出人意表的好成績。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的太陽與水星相位不良，儘管花很多錢討好喜歡的對象，但對方的心思卻不在你身上，一番心意被辜負。某些雙魚座陷入三角關係中，不論是對方劈腿或是你精神出軌，都會造成目前關係的考驗。

人際關係方面，木星、土星、冥王星齊聚人際關係宮位，受到太陽的能量影響，不斷配合整個團體運作，或是常需要和朋友交際應酬，都會使你感覺疲倦，很需要獨處的時間，卻是一種奢求。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。