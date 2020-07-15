遇見幸福！下半年有機會閃婚的命格

【文‧科技紫微網】

結婚，需要勇氣，也需要契機。2020年這個「愛你愛你」年只剩下一半了，在這個下半年，你會有閃婚好運嗎？有機會遇見幸福嗎？接下來，科技紫微網將結合本命和流年，為你預測一番。

本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。流年所逢主星即為流年命宮，今年2020年流年命宮在「子」宮。如果「子」宮左上角無主星，則為空宮，需借對宮「午」宮主星。陽性主星：七殺、破軍、廉貞、貪狼、紫微、天府、武曲、天相。陰性主星：太陽、巨門、天機、太陰、天同、天梁。

本命陰性＋流年逢天相：

愛就閃婚

單身者有機會遇到彼此心儀的對象，在頻繁的接觸與互動後，很容易產生「觸電」的感覺。強烈的電流讓你想要一步到位，跟對方步入婚姻的殿堂。

有對象者的約會次數逐漸變得頻繁，感情發展多能達到彼此滿意的狀態，在互動的過程中易產生高品質的情感。只要有一方表達出想要結婚的意願，就很容易達成共識，閃婚成真。

本命陽性＋流年逢破軍：

極速覓愛

下半年你對愛情婚姻的渴望濃烈，單身者遇到喜歡的對象就會發出強烈的求愛訊息，全心投入，並且渴望快速收穫愛情，閃電步入禮堂。正是因為這份魄力與行動力，讓你有機會把握幸福。

有對象者變得不想再愛情長跑下去，希望能快速開花結果。你強烈的進攻方式，讓對方也跟著你熱情澎湃，不知不覺就會隨著你的節奏行進，閃婚一觸即發。

本命陽性＋流年逢太陽：

濃情燃燒

下半年你逐漸變得浪漫又感性，整個身心受到強烈的情感撞擊。在激情燃燒之中，最易產生閃婚的念頭。單身者對愛情婚姻很是嚮往，想要擺脫單身的決心非常強烈，一旦遇到心儀對象，就想要跟對方定下終身，趁熱打鐵步入婚姻。

有對象者，依戀對方的感覺十分強烈，在柔情蜜意中情感有迅速升騰之勢，在這樣的契機下，閃婚機率很高。

下半年你想要閃婚的美夢能成真嗎？無論有沒有閃婚的契機，都請好好瞭解運勢，揚起鬥志，把握良機！

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