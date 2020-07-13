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沒耐心、嫌你煩？揭露12星座男開始變心的預兆

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

一段感情快要耗盡時，其實總會有一些情變的蛛絲馬跡。這時若是能誠心面對，攜手繼續走下去的機會自然高。倘若選擇視而不見，反而會讓兩人的隔閡更惡化。那麼，你知道12星座男會有哪些變心的預兆嗎？雖然他不會明說，但會從言行中表現出來喔！跟著科技紫微網一起來瞧瞧。

　

表現一：不再主動找你

代表星座：雙子座、獅子座、天秤座

愛一個人的程度，和願意花在對方身上的時間，一般是成正比的。他若把你看得很重要，就一定會喜歡主動找你，問你在做什麼，過得怎麼樣，心情好不好。而當他開始嫌你煩的時候，別說主動找你，你找他的次數若是頻繁一點，他還會嫌你纏人，開始跟你爭執「個人空間」。

這種時期，從他的嘴裡，你能聽到最多的字就是「忙」。忙得沒時間理你；忙著和別人去聚會、打遊戲……再忙，總不會抽不出時間跟你傳訊息或打電話，所以這不過是他的感情變淡時找的理由和藉口罷了！

　

表現二：不願為你花錢

代表星座：金牛座、摩羯座、水瓶座

有人說，想要證明一個人對你的真感情，拿物質來衡量是最簡單粗暴的辦法。雖然說一個男人為你花錢，並不能代表他多愛你，但反過來說，一個對你一毛不拔的男人，絕對是不愛你的。若他愛你入骨，就算不至於傾盡所有，至少也不會凡事斤斤計較，生怕你佔了他的便宜。

即使我們不能事事用金錢計算，把自己弄得太現實，可是當對方告訴你，沒送你禮物是因為沒錢，沒陪你吃飯逛街看電影也是因為沒錢……總之就是當你聽到他各種「沒錢」的理由時，你就該仔細想清楚，他是真的拮据，還是不再願意為你花錢了！

　

表現三：對你失去耐心

代表星座：射手座、雙魚座、牡羊座

兩個人相愛的時候，對方一定懂你的心思。愛得深，默契也一定好，不用說出來，一個眼神或一個動作，就能讓彼此讀懂對方的心情。當他愛你的時候，他還會陪你說很多很多的話，天南地北、雞毛蒜皮的話也能說好幾個小時。

當他不愛你了，最明顯的變化就是話少了。你不開心的時候找他，他嫌你整日抱怨；你開心的時候找他，他說這有什麼值得說的。他曾有的溫柔眼神和暖心舉動也會消失不見，不管你做什麼，他都會挑你的毛病，對你半點耐心都不剩了。

　

表現四：忽略你的感受

代表星座：處女座、巨蟹座、天蠍座

就算平時再怎麼粗枝大葉的人，在面對心愛的人時都會變得細心。一個真心愛你的人會很在意你的感受，你所有的心情波動都會直接影響著他的心情。

他若是不愛你了，就不再在你身上花心思了。傷人的話，他會肆無忌憚地說出口；你難過了，他卻無動於衷；你心情不好找他傾訴，他反倒覺得你情緒泛濫。當你發現他變得陌生、冷漠，其實不是他忽然間不解風情了，只是他不再在意你了！

　

感情需要兩個人的經營，不能只是單方面的付出。再怎麼一頭熱，最終的結果仍然是傷痛欲絕的離開啊！期盼天下有情人，相愛時能專情投入，分開時也要好聚好散！

　

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