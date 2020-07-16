心測：前世的你，留下哪種感情債？

【文‧科技紫微網】

今生愛，前世情。很多人認為，愛情是來自前世因、今生果，今生之愛多是為了還前世的情債。那麼你的前世今生有何愛情因果呢？今天科技紫微網就來為你測一測，前世的你留下了哪種感情債？

情境：以下幾種復古物品，請憑第一感覺選擇其中一種。

選項：

1、明星花露水

2、拍立得

3、彈珠檯

4、BB call

結果分析：

選1、明星花露水

你選擇的是「明星花露水」，代表你前世的感情人物是「將軍」。你前一世的感情婚姻很可能是一段不受傳統束縛的自由愛戀，愛得濃烈熾熱，甚至不惜與家族抗爭，最終極有可能選擇背叛家庭，與心愛的人私奔。這種眾叛親離的狀況，使你們的感情婚姻生活充滿了奔波與苦難，但是這場瘋狂的愛戀卻讓你體會到了前所未有的刺激感與快感。

選2、拍立得

從你的選擇來看，你前世感情的代表人物是「皇妃」。這不表示你前世一定是皇妃身分，它所代表的是，你的婚姻很可能是難以違抗的家族安排，目的是用來交換雙方的利益。雖然你的物質生活富足，享有錦衣玉食，但你的感情生活卻很空虛，獨守空閨是常事。甚至你還容易捲入權力爭鬥中，成為地位爭奪戰中的犧牲品。

選3、彈珠檯

從你的選擇來看，你前世的感情代表人物是「詩人」。這說明你前一世的感情婚姻，很有可能是充滿詩意、浪漫、又難捨難分的一段情緣。在這段感情中，你們彼此眷戀，把柴米油鹽的清苦生活，過成愛意綿綿、有情飲水飽的愜意人生。雖然物質困乏，但在相處的點滴中，彼此心靈充盈，雙方的精神世界都極為滿足。

選4、BB call

你選擇的是「BB call」，代表你前世的感情人物是「富商」。你前一世的婚姻，很可能是轟動一時的富商聯姻。婚姻的雙方可能沒有太多的感情成分，主要是大企業之間為了地位、經濟命脈而結合彼此的家族。雖然少了談情說愛的浪漫，但是你的生活奢華，養尊處優，從此一生不用煩惱奔波。

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