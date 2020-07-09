威力彩14億等著你！下半年財運大爆發 「4生肖」終於熬出頭

【文‧科技紫微網】

朋友們，有沒有趁著端午連假「報復性出遊」呢？這場疫情讓心情悶透了，外出旅遊一定讓你心情大好，錢也跟著花得痛快。等到收假上班時才發現，錢花太凶了，怎麼辦？下半年都會口袋空空嗎？科技紫微網注意到你的煩惱了喔！立刻為你點名下半年財運大爆發的生肖，趕快來看看有誰上榜呢？

生肖虎

金錢入帳，瀟灑一回

對屬虎的人來說，下半年你會度過一段無拘無束、瀟灑愜意的時光。好心情的效應，讓你的工作態度也會積極主動許多，優秀的表現能夠帶給你金錢獎勵。不僅如此，偏財運的走勢也不錯喔！玩一下刮刮樂，或者買一注彩票，中獎機率很高。如此讓人羨慕的財運，你就等著高唱「瀟灑走一回」吧！

生肖蛇

一擊即中，回報很大

雖然外在的經濟大環境並不太好，但你可沒在怕的！因為論能力和運勢，你都有自信會贏。若是先前有長線投資者，下半年獲利的機率很高；開店或創業者則會找到新的商機，可以放手一搏喔，或許有意想不到的收穫呢！

生肖羊

商機增多，適合投資

你最近的人氣飆升，這同時也催動了你的財運。尤其下半年將迎來不錯的賺錢機會喔！但進帳之路並不是一路平坦，剛開始的小意外會讓你有些挫敗感，但不要氣餒，要相信自己，只要堅持下去，財運就能逐漸變強，即使再出現風浪，你也能順利過關！加油吧！

生肖猴

轉守為攻，收穫頗豐

下半年你的財運只能用兩個字形容：「超好」！你的正財和偏財運都會很旺。雖然你可能還是忙得幾乎沒有休息時間，但豐厚的錢財進帳會成為你辛苦後最好的回報。投資理財方面則是到了該出手就出手的時刻，現在的策略適合轉守為攻，主動出擊，搶佔先機，會讓你打贏一場漂亮仗！

上榜的生肖們，恭喜你們啦！不過就算財運再旺，也不能肆意揮霍，畢竟存錢才是積累財富之道！

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