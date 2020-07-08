紫微斗數的前世今生 - 文官們(太陽、廉貞、天相)的比較

上回談了「武將們的比較」之後，料想思路敏捷、打破砂鍋問到底的Mike，必然會繼續追問「文官們的比較」。

當下社會流行的氛圍是「超前部署」，講課也是相同的邏輯。果不其然，Mike很快地就問了第二個問題 : 「他們三個當官的(太陽、廉貞、天相)，似乎都只靠一張嘴，好像沒什麼不同?」

Mike的快人快語當下就引來其他學員的側目與白眼，看來白目並不是七殺的專利!

話說回頭，如果武將們靠的是一身蠻力(行動力)打天下，那麼文官們靠著一身軟實力(溝通、協調、宣揚)縱橫官場，似乎也是合情合理。(溝通、協調、宣揚，哪一件事不需要動到嘴?)

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民之所欲，長在我心

太陽和太陰並稱中天主星，與紫微、天府湊在一起，可以說是紫微斗數十四主星中的四大天王，地位可見一斑。

一般對於太陽這顆主星的描述，其實和我們對於真實世界中太陽的描述與感受是差不多的。它(無關男女)代表熱情、光明、無私地給予與付出、非常地耀眼與顯眼，再加上太陽原本就有的孝順與顧家，以世俗的角度來看，太陽星幾乎是一種完人的典範。

就像真實世界中的太陽，對人類的生存是不可或缺，太陽星也代表著一種人們不可缺少的主流價值觀。孝順、顧家、努力工作、要有自己的事業、積極參與公眾事務、施恩不求回報，這些都是人們信奉或是讚揚的主流價值觀。

而在傳統的社會價值觀中，總會鼓勵人們要追求「富貴」。用最簡單的定義來看: 「富」就是有錢，「貴」就是得到別人的尊重，也可以引申為「社會地位」。因此，為了要讓自己「富貴雙全」，有錢的人想要用錢來「交換」某種社會地位或是官位，讓別人不只羨慕(或嫉妒)他們的財富，進而可以尊重他們；有社會地位或是位居高官的人，有時也會利用自己的權力與地位來獲得更多的財富。「富貴雙全」的目標，也間接地促成擁有「金錢財富」與「位高權重」的兩大族群，相互結盟與各取所需。

因此，「主貴而不主富」的太陽星並不代表及象徵財富，努力工作的目標也未必是財富，但這並不意味著他們沒有財富或是不在乎。太陽星的財富建立在他們的工作事業以及社會地位的基礎上；事業規模愈大、社會地位愈高，貴氣就益發地明顯，財富亦會隨之而來。

從太陽星的思維來看: 注重群體的發展、關注眾人的事是身而為人必須有的基本價值。這裡的群體與眾人是從「關係」的角度出發。父母、手足、親人和我的關係最深，所以我要孝順父母、照顧手足；工作事業上的合作夥伴、上司、部屬，和我的關係也很深，所以我也要照顧、關注他們。我的朋友、參與的社團成員，和我的關係也很深，所以我也需要關注他們。

「關係」成了太陽星人生藍圖中的基礎建設，「關係」所建構的人際網路愈廣，太陽星的影響力愈大，能夠散發貴氣的力量也就愈大。因此，太陽星願意建構與發展「關係」，更重視「關係」與「關係」所能形成的影響力。當有人對你說: 「你是我生命中的太陽!」，不正意味著對方將你放在兩人關係中至高無上的地位嗎? (甚至沒有你，他就活不下去?)

而「給予」則是太陽星展現與實踐影響力的具體作法。金錢財富、時間、精神、關注，無所不能給予；就像真實世界中的太陽，不斷地、無私地提供著它的光和熱。透過「給予」，太陽星才能真正體會到自身生命的價值與意義。但是永無止境的「給予」，也是造成太陽星辛勞與人生課題的主要原因。

「太陽底下沒有新鮮事」則說明了這種看似完美特質的缺點與問題。

太陽星的思路與價值觀是非常地大眾化，也可以稱之為「普世價值」。既然是普世價值觀，也意味著它並不特別、也沒有什麼爭議，該怎麼樣就怎麼樣。

因此，太陽星的基本觀念與做法常常會流於表面，缺乏深度，甚至淪為天真與膚淺。站在普世價值制高點上的太陽星，往往認為自己所相信、認同的就是真理；而忽略了人們有個體的差異與人性有其晦暗難明的陰暗面，形成同情心很滿但同理心不足。

命理上有「明日驅暗」的格局，也就是廟旺的太陽(寅位與巳位)與巨門(寅位與亥位) 交互作用之後，巨門所代表的晦暗可以被太陽所驅除。這種說法是建立在傳統社會中對太陽高度地尊崇與期許。

但是巨門的特質本來就是在幽微與細膩的觀察與思考之後，所發展出來的獨特想法與見解。一旦被太陽這種普世價值瞎攪和之後，雖然改善了巨門負面思考的缺點，但是巨門獨特的個性與特質也隨之弱化。

從表面上來看，太陽似乎具有一定的領導能力；畢竟打著普世價值的旗號，還是能夠獲得大多數人的認同(否則就不叫普世價值了!)。而這樣的領導力，是建立在這個普世價值的信念具有一定的號召能力，而得到大家的認同。但由於缺乏深層的智慧與洞悉人心的能力，這樣的號召力是否能轉化成實際的行動力與解決問題的能力，則是太陽星必須深思的課題。

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笑罵由人，好官我自為之

在命理的研究中，常會見到這一句「廉貞星曜性難明」。用白話文來說，就是廉貞星的星性複雜，很難用三言兩語就可以說得清楚。其中很重要的一個原因是: 大眾對於桃花的感受力特別敏銳，而廉貞長期與桃花之王 - 貪狼相提並論；以至於一提到廉貞，馬上就聯想桃花，讓廉貞其他的特質難以被凸顯或接受。

另一個「性難明」的原因則是廉貞的個性常融合了兩種截然不同的特質: 精神與物質、理想與務實，理性與感性的糾結與角力。紫微、武曲、廉貞必然形成三方的結構，也增強了廉貞的原則性、權威性及管理與領導能力。

而對於廉貞星的描述中，也會見到「司品秩，掌權令」的字眼。有些學派則認為，廉貞所代表的是典章、文物及制度，與家庭、家法有很深的連結。品秩就是官僚制度當中，用以定義官階高低及俸祿(薪水)多少的量化方式，類似現代公務體系中考試與銓敘的功能。

綜合以上的說法，廉貞的角色其實是訂定各項規範、法令、典章制度，維持秩序以及命令的執行者。這個角色堪稱是政府功能的綜合體。

一般認為: 紫微斗數的主星當中，以天機最為聰明，而且聰明外顯。但事實上，廉貞的聰明絕不亞於天機，而且是精明詭譎，層次更在天機之上。古代社會中的工作，通常較為單純；雖說有些工作需要特殊的技藝與知識，但是在熟能生巧的磨練下，其實並不困難。

相較之下，政府的相關法令、制度的規範與建立，以及命令的執行工作就較為複雜，需要較高的智慧與執行能力。讓最聰明的人來為政府做事，其實還蠻符合現實需求與邏輯。(某個華人國家的政府文官培育政策是「要讓優秀、一流的人才，進入政府服務」，不是嗎?)

但是理想與現實終究有些差異，人性的複雜之處也在於它的不受控制，會自行找到它的出路。聰明的人都常是不太會守規矩的(他們通常認為笨蛋、沒有能力的人才會守規矩)，就算他們無法制定規矩，利用規矩來製造對自己有利局面的能力還是有的。

有些廉貞的組合稱為「公門胥吏」，足以說明廉貞的特質。胥吏在古代中國的政治體制中扮演極為重要的角色，相當於今日公務體系中的事務官。但是因為科舉制度遴選人才的標準是與實務脫鉤的四書五經，以至於為官者走馬上任時對於政府運作及法律相關事務的生疏，讓胥吏長期把持實務的運作，以及對法條的詮釋。

雖然胥吏大多不具有正式的任用資格，但既然掌握了實際政務的操作與法條的詮釋，相互串聯之後，便形成了利益共生的關係網路。除了不能貴顯之外(因為沒有任用資格，社會地位低下與風評不佳，無法得到別人的尊重)，胥吏們要錢就謀財，要權就玩法，形成了政治體制與管理上的黑洞。

那麼到底廉貞星是「司品秩，掌權令」廉潔又忠貞的清官，還是貪贓枉法的胥吏? 其實還是取決於廉貞星三方四正的組合: 廉貞與保守的主星、吉星結合，就會往廉潔又忠貞的方向發展；如果和衝動、個性激進的主星、煞星結合，就會成為知法玩法的箇中高手。別忘了，擁有洞悉人心的能力、應變能力奇佳的廉貞，更有可能成為擅於折衝的「蠻夷之使」，善惡吉凶之間在於廉貞星如何運用其過人的天賦。

縱使不入公門，廉貞也會發展出相關的職能，也就是「做公家機關的生意」。你可以說這個職能是由廉貞具有蠻夷之使的特質(擅於折衝、談判) 演化而來；當然你也可以說這是廉貞個性當中，熟悉法律、善於詮釋的特質演化而來。但無論是在公門內或是公門外，如果廉貞遊走灰色地帶的分寸沒有拿捏好，就會兌現「廉貞為囚星」的命運枷鎖。

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我是圖章，但不是橡皮做的

天相星又叫做印星，也就是印章，也可以說是印章(鑑)的保管人。而這顆印章大有來頭，不是給普通人用的，而是皇帝使用的玉璽。天相也稱官祿主，有些人則認為天相的「相」，代表宰相(丞相)。如果從這些說明來聯想，天相星所代表的是一個很重要的大官，否則身上不會帶著皇帝要使用的玉璽。

這樣的詮釋的確說明了天相的個性以及所扮演的角色: 如果不恭敬謹慎，怎能在皇帝身旁辦事? 如果不夠穩重，皇帝又怎麼能夠把玉璽交給他來管理? 如果不是個性保守而是激進、有野心，難保不會私心自用，用皇帝的名義(玉璽)假公濟私、為非作歹，豈不天下大亂?

而印章的使用邏輯是只認章不認人，只要能夠掌握它就可以行使權利。 因此天相和武曲有著極為類似的個性: 聽命行事 - 主子怎麼說就怎麼做，沒有個人的意見與意志。

畢竟，平日要將玉璽保管好，需要時還要能將玉璽蓋正、蓋好、蓋滿、蓋對位置，也不是一件簡單的事。如果你和銀行有業務往來，使用過印章，就會知道「用印」及「核對」是一道道相當龜毛的程序。

以世俗的觀點來看: 能做到皇帝身旁的高官，而且衣食無憂(天相也是重吃重穿的衣食之星)，應該算是極品之貴，令人稱羨。

但事實上並不是每個皇帝都是頭腦清楚的明君，歷史上的昏君、暴君也不在少數。「伴君如伴虎」這句話也充分地說明了天相為什麼會有如此拘謹、堅忍、保守的個性；因為皇帝天威難測，難保一個不留神而出了差錯，會讓自己由雲端跌到地獄，甚至連累家人。

另一種極難養成但是極為重要的技能叫做「揣摩上意」，如果天相事事都要皇帝鉅細靡遺地交代才有辦法完成，可能早就要換人試試看了。

歷代宰相所扮演的角色，大多是輔佐皇帝。如果是明君，要輔佐他治理國政、造福百姓。如果是昏君，也要輔佐他，讓他不至於昏庸至極。如果是暴君，則更要輔佐他，以天下蒼生為念，避免倒行逆施。 其實就是一個吃力不討好的角色。

天相雖然個性溫和，行事中規中矩，但同時也具有因循保守、墨守成規、難以突破的特質，缺乏想像力與靈活度。原因無他，皇帝身旁的大臣不能太有個性；否則不是他倒楣，就是皇帝倒楣。因此，天相之所以被稱為佐貳之星不是沒有原因的。

如果你認為講求謙和、中庸、平衡的天相，遇事只是一隻軟腳蝦，那麼就太小看他了。外表看似溫和的天相，內在卻蓄積了強大的能量: 七殺、破軍、貪狼分別在福德宮、遷移宮與夫妻宮。三方必有的天府，讓他具有一定程度的管理、調度能力；對宮蓄勢待發的破軍，會適時地提醒眾人，他是不隨便發威的老虎，而不是病貓。

為了要極力平衡與兼顧個性中的溫柔、內斂與福德宮(七殺)躁動、暴衝，天相常有自我價值的定位模糊的隱憂。所以常用服務他人或是不斷地工作、忙碌，找尋自己較為明確的定位。雖然一般的看法會認為七殺坐命主辛勞，但是天相也不遑多讓。

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Mike聽完三個文官的比較之後，點了點頭說道:「下次你可不可講一些比較有趣的?」

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