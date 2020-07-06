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手刀去買！威力彩狂飆13億 星座專家曝3大星座最有中獎運

聯合新聞網 / 小孟
威力彩今晚開獎，頭獎已連41期「槓龜」，估獎金上看13億元。中央社
威力彩今晚開獎，頭獎已連41期「槓龜」，估獎金上看13億元。中央社

2020年世界因為疫情關係在景氣上有較大的轉變，在財富發展上很多人開始另謀生路，大家都想要狠狠的拓展財源，讓錢越賺越多，大發財！而靠薪水的成長的確會比較緩慢，那在中樂透、威力彩這件事上有哪些星座的人特別有天分，天生容易中獎呢？

第三名：射手座 大膽購買，樂天知命

射手座的人是屬於活在當下的人，他們會認為要中獎就必須先投資。他們不會像其它星座一樣，有悲觀的看法或認為自己一定不會中獎。他們其實會覺得只要嘗試，自己可能就是億萬得主喔！正因如此，當射手座的人手頭很寛裕的時候，就會想試試與朋友包一些牌組，或者多投注一些彩卷增加中獎率。當他們沒有中獎的時候，會深深的嘆一口氣，但很快地又會生龍活虎起來，並且會告訴自己，早晚有一天會中獎繼續加碼購買就對了！其實是這種樂天派的精神，完成了吸引力法則的信念，讓他們保持著正向樂觀的態度，大大的拓展了中獎的好運氣喔！

第二名：天秤座　推理計算，變換號碼

天秤座的人當他購買樂透彩卻沒有中獎時，會促使他下次購買樂透彩的時候，變換不同的號碼與組合。因為他們堅信這樣可以有更高的勝率，所以並不是一直簽相同的號碼，認為有緣就會中獎的類型。除此之外，他們會依據自己幸運的號碼下注樂透彩。就算下注的沒有中獎，天秤座也會一直觀察哪個號碼最近常開，或是最近生活中出現什麼數字，他們會將這些常開或是常看到的號碼排列組合，繼續勇往直前的下注直到中獎為止。而用邏輯整理包羅萬象的號碼組合，又能堅持不懈的持續簽注，就是他們中獎的好運秘訣喔！

第一名：處女座　耐心守護，不屈不饒

處女座的人，是一個很有耐心的星座，只要他們想要達成的事情一定會克服萬難。有時他們會認為別人都可以中大樂透，自己為何不可？一定可以的啊！因為這樣處女座的朋友當他們購買樂透彩不中時，他們會願意繼續購買！也就是這種不屈不饒的精神讓他們最後能中到大獎。另外，處女座的朋友剛好在中國人所說的鬼月出生，容易有特殊體質，直覺敏感的他們能夠夢見神秘數字，甚至感應到昨日夢境似乎在哪裡曾經出現過。正因如此處女座的朋友常常能在簽樂透彩時靈感湧現。這種不屈服的精神，再搭配天生靈敏的直覺，真是不中獎也難啊！

大樂透 星座 夢境 偏財運 威力彩

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