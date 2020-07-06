唐綺陽星座運勢週報：牡羊座人氣旺 水瓶有正財別謙讓
【唐綺陽星座運勢週報7/6-7/12】
重要星象：太陽、水逆同在巨蟹，火星在牡羊。
太陽、水逆同在巨蟹，關注安全感議題，對立衝突不斷、溝通難有共識，越接近週末，衝突越凸顯。火星在牡羊，容易引發衝突、一言不合就暴走，牡羊座人氣旺，兒童、青少年易躁動受傷，需要適時保護，生活中有強烈的競爭感，避免一時情緒失控。
工作注意：雙子、天秤、魔羯、雙魚
雙子：要重視細節，以免受到阻礙
天秤：好意見雖然不中聽，但要懂得接納
魔羯：標準太高，跟自己過不去
雙魚：別太鬆懈，當心殺出程咬金
桃花注意：白羊、巨蟹、天蠍、射手
白羊：有機會從朋友變情人
巨蟹：要適時把心意傳達出來
天蠍：別太自我沉浸，要跟對方多溝通
射手：遇到前任桃花，是否回溫可考慮
財運注意：獅子、水瓶
獅子：理財要多方打聽，或跟隨專家腳步
水瓶：有正財別謙讓，要積極去爭取
健康注意：金牛、處女
金牛：壞習慣會反應在健康上
處女：注意交通、乘車上的安全
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