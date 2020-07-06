唐綺陽星座運勢週報：牡羊座人氣旺 水瓶有正財別謙讓

踩雷常用來比喻觸犯禁忌或遭遇到令人不愉快的事。當他人告訴你想看電影的劇情或結局時，就會打擾到你想自己觀看的興致而踩雷。然而更多時候自己便是踩雷的笨蛋。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，最近有什麼地雷不要踩？

2020-07-03 09:51