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影／【唐綺陽】2020下半年12星座運勢出爐！桃花、工作、財運一次看

聯合新聞網 / 文／唐綺陽
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供

2020年轉眼間就到了下半年，哪些星座可以擺脫低迷的運勢，扭轉乾坤，又或是財運能逐漸好轉，事業蒸蒸日上，獲得幸福呢？唐綺陽老師最新下半年12星座運勢出爐，健康、財運、感情、事業運勢一次告訴你！

牡羊座

2020下半年，火星盤據一宮，有新計畫展開，比以往更加積極、忙碌。天王星在八宮逆行，不再跟錢過不去，敢於進行令人意外的計畫。七、八月群星聚集四宮，激發安全感議題，有搬家或擴大基地的機會，做好深耕與布局。九、十月火星逆行，趁勢喘口氣，驗收七、八月成果，遇到好的合作對象，聽取意見能獲得更大的力量。十一、十二月木星、土星同時移動至十一宮，結交來自五湖四海的新朋友，適合社群網路發展或成立組織。財運方面，天王星逆行在財帛宮，修正理財方向，財運有爆發的機會。感情方面，不要介意網路交友，多接觸人群參與聚會，桃花自然旺。

金牛座

2020下半年，火星十二宮，先犧牲奉獻才能獲得成功，適合參與身心靈或宗教事物，注意睡眠與過勞問題，勇敢照著直覺行動。天王星在命宮逆行，反思太過叛逆之處，在正常軌道上努力。七、八月驛馬星動，訪友行程多，群星群聚四宮，發展人際關係獲益良多。九、十月火星逆行，得以稍作喘息，檢視評估無償投入或熱衷之事。十一、十二月，木土同時移動至十宮，受貴人賞識，有望更進階。財運方面，展現企圖心，財務格局與能力施展有關。感情方面有正緣，考慮結婚、公開戀情，無對象者，能遇到條件優異的對象。

雙子座

整個下半年火星十一宮，人際關係熱鬧，與三教九流互動多，多運用網路社群經營、發揮力量。天王星在十二宮逆行，暗中的牽制鬆綁。七、八月群星在二、八宮對決，大筆金錢進出，與銀行保險系統有關，適合理財紓困或爭取加薪。九、十月火星逆行，檢視人脈關係，星群在五宮，有表現力能吸引目光。十一、十二月，木土同時移動至九宮，挑戰極限、化危機為轉機，切除紛擾不再糾結，是好運的開始。財運方面，與另一伴或合作對象有關，先付出反能獲得回報。感情方面，九、十月能見度高，有好對象出現，但感情紛擾亦不少，過去可能被起底，有舊情復燃的機會。

巨蟹座

整個下半年火星十宮，成為長官眼中的紅人，事業上展現企圖心，把握機會，身價水漲船高。天王星在十一宮逆行，掌握市場性，過去的社團布局得到回饋。七、八月主場與對宮抗衡，遇強則強，有打開新事業的機會。九、十月火星逆行，審視與長官之間的關係，回頭關照家人，或處理房事，以建立安全感。十一、十二月，木土同時移動至八宮，之前的人脈產生質變，格局放大、建立合作關係，也帶來人際威脅與危機感。財運方面，面對市場回饋，應從善如流，改變理財觀念。感情方面，婚姻關係要轉化，單身者戀情來自職場、網路、社群。

獅子座

整個下半年火星九宮，與海外、教學系統相關，溝通時因認知不同而煩擾，應提升層次寬容以待。天王星在十宮逆行，重整形象、名聲與地位。七、八月群星聚集十二宮，宜低調行事與犧牲奉獻，暗中布局能更順利。九、十月火星逆行，檢視前期所開發之事，群星在三宮，朋友是貴人。十一、十二月，木土同時移動至七宮，能力被肯定，需顧慮對方感受，運用他人的牽制提升自己。財運方面，打理自己，建立形象、風格，能夠帶來機會。感情方面，學習配合對方能使感情加分，無對象者，留意職場戀情。

處女座

整個下半年火星八宮，帶來危機感，應繃緊神經戒備，化危機為轉機。天王星在九宮逆行，與教育、出版、海外等領域相關。七、八月群星群聚在十一宮，應酬聚會多，感情有定論或紛擾。九、十月火星逆行，危機告一段落，累積的自信能量，能夠扭轉局勢。十一、十二月，木土同時移動至六宮，擴展組織有得力助手，職場上一支獨秀，應注意健康、當心過勞。財運方面海外與文化元素帶來契機，適合短期投資，但要衡量能力，專業能夠帶來格局突破。感情方面，壓力鍋揭開，得以展現真正的自我，桃花機會多，取決於自己的選擇。

天秤座

2020下半年火星七宮，表現太搶眼使敵人砲火猛烈，適合結盟強大自己、積極布局。九、十月火星逆行木土四宮，可將計畫公諸於世，內部整頓讓基地更壯大，成為堅強後盾。十一、十二月，木土同時移動至五宮，帶來戲劇性崛起，從挫折中站起，自信提升、表現亮眼。財運方面，天王逆行八宮，思維的轉變，讓機會源源不絕。感情方面，九、十月後迎接正桃花，對象條件好，有另一伴者可能奉子成婚。

天蠍座

2020下半年火星六宮，加重工作力度，任務突如其來，親力親為、忙碌勞累。七、八月群星群聚九宮，適合嘗試不同領域，天王星逆行七宮，奇怪的合作夥伴，能擦出驚喜火花。九、十月人紅是非多，激發不安全感。十一、十二月木土同時移動至四宮，興起建立基地和團隊的念頭，考慮創業、搬家。財運方面，合作能讓機會加乘，看見可能性。感情方面曖昧虛實，端看自己是否投入，桃花來自打扮與展現，七、十、十一月是關鍵。

射手座

2020下半年火星五宮，表現一鳴驚人，有登台或是新戀情的機會，勿因衝動做錯決定。天王星在六宮逆行，應重整職場、好好養生。七、八月群星聚集八宮，偏財運佳，能夠發揮潛能。九、十月火星逆行，檢視感情狀態與自我表現，公眾緣佳、活躍於社團，注意輿論的影響。十一、十二月，木土同時移動至三宮，接觸教育系統，交友、手足互動多。財運方面，財務格局改變，團隊合作勝過一己之力，不妨挑戰奇特的工作。感情方面刺激表現、展現才華，讓自己變得更好，有機會懷孕。

魔羯座

2020下半年火星四宮，整頓內部、積極建構團隊，家庭問題多，激發不安全感，適合跟內心對話。天王星在五宮逆行，收拾叛逆與反骨，重新開始。七、八月群星群聚七宮，合作或婚姻關係需有所遷就，配合能帶來加乘效果。九、十月火星逆行，過多的不安得到釋放，更加瞭解自己。十一、十二月，木土同時移動至二宮，把精力放在值得的人事物上，在意評價更甚自我表現。財運方面，因才華能力開啟財運之門，要從善如流向市場性靠攏。感情方面，天王星逆行，對象突如其來或來自不同領域，職場戀情機率高。

水瓶座

2020下半年火星三宮，有冒險的心情，朋友即貴人，主動出擊機會將源源不絕。天王星在四宮逆行，揮別受害者情節，定下心來重新出發。七、八月群星群聚六宮，當心過勞或老毛病復發。九、十月火星逆行，對於他人建議或指導，能從善如流做出調整，重新審視現在的處境。十一、十二月，木土同時移動至一宮，揮別被牽制的狀況，獨立做自己。財運方面，過去無為而治導致的損失，因心態調整而改變，適當的做切割、保護自己，就有機會帶來財運。感情方面，增強自信、多和對方相處是重要契機，可以透過工作多做連結。

雙魚座

2020下半，火星盤據二宮，拿出力量面對現實，讓暗中的力量無所遁形，強壯自己是最好的自我保護。天王星在三宮逆行，手足或人際問題趨緩，過去的課程、教學、旅行計畫，能夠重新啟動。七、八月群星群聚五宮，利於表現創作，鋒芒藏不住。九、十月危機感出現，與自己過不去的眼紅勢力興起，卻也有挾重金而來的合作機會。十一、十二月，木土同時移動至十二宮，業力與小人能量出籠，多親近身心靈與修行，投入大計畫，發揮更大的影響力，用不同的角度看待成功。財運方面有強大企圖心，帶來賺錢契機，七、八月切勿衝動消費。感情方面，七、八月桃花人緣運佳，機會由自己開啟。

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