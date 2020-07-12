每日星座運勢／天蠍與友相聚有助益 辛勤奔波得財
2020-07-12
牡羊座
社交活動頻繁，吃喝玩樂的機會多。
整體運：★★★☆☆
單身者有機會在朋友聚會中結識極具個性、眼光獨到的異性朋友，激情碰撞，讓你感受到愛情的火熱。雖然請客花掉一筆不小的錢財，但你的消息靈通，能從朋友不經意的言語中受到啟發，從中挖掘到商機。
愛情運：★★★★☆
單身者容易成為眾人矚目的對象，但真想戀愛還得耐心觀察，太快投入一段感情會後悔！
事業運：★★★☆☆
同事間關係良好，有機會獲得助力，但也容易因為對方的疏忽而讓你的名聲受損。
財運：★★★★☆
財運不錯，小部份的資金方可投入短線、高風險的範圍。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：3
吉時吉色：11:00-12:00脆梅青
開運方位：正北方向
金牛座
開朗的一天。
整體運：★★★☆☆
今天的異性緣特別好，跟異性很聊得來，也易受到異性的歡迎；心態很輕鬆，能夠放下學習和工作，盡情享受美好的生活；不要隨便誇下海口，否則易受人慫恿而要破財請客。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會參加聚會，可結識不少異性朋友，想戀愛的人不要錯過這樣的好機會唷！
事業運：★★★☆☆
正為某件事高興著，卻無緣無故被人潑冷水。不必生氣，別拿他人的錯誤懲罰自己。
財運：★★☆☆☆
求財會有阻礙，得小心謹慎的處理問題才好。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：0
吉時吉色：19:00-20:00桐花白
開運方位：正北方向
雙子座
得了面子失了裡子。
整體運：★★★☆☆
今天比較拉不下臉，不肯在對方面前承認自己犯下的錯誤，小心因此與戀人進入冷戰；理解能力增強，他人傳授的知識能夠很快的收為己用；財運頗旺，收集的訊息大為合用，投資收益不錯。
愛情運：★☆☆☆☆
追求愛情容易四處碰壁的一天，別想著談情說愛了，好好享受獨處時光會更自在。
事業運：★★★☆☆
由於受到矛盾心理的煎熬而讓手中的事有停滯不前的現象，適時調整好情緒才好。
財運：★★★★★
財運暢通無阻，想要周轉金錢、討債的人，趕快利用今天的吉運吧，只要勇於開口，大多能心想事成！
貴人星座：處女座
幸運數字：2
吉時吉色：09:00-11:00夕陽橙
開運方位：東北方向
巨蟹座
運勢一般，切忌暴飲暴食。
整體運：★★★☆☆
今天單身者渴望戀愛，但太過內斂、被動，容易錯過良緣。財運上，需要了解的資訊很多，雖然較有耐心，但效率不高，留意身邊的貴人，他人相助會讓你更順利。今天應少量多餐，讓營養充分吸收。
愛情運：★★★☆☆
渴望得到異性朋友的關懷，對關心你的異性很有好感。不過，別把這種情感與愛情混淆喔！
事業運：★★★☆☆
在室內坐得太久，偶爾也要起身活動活動，看看窗外的景色，更有利於處理事務。
財運：★★★★☆
在投資上會得到初步回報，如果把眼光放遠，把網撒大一些，能進財更多。
貴人星座：射手座
幸運數字：2
吉時吉色：05:00-07:00睡蓮紫
開運方位：西北方向
獅子座
偶爾變動一下，能收到不同的效果。
整體運：★★★★☆
今天的性慾較高，在床上表現的熱情主動，與伴侶能達到水乳交融的感覺；財運一般，沒什麼大的投資機會，靜觀一天也好；去健身房多做做腹肌運動，以免腹部的脂肪囤積越來越多。
愛情運：★★★★☆
單身者容易發現有許多異性讓你心動，應大膽表白，戀愛的機會才更大。
事業運：★★★★☆
情緒不錯，很多事情都能如你所願，讓你感到順暢無比，多向親友傳達你的快樂心情。
財運：★★★☆☆
宜制訂周詳的財務開支計劃，做到用財時胸有成竹。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：4
吉時吉色：10:00-11:00桐花白
開運方位：正北方向
處女座
你的愛情有點像苦咖啡。
整體運：★★★☆☆
想要退出又好像陷得更深，其實你們的感情從未轉淡，約個時間說清楚就是最好的解決辦法；財運平平，今天還是把投資的衝勁收斂收斂的好哦！努力想要有所作為，卻總被他人的想法所左右，感覺有些無奈。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會與讓你心動的異性結緣，但你缺少安全感而遲遲不肯表露自己的情感。
事業運：★★☆☆☆
流言蜚語不絕於耳，表面上不在意，但內心卻很難受，向親友傾訴，尋求支持方可克服。
財運：★★★☆☆
想留住更多的財富可裝裝窮、藏藏私房錢，最怕錢財露白，一旦讓人知道你有錢，易引來借錢者！
貴人星座：射手座
幸運數字：6
吉時吉色：04:00-06:00瑪瑙黑
開運方位：西南方向
天秤座
當斷就斷，思前顧後有時反而是種拖累。
整體運：★★★☆☆
感情上的事讓你沒辦法專心工作，一有思考的空間就想到那上面去；該決斷時顯得猶豫不決會讓你損失了大好的投資機會；在網上聊天時會有意想不到的事情發生。
愛情運：★★★☆☆
異性緣很不錯。單身者在赴約時除了帶著禮物外，別忘了帶上你的真誠與微笑。
事業運：★★★☆☆
適合放慢前進的腳步，稍做休息。不妨找時間將工作生活的環境整頓一番，有助轉換心情！
財運：★★☆☆☆
情緒不佳，恐有不理性的消費行為或做出錯誤的抉擇！
貴人星座：獅子座
幸運數字：4
吉時吉色：19:00-21:00蘭花紫
開運方位：正北方向
天蠍座
財運全面升級中。
整體運：★★★★★
今天可謂好運連連，愛情、投資兩得意，身邊的異性讓你斬獲頗豐；休閒運極佳，輕鬆玩樂的同時還會得到不錯的人緣；學生族的功課做得很上手，除了將老師交代的部分完成，還會有心主動補充新知識。
愛情運：★★★★☆
嚮往溫暖、浪漫的兩人世界嗎？這一天就是好時機，與愛人一起安排一次甜蜜旅遊吧。
事業運：★★★★☆
與朋友相聚的機會多，在交流的過程中獲得不少對工作有益的資訊。
財運：★★★★★
動中生財，在辛勤奔波中可得財，有利向外拓展業務、金錢交易、商談投資等。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：8
吉時吉色：09:00-10:00芙蓉晶粉
開運方位：正北方向
射手座
小心因感性多情帶來的困擾。
整體運：★★★☆☆
此日感情順遂，尤其午後更是魅力無法抵擋，但需謹防陷入多角戀情；個人財政狀況有些吃緊，昔日盲目投資的後果開始顯現；陶藝館是很不錯的休閒場地，泥土的芬芳足以驅趕你的疲憊。
愛情運：★★★★☆
愛情運佳，與朋友相處融洽，有機會透過好友認識到許多不同領域的新朋友喔！
事業運：★★★☆☆
是解決矛盾與衝突的好時機，先前與人發生的誤會或爭吵都可以化解。
財運：★★☆☆☆
沉迷於金錢遊戲者，賭運不佳。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：21:00-22:00和闐玉白
開運方位：西北方向
摩羯座
人際關係不太明朗。
整體運：★★★☆☆
今天對一些人和事看不慣，容易產生不滿情緒。有什麼話別憋在心裡，坦誠相告對雙方都有好處。實在不能說出，就找幾個知心好友聊聊，消除怨氣。別把壞情緒帶回家，無故向另一半發火不會有好結果喔！
愛情運：★★☆☆☆
單身者感覺孤獨時，可試著將多一點時間放在自己喜好的事物上，會感到很充實！
事業運：★★☆☆☆
內心顯得浮躁，會莫名其妙地發火。有時間別一個人悶在家裡，多與好友互動可讓你釋懷。
財運：★★★☆☆
患得患失、徘徊不前者，暗財較多，不過也流失迅速。
貴人星座：獅子座
幸運數字：8
吉時吉色：05:00-07:00芥末黃
開運方位：東南方向
水瓶座
自信滿滿，活力四射。
整體運：★★★☆☆
異性都願意主動親近你，對方不俗的談吐也易激發你想要更深入交往的心情，主動付出真情就會有回報。有機會為自己添置新的行頭，得體的服飾更顯你的成熟魅力。也可以為家人買些小禮物，表現你的愛心。
愛情運：★★★★☆
單身者有許多戀愛的機會，愛苗順利滋長，好好享受愛情的喜悅與甜蜜吧！
事業運：★★★☆☆
多與同事互動，能幫上忙的就伸出援助之手，幫他們一把，這有助於往後的合作喔！
財運：★★★☆☆
積極進取者得財順利，搖擺不定者則容易為財所困。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：7
吉時吉色：09:00-10:00深海藍
開運方位：西南方向
雙魚座
開心愉快的一天，交友機會多。
整體運：★★★★☆
今天有機會受到朋友的邀約，參加各種活動或聚會，熱情應邀會有驚喜，如：遇到久未謀面的老友、收到禮物、獲得好消息等。偏財運還不錯，購物容易遇到不錯的售貨員，買到超值商品。
愛情運：★★★☆☆
無暇談情說愛，已婚者有忽略另一半的狀況；單身者不想感情之事，逍遙自在。
事業運：★★★★☆
從前輩那裡學習經驗的機會較多，如果表現得誠懇點，會有機會獲得寶貴技巧，讓你往後做事變得更加簡單。
財運：★★★★☆
有意外驚喜的一天，中獎機率高，或是有機會收紅包、禮物等，好運氣要好好把握唷。
貴人星座：金牛座
幸運數字：0
吉時吉色：14:00-15:00芥末黃
開運方位：東北方向
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