每日星座運勢／牡羊今天不妨陪家人 忙碌中有收穫

2020-07-9

牡羊座

今天不妨陪陪家人。

整體運：★★★★★

快要失去才會感到有些慌亂，幸好對方仍放不下這段感情，可也需要自己多做些改變才能留得住他。以他人的經驗作為自己投資的標的並非明智之舉，且今天的財運平平，難有突破。工作上易得他人相助，進步頗為明顯。

愛情運：★★★★☆

這麼棒的愛情運，最適合去約會囉！主動邀請心上人去喝杯咖啡吧，藉此良機談情說愛一番！單身者也要去外面晃晃，製造多一點的機會！

事業運：★★★★☆

今日事業還不錯，忙碌中有收穫，而且能順心如意地按照自己的進度進行，解決事情的能力也會強一點。

財運：★★★★☆

財運旺盛，易有樂觀進帳，吃香喝辣、錢財露白易惹人眼紅。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-11:00香檳金

開運方位：東南方向

金牛座

做好應急措施，才能萬無一失。

整體運：★★★☆☆

單身者有機會在Pub邂逅愛情，但需要一段時間的考驗才能見真情。工作上，有機會接手重要任務，做好事前安排，擬定突發事件的應對策略，才能不負眾望。財運不錯，業務人員有機會簽訂合約、訂單。

愛情運：★★★★☆

適合談情說愛。有暗戀對象者，將平日累積的力量化為信心，勇敢的表達愛意吧！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，不太想工作卻偏偏有一堆事情需要處理，聽點音樂或許能改善情況！

財運：★★★☆☆

置產運氣普普通通，若想藉由投資土地資產來賺取利潤，可要三思而後行啊！

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-18:00苔蘚綠

開運方位：正東方向

雙子座

勿受他人影響。

整體運：★★☆☆☆

即使他心有所屬也不代表自己毫無機會，拿出勇氣，阻礙其實只是自己給自己設的路障。理財易有自欺欺人的愚蠢表現，幸而有貴人從旁指點，方才避免損失。腦海裡有一連串的計劃，卻會因找不到合適的合作夥伴而擱淺。

愛情運：★★☆☆☆

單身者感到孤單時，就多向外活動；戀愛中的人多找些愉快的事情一起做，可增進感情。

事業運：★★☆☆☆

應放慢腳步，多與他人互動，可以讓你看到自己的不足。

財運：★★★☆☆

不適合投機取財，還是本分點做事，賺取薪水吧。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00祖母綠

開運方位：正北方向

巨蟹座

公關不宜出擊，還是靜守為妙。

整體運：★★★☆☆

今天對公關人員來說頗有些不順，有橫生的枝節打破本已不合宜的局面，若是處理不當，情勢可能向下急轉；若有打算在感情方面投資的話，還是盡早打消念頭為好；財運亨通，正財、偏財運都不錯。

愛情運：★★☆☆☆

要表白？台詞背熟了嗎？小心關鍵時刻變得結巴。

事業運：★★☆☆☆

情緒起伏不定，總一副耐性不足的樣子，行動力很弱，工作看不到成效。

財運：★★★★☆

財運不錯，有機會獲得不錯的商機，收到紅包、禮物的機會多！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：04:00-06:00羽絨白

開運方位：正北方向

獅子座

心平氣和才能解決問題。

整體運：★★★★☆

感情生活中雖有爭吵，但過後雙方又能即時發現自己的錯誤，矛盾得以漸漸平息，感情更加濃烈。不必為投資苦惱，將積蓄分散支配，讓自己頗為省心省力。閒暇時看看報章雜誌，是不錯的學習方法，可掌握更多的資訊。

愛情運：★★★★☆

多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人，可以請朋友居中牽線。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，腦筋會轉個不停，可是行動力卻不太明顯咧！

財運：★★★☆☆

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好東西；財務評估特別精準。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-09:00玳瑁棕

開運方位：東南方向

處女座

好奇心會讓你捲入是非之中。

整體運：★★★☆☆

鄰里之間難免說長道短，對於別人家的隱私還是少打聽為妙，以免捲入是非漩渦。與家中的長輩說話不可太過隨意，尊老敬賢會讓你獲得更多關愛。有時間可以去公園玩玩，不少新奇的遊樂工具值得一試。

愛情運：★★☆☆☆

容易為感情事煩悶，想要用喝酒來麻醉自己。喝酒無用，及時跟伴侶溝通才是重中之重。

事業運：★★★★☆

開朗樂觀的一面突顯，對事業的目標定位也很準，相對地工作起來也不會感覺到很疲憊，而且更容易獲得意外驚喜。

財運：★★★☆☆

很容易把大筆鈔票花在家人身上呢！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-15:00深海藍

開運方位：東南方向

天秤座

理解是雙向的。

整體運：★★★★☆

把對方當做朋友，才更能體會到理解的可貴，這個道理讓你今天受益良多；時間觀念的掌握，對你的財運頗有助益，且比他人的幫助更有效；試著從別人的角度看問題，你的體悟必然是雙倍的。

愛情運：★★★★☆

今日你能將自己的行蹤都告訴另一半，讓對方有貼心的感覺，感情進展平順。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合辦點例行的公事，按照計劃表來依次處理。

財運：★★★★☆

有進財機會，但應酬頻繁，拜訪親友或吃喝玩樂會花掉不少錢。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：23:00-24:00芙蓉晶粉

開運方位：正東方向

天蠍座

感情困惑重重。

整體運：★★☆☆☆

對方若即若離的表現，讓你有些無所適從，感情也需要有策略，調整追求的方式就會有所收獲。投資有點分不清方向感，今天的直覺不樂觀，匆忙做出決策會帶來損失哦！打打羽毛球當成休閒解壓，鍛鍊身體的同時又放鬆身心。

愛情運：★★☆☆☆

容易把工作、感情混淆，應有所取捨才好，做出合理安排，別賠了夫人又折兵喔！

事業運：★★★☆☆

很想把所有的事情拋到腦後，但一些繁雜瑣事不得不處理，得加強耐心才好。

財運：★★☆☆☆

勿留連風月場所，記住「色」字頭上一把刀，否則遇上仙人跳就不妙囉！

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：04:00-06:00芒果黃

開運方位：正西方向

射手座

相信明天，把握今天，懷抱希望。

整體運：★★★★☆

很多工作必須在今天處理，所幸你心態平和，能冷靜處理，良好的心態也讓你有不小的收穫。可以忙裡偷閒與同事互動，在工作方面會得到一些啟發。與另一半的互動較少，應抽點時間為對方製造一些驚喜。

愛情運：★★★☆☆

今天容易為感情的事而傷心，有不願面對現實的傾向，沉浸在一段舊關係中不能自拔。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，可以多運用邏輯、推理來提升工作績效。

財運：★★★★☆

充滿機運的一天，出門在外容易遇到金主與賺錢機會，有利於在外洽商；關在家裡、作風保守的人，就感受不到今日的好運。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-15:00羽絨白

開運方位：東南方向

摩羯座

有機會到外地辦事，得貴人相助。

整體運：★★★☆☆

好運在外，有出差機會別錯過，途中易遇到懂得賞識你的人，談話投機，也因此獲得不錯的訊息。與人溝通交流態度平和，易達成共識，讓交易進展順利。愛情運佳，有機會邂逅一段異域情緣。

愛情運：★★★★☆

單身者易與成熟穩重型異性來電，有機會譜出戀曲；戀愛中的人戀情進展很平順。

事業運：★★★★☆

有獨當一面的機會，特別有利於主管階層以及業務工作者，付出與收獲成正比！

財運：★★★☆☆

適合學習理財知識，為投資做好充分準備！

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00冷泉藍

開運方位：正北方向

水瓶座

情緒變化無常，需及時調整。

整體運：★★☆☆☆

工作上會遇到突如其來的麻煩，但無需太過焦慮，心情放輕鬆，可開闊視野，讓你快速找到解決之道。用購物來發洩心中的不滿不是明智之舉，應理性對待得失。情緒不佳時，聽聽輕柔的音樂有助平復激動的情緒！

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人特別希望獲得另一半的關心，想黏著對方，別把想法藏著，告訴對方你的渴望吧！

事業運：★★☆☆☆

情緒顯得很低落，喜歡把事情想得複雜，將它們想得過於悲觀。

財運：★★☆☆☆

金錢流失較快，少帶現金出門。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-10:00珍珠白

開運方位：西北方向

雙魚座

千萬別聽信謠言。

整體運：★☆☆☆☆

可千萬不能聽信無風險、高收益、「一夜暴富」的神話，一旦落入非法金融機構陷阱會讓你血本無歸；如有聽到關於另一半的風言風語，別急著對他興師問罪，弄清事實真相才是理智之舉；與朋友交往時，別太深入人家的隱私。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運不錯，另一半很能理解你，你工作中的煩惱對方也能給予一定的幫助，讓你感動。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，要注意自己的言行舉止是否得宜，尤其是在說話方面，以免惹來口舌是非。

財運：★☆☆☆☆

勿將所有資產投入高風險的金錢遊戲，否則倘若失利，必定損失慘重。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-23:00薔薇粉

開運方位：正北方向





