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每日星座運勢／雙魚為他人排解紛爭 展現個人魅力

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
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2020-07-7

牡羊座

困難較多，應用平和的心態看待。

整體運：★☆☆☆☆

感情易起風波，已婚者對另一半不聞不問的態度會讓對方很惱火，抽時間陪伴對方可化解衝突。面對工作中遇到的疑難問題，別著急，多向有經驗的人士請教，若悶悶不樂、借酒澆愁，不但於事無補還會損失不少錢財哦！

愛情運：★★☆☆☆

已婚者對另一半易產生審美疲勞，常因不滿而爭吵，需及時調整好心態唷！

事業運：★★☆☆☆

思緒有些雜亂，工作時很容易想一些與工作無關的事情，既影響了工作思路，也會降低你的工作情緒。

財運：★☆☆☆☆

面對錢財易感情用事，不宜做風險性投資，適合保守理財。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-10:00橄欖綠

開運方位：正北方向

金牛座

別輕信他人，多一些自己的主見。

整體運：★★★★☆

盲目的跟隨潮流進行投資，會讓你摔個大跟頭。父母會在你耳邊不停的嘮叨，督促你趕快戀愛或結婚，讓你很無奈。就讀或從事藝術方面的學生或工作者，易得到專業人士的賞識。

愛情運：★★★★☆

異性緣還不錯，在外活動容易受到異性的青睞。單身者易有全新的愛情體驗。

事業運：★★★★☆

今天是學以致用的好日子，有機會表現特殊才藝，令上司、同事刮目相看。

財運：★★☆☆☆

你經手的東西特別容易損壞，所以，今日不適合穿著、佩戴、使用價格貴重的物品！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-16:00遠洋藍

開運方位：東北方向

雙子座

感性的一面突顯，處事不夠冷靜。

整體運：★★★☆☆

事業、財運較弱，容易因感情用事而損失錢財，在工作或交易時，應保持清醒的頭腦。愛情運佳，無追求對象者可以請朋友幫忙介紹，有機會結識不錯的對象；有心儀對象者則可先從對方的家人入手，效果顯著。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情持續升溫，一切都在朝著好的一面穩定發展，不妨多製造浪漫情境。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，問題很多，搞得自己烏煙瘴氣，務必冷靜下來，不然容易發飆喔！

財運：★★☆☆☆

財運不太穩定。金錢入帳順利時，要特別小心麻煩尾隨在後。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：20:00-22:00芙蓉晶粉

開運方位：正北方向

巨蟹座

心情舒暢，閒暇之時可安排一些戶外運動。

整體運：★★★★☆

今天情緒激昂，很想與戀人有更多的時間相處。主動約對方共進晚餐、看電影，感受兩個人的美好。工作上可以關注一些新的產品、市場或客戶，能夠有不錯的機會，而且能有效帶動財運。

愛情運：★★★★★

戀愛中人特別容易得到伴侶的實質幫助，對方別出心裁的情意讓你很感動。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，在工作中多能保持愉快的心情，往往心情越快樂，工作效率就越高。

財運：★★★☆☆

今日出手大方、慷慨，所以呢，荷包有錢也不容易留住！適合請客來維持人際關係。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-08:00雪花銀

開運方位：西南方向

獅子座

把最好的展現出來，不好的地方慢慢改正。

整體運：★★★☆☆

愛情運很好，適宜約會，縱然出現一些煩人的小事，也會很快被拋諸腦後。最好不要去買一些打折商品，這不僅會讓你荷包空空，還不實用。工作運對你有些不利，特別是體力勞動中要特別留心意外。

愛情運：★★★★☆

初戀者可以多約會，在玩樂中增進彼此的瞭解，兩人的戀情進展會很迅速喔！

事業運：★★☆☆☆

職場中要面臨困擾或突發狀況，主管階層開始認知到自我調整和團隊群策群力的重要性，開始重新省思並整合週遭的資源。

財運：★★★☆☆

同情心泛濫，出門在外易上當受騙。管好錢袋，以免被心懷不軌之人盯上。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00香吉士黃

開運方位：東北方向

處女座

收穫不小，但要有計劃和原則。

整體運：★★★★☆

愛情來的時候，你卻絲毫沒有察覺到，顯得有點遲鈍，需借助他人的力量才能獲得愛情。財運頗好，易在基金及證券方面有所效果。熱情洋溢，與同事相處較為融洽，得到的幫助自然也不少。

愛情運：★★★☆☆

出門前，戴些特殊的小配件在身上，能提升愛情運唷！

事業運：★★★★☆

與人合作，最好表達清楚自己的意圖和目的，工作進展才會順利。

財運：★★★★☆

一定要細心留意親朋好友的動向，他們會為你帶來賺取偏財的消息資訊。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-16:00翡翠綠

開運方位：正北方向

天秤座

情緒會有些低落，人也顯得無精打采。

整體運：★★☆☆☆

今天做事有些拖泥帶水，影響工作進度，若與他人合作容易引起合作夥伴的不滿。愛情方面平淡如儀，不會給你帶來麻煩。如果條件允許，可聯繫以前的同學或朋友，一起聚聚，讓生活更豐富多彩。

愛情運：★★★☆☆

單身者喜歡沉浸在被愛的感覺中，但你卻不會輕易付出感情，給人遊戲愛情的感覺。

事業運：★★☆☆☆

有被人忽略的感覺，付出得不到回報，積極的表現也常被人誤會，不要太在意才好。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，投資勿貪多，以免分散精力。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00金桔綠

開運方位：正北方向

天蠍座

易有口舌之爭的一天。

整體運：★★★☆☆

愛情運較弱，容易誤解對方話語的意思，或者答非所問，因誤會而與戀人發生口角。工作上，固執己見，易因與同事意見不合而產生矛盾。多收集消息，易有所啟發，從中獲得賺錢訊息。

愛情運：★★☆☆☆

有機會結識活潑開朗、具幽默感的異性朋友，但不適合表白，易遭到拒絕。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，求職者有機會獲得不錯的訊息，只要主動尋找，就能有不錯的機遇。

財運：★★★☆☆

賭運不佳，有時連打個牌都可能輸到荷包空空。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-10:00祖母綠

開運方位：東南方向

射手座

愛情甜蜜，還會有意外的收入。

整體運：★★★☆☆

今天有機會和戀人一起看電影，加深彼此的依戀。工作上風平浪靜，能順利接到新業務，增加一筆額外收入。抓住與人互動的機會，易結識貴人，對你將來的學習和事業都有很大的幫助。

愛情運：★★★☆☆

單身者對異性出手大方，常有異性圍著你轉；有伴侶的人溝通較少，易引起誤會。

事業運：★★★☆☆

吃喝玩樂的機會多，讓你無法集中精力工作。做事時應收起玩樂心，多一點細心才好。

財運：★★★☆☆

暗財運偏弱，想要暗中獲得支援或暗中有額外進財管道，似乎不容易耶！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：04:00-06:00寶石藍

開運方位：西北方向

摩羯座

任務較重，但也別因此而忽略了感情。

整體運：★★☆☆☆

約會遲到，和戀人鬧得不歡而散的機率高。別輕易答應另一半的要求，開始就委婉拒絕表示歉意，比答應了做不到更能得到對方的諒解。理性消費、審慎評估，可以讓你更好地把握商機。

愛情運：★★☆☆☆

感情易出現問題，應盡快安排時間與伴侶溝通，賭氣外出尋歡只會給你帶來無盡的煩惱！

事業運：★★★☆☆

承受壓力的能力轉弱，任務稍有加重就會感覺難以應付。其實只要認準方向，做事稍微細心，就能順利過關。

財運：★★☆☆☆

判斷錯誤讓你損失不輕。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-18:00琥珀橙

開運方位：西南方向

水瓶座

積極上進，敢於爭取。

整體運：★★☆☆☆

單身者容易產生自暴自棄的念頭，對生活、愛情失去信心，積極一點，你的機遇就會悄然改變。找個別緻的西餐廳，和心愛的人一起傾聽高雅的音樂和享受異域美食，戀情會有突破性的進展。工作順利，多與同事交流，會讓你獲益不少。

愛情運：★★☆☆☆

情緒波動較大，與另一半相處易有摩擦，少待在一起可減少爭吵；單身者桃花較少。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，適合調整步伐，別急著向前衝，穩紮穩打才能把事情做得妥妥當當。

財運：★★☆☆☆

外出時注意身邊的陌生人，提防小偷。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-15:00雪花銀

開運方位：西北方向

雙魚座

今天有機會展現個人魅力，為他人排解紛爭。

整體運：★★★★★

多與人群接觸會有好運降臨。如果有機會參加聚會可別放過，在與他人交往中會有意想不到的收穫。今天很能為他人著想，有機會扮演調解人的角色，有效化解紛爭，令人欽佩不已。

愛情運：★★★★☆

今日對熱戀充滿了憧憬，有機會接觸到帥哥、美女喔！

事業運：★★★★★

今天是事業忙碌的一天，這會讓你感到辛苦喔！不過，辛苦過後能得到快樂的成就感。

財運：★★★★☆

鈔票收進口袋的時刻。有錢入帳時，快快存起來，可別讓他人發現了，免得招來瓜分者。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-14:00白鋼銀

開運方位：正南方向



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