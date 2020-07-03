快訊

指考物理／考額溫槍、核酸檢測 考生：計算多、重電學

獨／險衝出松機跑道 全球首起A330落地減速電腦全失效

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小孟塔羅：注意了！抽牌秒測最近「有什麼地雷不要踩？」

聯合新聞網 / 小孟
圖／Pixabay
圖／Pixabay

踩雷常用來比喻觸犯禁忌或遭遇到令人不愉快的事。當他人告訴你想看電影的劇情或結局時，就會打擾到你想自己觀看的興致而踩雷。然而更多時候自己便是踩雷的笨蛋。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，最近有什麼地雷不要踩？




A：吝嗇而損失。(錢幣四正位)

牌面上的一位男子，跪在地上用手捧著金幣。

A：吝嗇而損失。(錢幣四正位)
A：吝嗇而損失。(錢幣四正位)

這張牌表示最近要避免因小失大而踩雷。例如：家裡的冷氣機不知為何開始漏水，你想要省錢於是拿桶子在底下接水，原以為這樣做就可以了，殊不知過一陣子冷氣機就壞掉了。小孟老師在此提醒你，遇到問題還是要對症下藥才行，延誤就醫導致問題加重就不好了。

B：冷戰而分裂。(寶劍皇后正位)

牌面上的一位女子，披著頭紗雙手拿著寶劍。

B：冷戰而分裂。(寶劍皇后正位)
B：冷戰而分裂。(寶劍皇后正位)

這張牌表示最近要避免放任關係冷淡而踩雷。例如：你跟另一半因某些原因吵架，導致二人的關係急速的冷卻，倘若你賭氣不願跟對方低頭互動，對方一旦感到疲累可能會萌生分手的退意。小孟老師在此提醒你，用觀察的心態看待對方的行為，才不會一直困在自己的情緒裡。

C：主觀而失策。(聖杯侍者正位)

牌面上的一位男子，雙手小心翼翼拿好杯子。

C：主觀而失策。(聖杯侍者正位)
C：主觀而失策。(聖杯侍者正位)

這張牌表示最近要避免過於主觀做決定而踩雷。你可能平常習慣用感覺來做判斷，但近期最好不要太仰賴自己的直覺，因為事情可能會跟你想的不一樣，進而影響你一整天的心情。小孟老師在此提醒你，不妨試著詢問他人的意見，或試著把決定權交給別人。

D：幻想而上當。(聖杯七正位)

牌面上的一位女子，看著櫃子為數眾多的杯子。

D：幻想而上當。(聖杯七正位)
D：幻想而上當。(聖杯七正位)

這張牌表示最近要避免把事情想得太美好而踩雷。例如：你在網路上遇到有好感的人，彼此很聊得來對方也很有心，而不自覺編織後續發展的美夢，然而這一切很有可能只是個騙局。小孟老師在此提醒你，先經過一段時間深入了解後，再思考是否要投入會比較周全。

E：等候而後悔。(錢幣騎士正位)

牌面上的一位男子，一手拿盾牌一手拿斧頭。

E：等候而後悔。(錢幣騎士正位)
E：等候而後悔。(錢幣騎士正位)

這張牌表示最近要避免等待太久而踩雷。你看到排隊的美食就會想跟著排嗎？小心花了時間卻得到沒對等價值的東西。旅遊時也要避免去人太多的地方，若等到天荒地老心情也就跟著不好了。小孟老師在此建議你，人生有時該冒險看看，你怎麼知道轉角不會遇到愛呢？

塔羅牌 冷戰 小孟塔羅

相關新聞

小孟塔羅：注意了！抽牌秒測最近「有什麼地雷不要踩？」

踩雷常用來比喻觸犯禁忌或遭遇到令人不愉快的事。當他人告訴你想看電影的劇情或結局時，就會打擾到你想自己觀看的興致而踩雷。然而更多時候自己便是踩雷的笨蛋。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，最近有什麼地雷不要踩？

每日星座運勢／摩羯工作成績得肯定 易遇心儀對象

2020-07-3 牡羊座 要學會釋放發洩不良的情緒。 整體運：★★☆☆☆ 總感覺不安，究竟什麼原因讓你感覺不安的卻又說不清楚，轉移注意力讓自己沒時間和心思去想別的事；工作方面即使

單身有伴都要看！下半年「4生肖」喜獲愛神眷顧

進入2020下半年，你是否已經找到了那個和你一起牽手漫步的人？感情之路是否順暢？科技紫微網現在要為大家分析下半年愛情運勢特別旺的生肖，趕快來看看你上榜了沒？

獻給12星座的愛情忠告 下半年掌握幸福必看

有道是「當局者迷，旁觀者清」，談愛情更是如此。今天，科技紫微網要從運勢的客觀角度提點一番，下半年哪些愛情課題你需要特別注意？一定能讓你少走彎路！其中有些勸告會比較現實，可能會戳破了你對愛情的美好幻想，務必小心收看！

平常生活精明幹練 一遇到愛情就會變傻子的5大星座！

從古至今，愛情一直都是文學與藝術上不可或缺的主題，這可看出愛情在人類心靈的重要程度，而我們身邊都有很多人，平常事業上精明幹練，一遇到愛情突然智商驟降，大腦變得完全不管用。他們到底是怎麼了？來看看，哪些星座的人遇到愛情就會瞬間變傻瓜呢？

貴人提拔！哪些生肖官運特別旺？

有句話說：「不想當將軍的兵不是好兵」。確實，往高處爬是許多人的目標與心願，那麼你在職場中有當將軍的企圖心嗎？有沒有貴人提拔的好運？接下來科技紫微網從生肖來分析，你是否具備當主管的潛質，官運又是否亨通？

7月星座塔羅運勢：雙魚良緣接近，牡羊錢途滿滿

上半年一場來勢洶洶的疫情，打亂了全球的生活步調，下半年一切都會好轉嗎？是否會出現新的考驗？在下半年首當其衝的7月，有哪些運勢的起伏需要特別注意？讓科技紫微網來為你預測一番。

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹有升官運 魔羯當心手滑破財

六月的餘波盪漾，強硬與恐慌對立的感受明顯，藉由撕裂、暴衝處理問題，在恐慌當中重新開始，使得事情有了進展。水逆巨蟹，自省每個行為背後的動機，在混亂的溝通中往前邁進。火星牡羊第一週，火能量強勁，面對事情千萬別衝動，注意頭、臉以及兒童安全。週四土星逆行回魔羯，劍拔弩張的情勢得到緩解，理性派抬頭，將帶來改變。

【心測】選一道美食，測你的心願會實現嗎？

我們對美食的偏好，常代表著潛意識中的一些念頭，而美食中的色彩又與運勢有關。你喜歡哪種「外表」的美食呢？再想想你最近的願望是什麼，有可能實現嗎？今天，科技紫微網就根據你的美食選擇來幫你預測一番吧。

殺破狼周運勢／處女恐無預警分手 天秤工作領域頻出錯

處女感情運方面，月蝕發生在戀愛宮位，同時土星也退行回戀愛宮位，與戀愛對象的關係發生驟變，可能無預警分手。懷孕的處女座當心有流產的跡象，要好好保護胎兒。有小孩與寵物的處女座請注意孩子的身體健康。

哪些命格想報復，三五年都不算晚？

「君子報仇，十年不晚。」這句話講的是，既然現下打不贏，只好冀望「十年河東，十年河西」，時間最有可能改變一切，把劣勢變優勢，等到實力足夠，才有討回顏面與公道的一天。越王勾踐無疑是報復的經典，臥薪嘗膽，花了二十多年才打敗吳王。科技紫微網今天根據紫微命盤來點名，看看各家好手報復的潛力！

小孟塔羅：說來就來擋不住！抽張牌秒測下半年桃花開指數

在中國傳統文化中，桃是一個多義的象徵體系。在人們的文化觀念中，桃蘊含著圖騰崇拜、生殖崇拜的原始信仰，有著生育、吉祥、長壽的民俗象徵意義。桃花開則是指能夠在感情上開花。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測！下半年桃花開指數？

熱門新聞

威力彩第109053期開獎

影／國道6號暴雨狂炸 女乘客尖叫再也不敢來了

今晚12億威力彩頭獎再摃龜 下周一上看13億元

夏天昏沉濕邪入侵 中醫推薦三款排濕食譜

想考公務員看過來！109年高普考增列967名額

雨彈來了！ 對流雲系旺盛 北北基等17縣市大雨特報

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。