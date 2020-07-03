小孟塔羅：注意了！抽牌秒測最近「有什麼地雷不要踩？」

踩雷常用來比喻觸犯禁忌或遭遇到令人不愉快的事。當他人告訴你想看電影的劇情或結局時，就會打擾到你想自己觀看的興致而踩雷。然而更多時候自己便是踩雷的笨蛋。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，最近有什麼地雷不要踩？

A：吝嗇而損失。(錢幣四正位)

牌面上的一位男子，跪在地上用手捧著金幣。

A：吝嗇而損失。(錢幣四正位)

這張牌表示最近要避免因小失大而踩雷。例如：家裡的冷氣機不知為何開始漏水，你想要省錢於是拿桶子在底下接水，原以為這樣做就可以了，殊不知過一陣子冷氣機就壞掉了。小孟老師在此提醒你，遇到問題還是要對症下藥才行，延誤就醫導致問題加重就不好了。

牌面上的一位女子，披著頭紗雙手拿著寶劍。

B：冷戰而分裂。(寶劍皇后正位)

這張牌表示最近要避免放任關係冷淡而踩雷。例如：你跟另一半因某些原因吵架，導致二人的關係急速的冷卻，倘若你賭氣不願跟對方低頭互動，對方一旦感到疲累可能會萌生分手的退意。小孟老師在此提醒你，用觀察的心態看待對方的行為，才不會一直困在自己的情緒裡。

C：主觀而失策。(聖杯侍者正位)

牌面上的一位男子，雙手小心翼翼拿好杯子。

C：主觀而失策。(聖杯侍者正位)

這張牌表示最近要避免過於主觀做決定而踩雷。你可能平常習慣用感覺來做判斷，但近期最好不要太仰賴自己的直覺，因為事情可能會跟你想的不一樣，進而影響你一整天的心情。小孟老師在此提醒你，不妨試著詢問他人的意見，或試著把決定權交給別人。

D：幻想而上當。(聖杯七正位)

牌面上的一位女子，看著櫃子為數眾多的杯子。

D：幻想而上當。(聖杯七正位)

這張牌表示最近要避免把事情想得太美好而踩雷。例如：你在網路上遇到有好感的人，彼此很聊得來對方也很有心，而不自覺編織後續發展的美夢，然而這一切很有可能只是個騙局。小孟老師在此提醒你，先經過一段時間深入了解後，再思考是否要投入會比較周全。

E：等候而後悔。(錢幣騎士正位)

牌面上的一位男子，一手拿盾牌一手拿斧頭。

E：等候而後悔。(錢幣騎士正位)

這張牌表示最近要避免等待太久而踩雷。你看到排隊的美食就會想跟著排嗎？小心花了時間卻得到沒對等價值的東西。旅遊時也要避免去人太多的地方，若等到天荒地老心情也就跟著不好了。小孟老師在此建議你，人生有時該冒險看看，你怎麼知道轉角不會遇到愛呢？