快訊

抵制中國呼聲高，「印度製造」到底行不行？

夫妻相差20歲 桃園男桿麵棍打死老婆留下未滿周歲兒子

樸實無華又枯燥！這些生肖有錢照樣低調？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock

【文‧科技紫微網

　

在財神面前，幾乎沒有人不誠心祈求賜福降財。一旦有了錢，許多人急著換車買房，或是辭職享清福。偏偏有些人，逆勢而為，不當用則用，不被錢財逼著走，照樣低調度日，哪些生肖會有這種謙虛的美德？科技紫微網帶你一起來瞧瞧。

　

生肖狗

戀舊又重情義的他，價值觀原本就不容易被過多物質條件牽絆，即時身價非凡，對於原來的公司仍然保有深厚恩情，即便不必再為賺錢而奔波，但是要他開口說不幹，就像把全部財產送人一樣困難。

不過，作風實際的生肖狗，可能會悄悄跟老闆商量說「我私下購入三成股份，好歹是大股東，以後你不准罵我。」畢竟他重視實質擁有，公開反而造成負擔，除了家人跟豪宅仲介能見識到他的大手筆，為了安全和平靜，他習慣對外會把存款數字少說至少三個零。

　

生肖兔

敏感多慮的特質，害怕成為被討論的焦點；獨特的審美觀，讓生肖兔對經典樸實的愛好，遠勝過新潮花俏。不管自身經濟條件如何，總認為過於炫耀的生活方式，不夠高雅，偏於俗氣。如果自己財富可觀，也只會當作是一種生活的保障。

畢竟，口袋裡有錢有底氣，不必為了生存而放棄理想，也可以有更大能量去嘗試生活精緻化。不看價錢，重視價值的觀點才是他與重不同之處。或許少見他用高檔精品，但是卻不會跟品質妥協，能呈現出更有質感和個性。

　

生肖牛

保守而踏實的生肖牛，不會因為環境與條件改變，就失去原有的樸實低調。加上他們對於下一代的教養很重視，寧願給予最好、最昂貴的教育，這才是能帶著一輩子的資產，避免奢華高調的用錢習慣，不希望子女受到過多物慾影響，所以反而會刻意維持簡單樸實的生活方式。

若是與親友往來，有金錢上的需要支出，他們並不會小氣，但是會小心翼翼，深怕外界知道實際經濟狀況，甚至偶爾還會哭窮，只為了把錢牢牢守住，讓未來的路走得更穩。

　

生肖豬

隨遇而安的個性，有沒有錢都能盡力過日子。即便財神眷顧，衣食無虞，也會秉持感恩之心，量力而為。雖說有錢的條件下，自然生活品質會更好，但是，他們善於包裝，很可能房子內裝豪華，但外觀簡單，純粹自high不公開。加上生肖豬的家族性特別強，願意跟家人共享，出了家門，大家都會有默契地低調以對。

因為「怕麻煩」是生肖豬的行事準則，尤其深知「人怕出名豬怕肥」，出門都要注意收小腹維持形象，對於見錢眼開的凡夫俗子，豈能不掩人耳目一番？把黑卡收起來，只拿悠遊卡才是王道。

　

「由儉入奢易，由奢返儉難」是深入人心的低調簡約哲學，沒見過很多錢的人不會明瞭，「橫發橫破」的教訓更是新聞常見。如果你覺得他們不懂得善用資源，他們或許會提醒你，有錢以後更難感受到真誠的情感交流，有錢還是買不到快樂，反而增添了意想不到的煩惱。是得是失？你終身所追尋的，竟是有些人刻意隱藏壓抑，其間奧妙，等你有錢了就會知道！

　

【延伸閱讀】

揭露命定財庫，正偏財一次掌握

神婆預言，未來你能越老越富？

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

科技紫微網

延伸閱讀

哪些生肖是你的命定貴人？趕快來認領

擦身而過！這些生肖容易錯過好桃花？

每週生肖／惟中大師：準備好被拒絕了嗎？解析避免遭拒方法

花再多也不怕！哪些生肖愛花錢更會賺錢？

相關新聞

樸實無華又枯燥！這些生肖有錢照樣低調？

在財神面前，幾乎沒有人不誠心祈求賜福降財。一旦有了錢，許多人急著換車買房，或是辭職享清福。偏偏有些人，逆勢而為，不當用則用，不被錢財逼著走，照樣低調度日，哪些生肖會有這種謙虛的美德？科技紫微網帶你一起來瞧瞧。

紫微斗數的前世今生 - 文官們(太陽、廉貞、天相)的比較

如果武將們靠的是一身蠻力(行動力)打天下，那麼文官們靠著一身軟實力(溝通、協調、宣揚)縱橫官場，似乎也是合情合理。

每日星座運勢／巨蟹適合做創意設計 投資進帳可觀

2020-07-8 牡羊座 浪漫只屬於有準備的人。 整體運：★★☆☆☆ 感情平淡，風平浪靜，已婚者因為對方的一點小浪漫而幸福無比。工作上比較自我，習慣用自己的思想來衡量問題，容易走

好運來襲！各星座下半年「幸運月」大公開

機遇不常有，成功更需快人一步！科技紫微網為你預測下半年最幸運的月份，把握好機會，若有出遠門、做決策等大事，盡量在這些月份安排，或許你就能利用20%的付出，獲得80%的好運喔！

手刀去買！威力彩狂飆13億 星座專家曝3大星座最有中獎運

2020年世界因為疫情關係在景氣上有較大的轉變，在財富發展上很多人開始另謀生路，大家都想要狠狠的拓展財源，讓錢越賺越多，大發財！而靠薪水的成長的確會比較緩慢，那在中樂透、威力彩這件事上有哪些星座的人特別有天分，天生容易中獎呢？

心測：月老不見了怎麼辦？預知你的良緣對象

身旁的人老是成雙成對，為何你的桃花仍不來？難道月老沒有聽見你的心聲嗎？科技紫微網今天用一則心理測驗替你分析，你的良緣對象會是誰呢？

唐綺陽星座運勢週報：牡羊座人氣旺 水瓶有正財別謙讓

太陽、水逆同在巨蟹，關注安全感議題，對立衝突不斷、溝通難有共識，越接近週末，衝突越凸顯。火星在牡羊，容易引發衝突、一言不合就暴走，牡羊座人氣旺，兒童、青少年易躁動受傷，需要適時保護，生活中有強烈的競爭感，避免一時情緒失控。

殺破狼周運勢／雙子工作表現被肯定 摩羯家人干涉感情

雙子座工作運方面，在工作宮位的海王星相位良好，工作表現受到上司或老闆肯定，老闆會主動為你調薪，或是有額外的獎金做為鼓勵。某些雙子座目前的工作會獲得許多附加的福利，免費享受高級的款待。

影／【唐綺陽】2020下半年12星座運勢出爐！桃花、工作、財運一次看

2020年轉眼間就到了下半年，哪些星座可以擺脫低迷的運勢，扭轉乾坤，又或是財運能逐漸好轉，事業蒸蒸日上，獲得幸福呢？唐綺陽老師最新下半年12星座運勢出爐，健康、財運、感情、事業運勢一次告訴你！

哪些命格到了中年，「劫數」特別多？

民初文豪郁達夫有句話說：「人到中年兩不堪，生非容易死非甘。」這句話深刻描述了中年的困境。進入這個年齡，不但常常負能量飆高，甚至有些命格的災難劫數還特別多，怎麼回事呢？今天就帶你來看看科技紫微網的分析。

小孟塔羅：注意了！抽牌秒測最近「有什麼地雷不要踩？」

踩雷常用來比喻觸犯禁忌或遭遇到令人不愉快的事。當他人告訴你想看電影的劇情或結局時，就會打擾到你想自己觀看的興致而踩雷。然而更多時候自己便是踩雷的笨蛋。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，最近有什麼地雷不要踩？

單身有伴都要看！下半年「4生肖」喜獲愛神眷顧

進入2020下半年，你是否已經找到了那個和你一起牽手漫步的人？感情之路是否順暢？科技紫微網現在要為大家分析下半年愛情運勢特別旺的生肖，趕快來看看你上榜了沒？

熱門新聞

偽出國熱！桃機擬推「搭機環島」升空一圈下機可買免稅

年邁拉布拉多被鍊在收容所外 遺留紙條「學不乖」惹網友不捨

新竹喜來登自助餐推1大人用餐 帶1名孩童免費

桃園青埔六大地標到位 華泰名品城再迎兩大獨家品牌

50多歲女性婦突然認不得家人 原來感染日本腦炎

紙風車大火一個月了 吳念真被遞「現金信封」感動莫名

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。