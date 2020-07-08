樸實無華又枯燥！這些生肖有錢照樣低調？

【文‧科技紫微網】

在財神面前，幾乎沒有人不誠心祈求賜福降財。一旦有了錢，許多人急著換車買房，或是辭職享清福。偏偏有些人，逆勢而為，不當用則用，不被錢財逼著走，照樣低調度日，哪些生肖會有這種謙虛的美德？科技紫微網帶你一起來瞧瞧。

生肖狗

戀舊又重情義的他，價值觀原本就不容易被過多物質條件牽絆，即時身價非凡，對於原來的公司仍然保有深厚恩情，即便不必再為賺錢而奔波，但是要他開口說不幹，就像把全部財產送人一樣困難。

不過，作風實際的生肖狗，可能會悄悄跟老闆商量說「我私下購入三成股份，好歹是大股東，以後你不准罵我。」畢竟他重視實質擁有，公開反而造成負擔，除了家人跟豪宅仲介能見識到他的大手筆，為了安全和平靜，他習慣對外會把存款數字少說至少三個零。

生肖兔

敏感多慮的特質，害怕成為被討論的焦點；獨特的審美觀，讓生肖兔對經典樸實的愛好，遠勝過新潮花俏。不管自身經濟條件如何，總認為過於炫耀的生活方式，不夠高雅，偏於俗氣。如果自己財富可觀，也只會當作是一種生活的保障。

畢竟，口袋裡有錢有底氣，不必為了生存而放棄理想，也可以有更大能量去嘗試生活精緻化。不看價錢，重視價值的觀點才是他與重不同之處。或許少見他用高檔精品，但是卻不會跟品質妥協，能呈現出更有質感和個性。

生肖牛

保守而踏實的生肖牛，不會因為環境與條件改變，就失去原有的樸實低調。加上他們對於下一代的教養很重視，寧願給予最好、最昂貴的教育，這才是能帶著一輩子的資產，避免奢華高調的用錢習慣，不希望子女受到過多物慾影響，所以反而會刻意維持簡單樸實的生活方式。

若是與親友往來，有金錢上的需要支出，他們並不會小氣，但是會小心翼翼，深怕外界知道實際經濟狀況，甚至偶爾還會哭窮，只為了把錢牢牢守住，讓未來的路走得更穩。

生肖豬

隨遇而安的個性，有沒有錢都能盡力過日子。即便財神眷顧，衣食無虞，也會秉持感恩之心，量力而為。雖說有錢的條件下，自然生活品質會更好，但是，他們善於包裝，很可能房子內裝豪華，但外觀簡單，純粹自high不公開。加上生肖豬的家族性特別強，願意跟家人共享，出了家門，大家都會有默契地低調以對。

因為「怕麻煩」是生肖豬的行事準則，尤其深知「人怕出名豬怕肥」，出門都要注意收小腹維持形象，對於見錢眼開的凡夫俗子，豈能不掩人耳目一番？把黑卡收起來，只拿悠遊卡才是王道。

「由儉入奢易，由奢返儉難」是深入人心的低調簡約哲學，沒見過很多錢的人不會明瞭，「橫發橫破」的教訓更是新聞常見。如果你覺得他們不懂得善用資源，他們或許會提醒你，有錢以後更難感受到真誠的情感交流，有錢還是買不到快樂，反而增添了意想不到的煩惱。是得是失？你終身所追尋的，竟是有些人刻意隱藏壓抑，其間奧妙，等你有錢了就會知道！

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