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軟土深掘！這5個星座談感情就是心太軟

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【文‧科技紫微網

　

在談情說愛時，你會不會總是心太軟？不忍心傷害對方，最終卻傷害了自己。很多人認為心軟的人最善良，但是，心軟過了頭就容易被欺負唷。今天，科技紫微網為大家詳細分析，哪些星座談感情會心軟，易被軟土深掘？

　

雙魚座

魚兒的心最柔軟，情感細膩如水，淚腺也很發達，特別容易為情傷神，哭成淚人。對於愛情完全沒有抵抗力，只要對方對你釋放出一點點好，你的心就會瞬間被俘虜。哪怕是對方一錯再錯，把你傷得體無完膚，你也還想要給對方機會。只要對方再回頭找你，想要挽留你，你又會好了傷疤忘了痛，不自覺地為愛淪陷。

　

巨蟹座

你是一個深情的人，外表看來你把自己保護得很好，不輕易付出愛，與愛情保持距離。可是，一旦遇到深愛的人就會變得心軟，傾其所有付出，這就很容易被情所傷。偏偏你柔軟的性情又讓你無法強硬起來，就算受到傷害也多會默默承受。遇到對方哭訴求和，你就會自動屏蔽掉之前受到的傷痛，乖乖投降，導致軟土一再被深掘。

　

處女座

在談感情時，你通常是刀子嘴豆腐心，嘴巴上強勢，愛放狠話，得理不饒人，內心卻很柔軟，難以狠下心來甩頭離開，反而會一次又一次原諒對方。其實，你看似理性務實，一旦深陷愛情，就會變得執念，害怕失去，格外心軟。也正因如此，會讓對方吃定你，甚至一再讓你傷心難過，最終受傷的總是你。

　

天秤座

你在談感情這件事情上，很容易變得不理智，深陷其中就難以自拔。因為愛，所以，不想分手，情願一次次選擇原諒。只要感覺到對方似有若無地給你希望，你就會毫不猶豫地想要回頭抓住。如此心軟的後果，往往是反覆受傷。想要在傷痛中成長，卻又易因心軟而常常被對方利用。

　

摩羯座

理性務實的摩羯座，看似嚴肅，不易被感動，實則內心情感豐富，有著與生俱來的同情心，見不得身邊的人受苦、流淚。所以，在談感情時，你很容易心軟。只要對方對你投來哀求的目光，或是對你有所期待地、淚眼汪汪地看著你時，你就會不自覺地想要給對方安慰，想要擁抱對方，卻不去想自己曾經受過的傷。

　

心軟並不是弱者，只是談感情太過意無反顧，讓自己傷痕累累，愛到才知痛。願每個人都能保有柔軟的心意相信愛情，又能維持堅定的心意保護自己，你就會是自己的英雄！

　

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