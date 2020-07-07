好運來襲！各星座下半年「幸運月」大公開

【文‧科技紫微網】

機遇不常有，成功更需快人一步！科技紫微網為你預測下半年最幸運的月份，把握好機會，若有出遠門、做決策等大事，盡量在這些月份安排，或許你就能利用20%的付出，獲得80%的好運喔！

牡羊座

下半年幸運月：9月

沉澱與堅持是你今年的必修課，保持一顆平常心，凡事不宜操之過急。在9月你將會迎來展現個人能力與價值的時機，注意好好表現。若覺得瑣事太多，幾乎要壓垮你，追求一些生活小確幸就能穩定心情。

金牛座

下半年幸運月：7月、11月

2020年對於你來說好運多多，尤其7月、11月時，感情或事業上將有突破性進展。如果你遇到猶豫不決的時候，記得跟著自己的心走，不要被他人言語而左右，這樣才能做更正確的決定。

雙子座

下半年幸運月：8月

上半年的「福報」會比較及時，但下半年的回報則會來得稍微遲一點，無論怎樣都不要把時間浪費在小問題的糾結上，特別在8月，一定要盡全力去做你認為對的事，加上一些新的嘗試，結果往往不會讓你失望。

巨蟹座

下半年幸運月：10月

今年的整體運勢有些低迷，會遭遇一些障礙和不順，遇到挫折時你容易有不自信、退怯的表現。幸好在10月時有貴人出現，能在事業與財運方面扳回一城。該注意的是心態方面不能太過消極與封閉，否則貴人也難伸出援手。

獅子座

下半年幸運月：10月

今年會是讓你快速成長的一年，接觸到許多新事物和遇見新的人，他們將為你帶來不同的人生體驗。但你需要在10月時多點體諒，感情會更順遂。謹記一切規劃都不可紙上談兵，否則容易變成難以實現的空談。

處女座

下半年幸運月：8月、10月

這一年的運勢在平穩中發展， 8月往外求正財的成功機率很高，10月若能嚴格控制購買慾，偏財也有望前來報到。另外這一年你與身邊的朋友、家人的關係越來越好，有時會因他們在關鍵時刻向你伸出援手，讓你逢凶化吉。

天秤座

下半年幸運月：7月、12月

任何想法都不要淪為紙上談兵，盡快落實行動才能搶佔先機。需要注意的是，太多不同的意見會左右你的計劃以及行動，務必要有自己的判斷力。7月時有特別旺的桃花運和偏財運，12月則靠人脈在事業上站穩腳步。

天蠍座

下半年幸運月：9月

今年無論是對自己還是對他人都別抱太高的期許，因為結果很可能讓你有點失望。要多以平常心看待，不論成功與否，「勝不驕敗不餒」都是必備的心理建設。9月會迎來一波運勢的高峰期，適合去完成一些小目標。

射手座

下半年幸運月：11月

今年是幸福指數很高的一年，付出都能迎來滿意的回報。尤其下半年在事業上小有所獲。而11月份更是如魚得水，一直想嘗試或者一直未完成的事，可以在此期間去達成，但要注意量力而行。

摩羯座

下半年幸運月：9月、11月

今年的整體運勢曲線呈現上升趨勢，生活也會向著好的方向轉變。9月有望迎來好姻緣，11月則是需要多多在事業上充實自己，方能扭轉運勢，引來好運接近。要把握下半年倒吃甘蔗的趨勢，不要累壞身體，以免得不償失！

水瓶座

下半年幸運月：10月

今年會明顯感到身上的壓力和擔子加重，運勢起伏不定。這一年的重點是學會如何因時制宜，在好運加持的10月，及時把握身旁的桃花或偏財機會，才容易爭取到自己所需要的東西。例如勇敢向不熟的朋友攀談，顧好人脈，運勢自然旺。

雙魚座

下半年幸運月：8月

今年你需要面臨生活對你的小考驗，昂首闊步，勇敢跨越後會有更大的驚喜等著你，因為努力付出會讓結果變得美好而無遺憾。即便關鍵時刻突然殺出程咬金，也不要自己先認輸，打一場持久戰，好桃花、好財源就在不遠方等待。

看完了下半年的幸運月提點，是否對這半年的規劃更有信心呢？預祝大家都能趨吉避凶，事半功倍！

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