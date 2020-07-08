不做白工！這些命格努力就有收穫？

【文‧科技紫微網】

有句話說「努力不一定會成功，但是不努力一定不會成功」，你同意嗎？確實，就算努力，若錯過了天時地利與人和，還是可能得不到預期的結果。然而就是有些人，他付出的努力似乎能得到特別多的收穫，這是怎麼回事呢？接下來，科技紫微網就跟大家一起來探討，哪些命格的努力不會白費？

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太陰

曾國藩說過「用功不求太猛，但求有恆」。太陰行事謹慎，耐力過人。看似不爭不搶、只求安穩，實則默默努力，重視點滴積累，在日復一日的沉澱中蓄勢待發。也正因為有這樣一份堅持與恒心，他們的努力往往終有回報，甚至所得遠超預期。

太陽

愛說愛笑、有想法、積極又陽光的太陽，有著旺盛的精力，以及滿腔的服務熱忱。他們相信「越努力越幸運」，就算暫時看不到希望，也會一邊自我安慰，一邊努力前行。往往有機會在失敗中積累經驗，從別人的經驗中受到啟發，在頓悟中收穫滿滿。

武曲

剛毅果決的武曲，有一股韌勁，凡事負責盡職，只要做起事來就會埋頭苦幹，不達目的誓不罷休。正所謂「天道酬勤」，這般不怕苦不怕累的真心付出，就算結果不那麼驚艷，也能勞有所得。播下的種子多能生根發芽，開花結果。

七殺

在十四顆主星之中，七殺的個性最強，是一顆堅毅勇敢的星曜。他們敢做敢當，具有運籌帷幄的能力，憑實力證明價值。所謂能力出眾者得天下，再加上他們動力十足、敢於競爭、努力拼搏，哪怕幾經周折，屢戰屢敗也不會被擊垮。如此優秀，結果終將美好。

破軍

破軍像是衝鋒陷陣的前鋒部隊，行動迅速，求新求變。他們的目標總是很明確，決定好的事必會全力以赴，絕不半途而廢；又很懂得在嘗試中尋找新機，在別人不看好的項目中挖掘到寶藏。這樣的先行者，付出的努力又怎會白費呢？

人生不如意十之八九，要從中爭取喜悅與成就感，就要靠努力。而失敗也是人生的「日常」，重要的是怎麼看待失敗，能夠發現自己的不足並改善，甚至找到下一次成功的方向，就是最有價值的收穫！

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