殺破狼周運勢／雙子工作表現被肯定 摩羯家人干涉感情

白羊座：

整體運勢

感情運方面，在心靈宮位的海王星相位良好，到新的職場會有怦然心動的邂逅，先按兵不動，調查對方的背景是否適合發展。某些白羊座會被家人發現發展中的新戀情，雖然家人很想見對方，但你並不想被家人關注私領域。

旅遊運方面，金星在旅遊宮位行進，即便是國內旅遊也好，不見得要到處遊覽，選擇一間高級的旅宿，到外地放空，調劑生活。如果時間允許，可好好規劃一些短程的行程。

本週須注意的部分

工作運方面，志業宮位的土星、木星、太陽受到月蝕的能量影響，工作有大幅轉換的跡象，某些白羊座必須離開目前居住的城市，搬家到外地工作。或是回鄉接管重要的家業。

健康運方面，在命宮的火星受到退行的水星影響，注意刀火燙傷見血光，此時會是急性疾病爆發的高峰期，一旦生病或受傷須花很長的時間治療與復健。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，金星在金錢宮位順行，此時可能會發現過世的親人偷偷幫你存了一大筆金錢，足以讓你豐衣足食過一陣子。某些金牛座則是在消費時獲得不知名人士給予的禮遇，免費享受高級的服務。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星與海外宮位的木星、冥王星有良好連結，會有許多招待來自海外貴客的機會，並且在文化的交流過程中建立互信的友誼，會是人際關係很愉快的時期。

本週須注意的部分

工作運方面，水星本週尚在面試宮位退行，此時面試新工作一波三折，即便被錄取了，會發現待遇跟面談時所認知的部分不同，只能很快棄守。可以的話請把心情與履歷再做一番調整，等水星結束退行後再重新出發。

感情運方面，在心靈宮位的火星受到逆行的水星影響，與暗戀的對象有些誤會，想要解釋卻跳進黃河洗不清。某些金牛座陷入開放性的情感關係，彼此認知有落差，兩人溝通不良。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在命宮行進，有些感覺是慢慢累積的，等到你發覺時，已經離不開對方餵養的溫情。沒有對象的雙子座，請好好把握最後的花期，參與多一點活動，才能有新的邂逅。

工作運方面，在工作宮位的海王星相位良好，工作表現受到上司或老闆肯定，老闆會主動為你調薪，或是有額外的獎金做為鼓勵。某些雙子座目前的工作會獲得許多附加的福利，免費享受高級的款待。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到金錢宮位退行的水星影響，會遇到斤斤計較的人，連一些零頭都要算清楚，使你感到很不爽。這段時間要當心與人發生金錢糾紛，不要跟團購、代購物品，會被人佔便宜，甚至被騙。

金錢運方面，月蝕能量持續影響財務宮位，投資要特別小心，一旦賭徒性格的貪念被燃起，很可能一擲千金，敗掉所有的資產，甚至負債。某些雙子座最近身體欠佳，當心罹患突發的疾病，需要請付醫療保險，卻遭到許多刁難。

巨蟹座：

整體運勢

學業運佳，在學業宮位的海王星相位良好，期末成績優良，可順利升級或是畢業。需要參加升學考試的巨蟹座，考試運佳，猜題準確，最後衝刺有效果，可望考上理想的學校與科系。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星與海外宮位的海王星有良好連結，會有很多機會接觸來自海外的朋友，在文化交流感上感到豐富有趣，也因此結交到很多外國朋友。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星受到在命宮逆行的水星影響，本週依然會有許多事情如同竹簍打水，不論是自己或是上司的決策失當，努力的心血全都白忙一場，使得工作不斷累積，卻沒有任何進度。

感情運方面，月蝕發生在感情宮位，容易執著在某個小事情上不斷鬼打牆，使得對方不耐煩，造成分手。某些巨蟹座會莫名其妙被喜歡的人討厭，此時不要只顧著檢討對方，問問週遭的朋友，會開始了解自己問題在哪。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的海王星相位良好，會因為醫療保險或是工作損失獲得賠償，財務缺口不需要擔心。某些獅子座甚至因禍得福，獲得為數不少的補助，足以過一段好日子。

人際關係方面，金星在人際關係宮位順行，會因為特殊的身份受邀參加一些社交活動，成為眾所矚目的焦點。或是在暑假有計畫要與朋友們一起完成，會是人際關係生活愉悅的時期。

本週須注意的部分

工作運方面，月蝕發生在工作宮位，同時土星也已經退行回工作宮位，職務會有異動的狀況，即將承接一個挑戰性很大的任務。某些獅子座可能會辭掉工作，轉換到一個新的專業領域，雖然薪資不錯，但壓力也會很大。

感情運方面，水星在心靈宮位逆行，對於過去在情感上犯下的錯誤感到十分後悔，這段時間特別容易自責，然而很多事情已經無法挽回，需要好好整理混亂的心情，才能從頹廢的情緒中振作起來。

處女座：

整體運勢

工作運方面，金星持續在志業宮位順行，在工作領域持續處在顛峰狀態，集所有光環於一身，手上握有越來越多的資源，此時會是奠定未來一年事業基礎重要的關鍵期。

學業運方面，在學業宮位的天王星與水星有良好連結，需要升學或是申請海外就學的處女座，可尋求過去認識的人脈幫助，進入理想的學校。在學的處女座，遇到課業上的瓶頸，可向以前的老同學請教，會有意想不到的收穫。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕發生在感情宮位，情感關係有第三者介入，或是不被周遭的人祝福，造成戀情破局收場。沒有情感問題的處女座則要注意小孩、寵物的身體狀況，容易有令你擔心的問題發生。懷孕的處女座則要當心流產。

金錢運方面，在財務宮位的火星受到水星影響，切勿聽信親朋好友的推銷，投資金錢在不切實際的事物上，不但不會賺大錢，還可能嚴重虧空負債，甚至會受到連累，吃上官司。

天秤座：

整體運勢

金錢運佳，在財務宮位的天王星相位良好，因為工作性質造成的損失，會在此時獲得許多補助，感覺因禍得福。有投資習慣的天秤座，看準標的與時機下手，短線會有大量的利多。

學業運方面，金星在學業宮位順行，雖然有些科目在被當邊緣，都能驚險過關，順利升級。正要參加升學考試的天秤座，請順從自己的意志填選志願，可進入心目中理想的學校與科系。

本週須注意的部分

工作運方面，水星持續在志業宮位退行，同時受到日月蝕能量影響，在工作領域上有許多問題不斷需要修正，職務會受到調整，甚至必須離家或搬家到較為遙遠的地區工作。

感情運方面，在感情宮位的火星相位不良，對於未來，與喜歡的對象沒有共識，對方會嫌你沒出息，兩人常常發生爭執，雖然不至於不歡而散，但會覺得在一起不再感到新鮮與快樂。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的天王星與逆行的水星有良好連結，情感關係言歸於好，雙方恢復以往的甜蜜。某些天蠍座會接到過去喜歡的人從遠方捎來的訊息，雙方會有機會再見面，心中充滿了期待與悸動。

金錢運方面，金星在財務宮位恢復順行，出門消費會獲得大量的補助，可以花很少的錢享受奢華的服務。有投資習慣的天蠍座，最近投資的標的會開始水漲船高，可選在相對高點獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星受到遠行宮位逆行的水星影響，因為工作需要到外地出差，但出入境都十分不便，使你花更多的時間成本完成堆積如山的工作，必須思考如何有效率地達成任務。

健康運方面，在健康宮位的火星受到逆行的水星影響，這段時間需注意血光之災。身體有過勞的傾向，造成免疫系統降低，感染各種疾病的風險增加，同時有些老毛病有惡化的趨勢，有時間請多休養生息，避免過度勞累。

射手座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的天王星相位良好，每天都有各種不同的挑戰，每當完成一個任務，彷彿解鎖新的技能，工作能力一層一層地升級，成為很多單位或領域想要羅致的人才。

感情運方面，在感情宮位順行的金星相位良好，與喜歡的對象互動親密，甚至會以肉體關係來確定彼此的感覺。某些射手座有懷孕的跡象，不過這個小孩不是你所預期的小生命，不知該感到喜悅還是驚嚇。

本週須注意的部分

金錢運方面，月蝕發生在金錢宮位，同時水星在財務宮位退行，手上的現金代墊一些費用，嚴重透支，經濟上的不安全感又被喚醒了。有投資習慣的射手座，財務出現嚴重虧空，必須設下停損點，早日退場，才不會越陷越深。

健康運方面，水星持續在疾厄宮位退行，有許多大大小小的毛病不斷復發，感冒也一直沒有痊癒的跡象，這段時間需注意呼吸系統的問題，甚至因此影響到心血管方面的機能。腸胃狀況也不理想。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，金星在工作宮位順行，同時在面試宮位的海王星相位良好，尋求新的出路會有好消息，會進入一個十分有名氣的組織，職務雖不滿意，但勉強可接受。工作穩定的摩羯座，整個職場的狀況漸入佳境，感覺開始忙碌起來。

旅遊運方面，在旅遊宮位的海王星相位良好，趁著還算悠閒的時期，不妨計畫一個輕旅行，到附近的小城鎮走走，會發現讓你感到驚艷的事物。某些摩羯座會需要到外地出差，可順便遊覽當地的風景。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕發生在命宮，同時水星在感情宮位持續退行，即便盼到了前任情人的回頭，過去發生的問題還是無法解決，只能忍痛放棄好不容易重逢的姻緣。某些摩羯座在情感關係上的行為與思想相互矛盾，會被喜歡的人厭煩。

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到水星影響，家人過度干涉你的情感問題，甚至為你安排相親對象，容易發生爭執。此時要注意居家爐火與電器的使用，當心門戶安全，也特別容易遭小偷。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，金星在戀愛宮位行進，和喜歡的對象進展順利，經過種種考驗，雙方會有論及婚嫁的共識。感情穩定的水瓶座有懷孕的跡象，和另一半感到十分喜悅。不想談戀愛的水瓶座，會在此時收養寵物，成為毛孩子的奴隸。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星相位良好，不妨把堆在倉庫沒在用的物品拿出來整理、拍賣，可以多少賺回一點零用錢，此時會發現自己過去浪費太多錢購買一些無意義的東西。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在工作宮位退行，同時工作宮位受到日月蝕能量的影響，工作十分不順利，常常出錯，會對於自己的能力感到沒信心，更要當心被公司資遣。某些水瓶座則會對目前的職務感到倦怠，萌生辭職的想法。

交通運方面，在交通宮位的火星受到逆行的水星影響，這段時間要特別注意交通安全，一旦發生事故，需要花很長的時間處理後續的問題。某些水瓶座交通工具故障頻頻，被開罰單的機率也比較高。

雙魚座：

整體運勢

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星相位良好，隨性快閃附近某個小城鎮，會突然發現很懷念的小店或攤子搬到這邊來了，讓你又驚又喜。某些雙魚座甚至會在旅遊途中巧遇過去有過好感的對象。

家宅運方面，金星在家宅宮位順行，想購屋或搬家的雙魚座，最近會物色到理想的物件，並很順利的搬家。沒有購屋或搬家需求的雙魚座，會大量添購新傢俱，並且把家中打點得很舒適。

本週須注意的部分

人際關係方面，月蝕發生在人際關係宮位，多多關心週遭的親朋好友，有個朋友目前的狀況很不好，甚至會不聲不響的離開。某些雙魚座則要注意情感關係往來過於複雜，使得有些朋友因此跟你劃清界線。

感情運方面，水星逆行在戀愛宮位，受到日月蝕能量影響，魚與熊掌不可兼得，如果想腳踏兩條船，恐怕兩頭落空。某些雙魚座最近情緒不斷鬼打牆，容易被喜歡的人厭倦，突然被提分手。

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