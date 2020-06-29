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唐綺陽星座運勢週報：巨蟹有升官運 魔羯當心手滑破財

聯合新聞網 / 唐綺陽
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報6/29-7/5

重要星象：六月的餘波蕩漾，水逆巨蟹，火星牡羊第一週，土星逆行回魔羯

六月的餘波盪漾，強硬與恐慌對立的感受明顯，藉由撕裂、暴衝處理問題，在恐慌當中重新開始，使得事情有了進展。水逆巨蟹，自省每個行為背後的動機，在混亂的溝通中往前邁進。火星牡羊第一週，火能量強勁，面對事情千萬別衝動，注意頭、臉以及兒童安全。週四土星逆行回魔羯，劍拔弩張的情勢得到緩解，理性派抬頭，將帶來改變。

工作注意：牡羊、巨蟹、獅子、處女

牡羊：有談合作的機會，可爭取公平條約

巨蟹：有升官運，受到長官、長輩青睞

獅子：公事公辦，別讓情緒成為妨礙

處女：請積極表現企圖心

桃花注意：金牛、天秤、射手、雙魚

金牛：容易暗戀難開口，可能因此錯失良機

天秤：要以柔克剛，才能好好溝通

射手：想得太多，反而會困住自己

雙魚：太過三心兩意，當心被對方察覺

財運注意：天蠍、魔羯

天蠍：面對正財運，要保有體力去負荷

魔羯：當心手滑破財，自己要懂得控制

健康注意：雙子、水瓶

雙子：別過度逞強，免得一放鬆就生病

水瓶：蠟燭兩頭燒，當心負荷過度

星座運勢 火星 財運 唐綺陽 每週星座運勢

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