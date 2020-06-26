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小孟塔羅：說來就來擋不住！抽張牌秒測下半年桃花開指數

聯合新聞網 / 小孟
圖／Pixabay
圖／Pixabay

在中國傳統文化中，桃是一個多義的象徵體系。在人們的文化觀念中，桃蘊含著圖騰崇拜、生殖崇拜的原始信仰，有著生育、吉祥、長壽的民俗象徵意義。桃花開則是指能夠在感情上開花。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測！下半年桃花開指數？

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Jessica Allen(Girlfriend tarot)



A：桃花開指數50%。(力量牌正位)

牌面上有一位女子，將鴿子往頭上舉高。

A：桃花開指數50%。(力量牌正位)
A：桃花開指數50%。(力量牌正位)

這張牌表示今年下半年，單身者清楚很自己想要是什麼，當你遇到不合適的對象時，你一方面能跟對方互動，另一方面又能保持距離。有另一半的人若碰到外在誘惑，你可能會打嘴炮應付一下，不過這部分仍要拿捏好尺寸，否則一旦被對方發現，很容易陷入被誤會的窘境。

B：桃花開指數10%。(皇帝牌正位)

牌面上有一位男子，左手拿搥子右手拿權杖。

B：桃花開指數10%。(皇帝牌正位)
B：桃花開指數10%。(皇帝牌正位)

這張牌表示今年下半年，單身者容易因為自己的原則，與感興趣的人出現歧見，原本彼此間的美好互動，可能生變而不了了之。有另一半的人要注意控制欲，這個人若不是你就會是對方，可能因為自身沒有安全感，或對方有讓你感到不安的行為，導致二人感情狀態不佳。

C：桃花開指數90%。(隱者牌正位)

牌面上有一位男子，在籠子裡面頭下腳上。

C：桃花開指數90%。(隱者牌正位)
C：桃花開指數90%。(隱者牌正位)

這張牌表示今年下半年，單身者有機會遇到可靠的人，對方會給你一種安定感，若能好好把握相處時光，二人會有不錯的發展。有另一半的人感情很穩定，你們就像俗稱的老夫老妻，彼此間存在著共同的興趣，能為平凡的生活增添光彩，實現歷久彌新的美好愛情

D：桃花開指數70%。(教皇牌正位)

牌面上有一位男子，後背有翅膀並跪坐著。

D：桃花開指數70%。(教皇牌正位)
D：桃花開指數70%。(教皇牌正位)

這張牌表示今年下半年，單身者有機會遇到追求者，對方一開始就會對你展現出熱忱，儘管你可能沒有太多感覺，但若願意給對方更多時間，你們會愈來愈投緣唷！有另一半的人會感受到對方的貼心，像是帶你喜歡的東西給你驚喜，或是做一些討你歡心的小動作。

E：桃花開指數30%。(愚者牌正位)

牌面上有一位男子，倒立著使用手走路。

E：桃花開指數30%。(愚者牌正位)
E：桃花開指數30%。(愚者牌正位)

這張牌表示今年下半年，單身的人在網路上容易受騙，對方可能沒有你想的那麼認真，甚至可能會謊報個人資料等等，建議你要花時間慢慢認識，不要一下子就投入進去了。有另一半的人如果對方比較忙碌，你如果因而感到孤單寂寞，這時請好好安排自己的時間唷！

愛情 小孟塔羅

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