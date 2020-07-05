每日星座運勢／處女出門要注意安全 有得財的機會

2020-07-5

牡羊座

伴侶小別勝新婚。

整體運：★★★★☆

情侶別後小聚，兩人彷彿又找到了當初戀愛時的那份心動與甜蜜；財運很好，賺得荷包滿滿，不妨拿出一部分邀約朋友，讓他們分享你的喜悅；和小朋友玩益智類遊戲，在童真中享受一段美好時光。

愛情運：★★★★☆

適合發揮你的創意，巧言善辯的優點去吸引異性，不難獲得對方的心哦！

事業運：★★★☆☆

心情起伏較大，小心意氣用事，不宜做決策或改變先前計劃，做好手中的事情就好。

財運：★★★★★

偏財運旺旺之日，適合小賭一番！業務、生意人多接見客戶，或許會有從天而降的機會唷！

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-15:00臘梅白

開運方位：西北方向

金牛座

顯得迷糊又健忘的一天。

整體運：★★★☆☆

沒有心事，喜歡享受獨處的快樂時光，但也容易把比較重要的事情忘記。早上應好好想想今天是什麼重要的日子，有什麼重要的事情要做，以免錯過。下午運勢強盛，多與老朋友聯繫，有機會獲得不錯的賺錢管道。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間聚少離多，分隔兩地的伴侶不妨多打電話或發E-mail表達愛意，感情會更加濃厚。

事業運：★★☆☆☆

遇到麻煩別一個人冥思苦想，多與朋友交流，集思廣益，可望解決問題。

財運：★★★★☆

大財沒有，小財會有一點，讓你歡喜讓你憂。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-08:00橄欖綠

開運方位：正北方向

雙子座

美好的一天，沉浸在美妙的幸福中。

整體運：★★★☆☆

體驗著被愛包圍的甜蜜，另一半的善解人意讓你感動不已。凡事過猶不及，別太專注於投資之事，放點心思在錢財的管理上也是很好的生財之道。學生族對學習充滿信心，擁有不竭的動力讓你更加自信。

愛情運：★★★☆☆

與伴侶在一起時最好別提金錢問題，容易因錢而引起不愉快，讓原本是輕鬆的約會變得緊張。

事業運：★★★☆☆

閒暇時間較多，可以安排一些時間與朋友相聚，別讓彼此的感情變淡了。

財運：★★★☆☆

採取保守理財為上策，把錢存於銀行賺取利息較為穩妥。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-19:00萊姆黃

開運方位：正北方向

巨蟹座

別錯過來自異性的助力。

整體運：★★★☆☆

心情愉快，很有感染力，容易受到長輩照顧，諸事頗順。戀情甜蜜，約會易有滿足感，主動營造浪漫氣氛會有驚喜；單身者桃花運強，有機會結識有緣人。不宜投機，應把心思放在工作上，付出勞動才易有收穫。

愛情運：★★★★☆

適合談情說愛，與異性聊天、吃喝玩樂會很開心。但是，不適合談婚論嫁。

事業運：★★★☆☆

很懂得珍惜他人的關心與幫助，有助於運勢往好的方向發展。

財運：★★☆☆☆

性急者處事過於激進，往往因急功近利而導致全盤皆輸。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-15:00睡蓮紫

開運方位：西北方向

獅子座

適合與家人一起娛樂。

整體運：★★★★☆

小別勝新婚，短暫的離別不但絲毫未減少你們的恩愛，反而更加深了感情。財運平平，商場中琳琅滿目的首飾，女性朋友可要經得起誘惑，荷包才不至於乾癟。找到適合自己的理財方法，收穫就能看得見。

愛情運：★★★★☆

另一半與異性走得很近，似乎在故意氣你，好好想想，你是不是太冷落另一半了？

事業運：★★★★★

運勢強盛，你的心情很平靜，能透過學習、旅遊、網路交友等來收集訊息，拓展視野。

財運：★★★☆☆

零散支出減少，能夠有所積蓄。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：23:00-24:00橄欖綠

開運方位：正西方向

處女座

運勢較強的一天。

整體運：★★★★★

單身者今天不妨約心儀對象出去走走，能增進彼此的了解，還有機會博得心儀對象的好感；找一個場地開闊、風景秀麗的地方放鬆心情，能夠讓你的思維立即活躍起來；不過出門在外還是要注意安全哦。

愛情運：★★★★★

單身者易受到異性的關注，也有異性頻頻向你放電，如果你也來電，請珍惜緣份。

事業運：★★★★★

充滿活動力的一天，可以在忙碌中有所收穫，愈積極收穫愈多！

財運：★★★★☆

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎、撿到錢等等。得財不太費力喔！

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00石榴紅

開運方位：西北方向

天秤座

與其試圖改變，還不如保持現狀。

整體運：★★★★☆

今天的耐力不錯，處理事情時只要別半途而廢，平時感到棘手的事也能順利完成；投資運會受市場時局的衝擊，因此靜觀其變比較有利；你會發現身邊有特別關注你的異性，這種被暗戀的滋味讓你暗暗竊喜。

愛情運：★★★★☆

單身者如果還沒有心儀的對象，又很想談戀愛的話，不妨請親友幫忙介紹喔！

事業運：★★★★☆

心情愉快，與人互動也非常有耐心。樂觀的心態加上配合度高，讓事情開展非常順利。

財運：★★★☆☆

自己對於理財方法可以娓娓道來，但真要做起來卻缺少勇氣和動力。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-10:00玉米黃

開運方位：正北方向

天蠍座

不利金錢交易，遠離金錢遊戲。

整體運：★★★☆☆

舉手投足間散發出來的魅力能迷住不少欣賞你的異性，想要追求幸福，還應敢於靠近；在跟伴侶交往互動的過程中，不需要有太多的奇想和花招，坦誠相待更能打動對方。面對投資躍躍欲試，一旦嘗試又覺得辛苦。

愛情運：★★★★☆

只是默默看著喜歡的人是不夠的，主動出擊才會有更甜蜜、溫馨的發展喔！

事業運：★★★☆☆

做事順心如意，且容易得到貴人相助，朋友對你也都很不錯，讓你心情愉快。

財運：★★☆☆☆

為錢財煩愁不已，花起錢來的時候卻又不顧一切後果。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-20:00碧空藍

開運方位：正西方向

射手座

易感情用事，要多留意與他人的金錢往來。

整體運：★★★☆☆

單身者渴望愛情，多到熱鬧的地方走動，有機會遇到令你心動的對象；已婚者表現出強烈的家庭責任感，主動為對方付出會獲得雙倍的回饋。不夠理性，不宜處理金錢問題，與人交易時應有值得信任的人陪同。

愛情運：★★★★☆

應處理好與異性間的關係，少去拈花惹草，小心惹上爛桃花。戀愛成熟的人可籌劃結婚事宜。

事業運：★★★☆☆

忙著自己的大小事，雖然感覺好像沒有充分休息，但是至少心情是愉快的。

財運：★★☆☆☆

本末倒置，若能控制物慾、降低貪念，方能有結餘。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-15:00瑪瑙黑

開運方位：正北方向

摩羯座

受人歡迎，聚會頗多的一天。

整體運：★★★★☆

交際應酬較多，會在玩樂中結識不少新朋友。在愛情上有逢場作戲的傾向，想獲得真情不易；已婚者要小心另一半吃醋，發脾氣。運勢對求職者特別有利，在應徵時無需刻意打扮，只要表現出你的能力就好。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人多安排與對方相處，會發現你與對方有共通點，讓你對這段感情更有信心！

事業運：★★★★☆

頭腦清晰，能夠全面的思考問題，在處理邏輯題型上易有不錯的表現。

財運：★★★★★

財神爺光顧囉！財富不會從天而降，只要努力就能得到豐厚的代價！很適合在今日討債、與人談判金錢、討論佣金問題！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-07:00竹葉青

開運方位：東南方向

水瓶座

時間觀念有待提升。

整體運：★★★☆☆

已婚者愛情運平平，另一半的壞情緒會影響到兩人的婚姻生活，為他創造點溫馨浪漫的氣氛不僅能幫他走出低谷，還能使你們的感情更加穩定；行事略顯衝動，易造成錢財損失，之後才後悔莫及；財運較好，正財頗多，業務人員會有不錯的業績，獎金分紅很豐厚哦。

愛情運：★★★☆☆

已婚的人感情平穩發展，有時間不妨陪伴侶探親訪友，與親友共享的時光是非常快樂的。

事業運：★★☆☆☆

表面平靜，內心卻翻江倒海，一句話、一件小事都會讓你大發雷霆，急需控制好情緒。

財運：★★★★☆

有一夕致富的機會。別寄希望於賭博上，小心破財。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-22:00脆梅青

開運方位：東北方向

雙魚座

坦誠面對壓力。

整體運：★★★★☆

充滿鄉土氣息的田園風光能勾起人們對大自然的眷戀，和另一半遠離塵囂去遊玩應該是個不錯的選擇；身邊充斥的太多的聲音要你去辨別真偽，堅持主見才能讓事業度過低谷；綠色植物能鎮定心神，不妨在家多擺設些。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，單身者多運用口才可結識有緣人；戀愛中的人可時常感受到彼此的濃情蜜意。

事業運：★★★☆☆

整體運勢不錯，但在生活中易有變故，突然冒出的烏龍事件，讓你哭笑不得。

財運：★★★★☆

有撈外快、從事投機獲利的機會。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-08:00香檳金

開運方位：東北方向





