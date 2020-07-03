每日星座運勢／摩羯工作成績得肯定 易遇心儀對象

2020-07-3

牡羊座

要學會釋放發洩不良的情緒。

整體運：★★☆☆☆

總感覺不安，究竟什麼原因讓你感覺不安的卻又說不清楚，轉移注意力讓自己沒時間和心思去想別的事；工作方面即使想要去做好，但做出來的效果總不盡人意；父母的嘮叨讓原本鬱悶的心情更加容易發脾氣。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人應多與戀人互動，感情才能有更好的進展；單身者眼光別太高。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，雖然恨忙碌，可是似乎忙錯方向了，特別要注意可別為了個人單一的想法而累壞了自己也拖累了同事。

財運：★★☆☆☆

游手好閒者，要賺錢困難重重。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-23:00珍珠白

開運方位：東南方向

金牛座

別因逞一時之快而傷到他人。

整體運：★★★☆☆

今天上司的目光似乎特別容易盯在你身上，注意上班時間別做私人事情；投資方面，有忽略重要訊息的可能，投資記錄格外重要；與伴侶交談時需留意自己的言語，千萬別忽視對方感受。

愛情運：★★★☆☆

夫妻各忙各的事情，容易造成距離感，相處時有些陌生，需要花心思去改善現狀。

事業運：★★★☆☆

工作中彌漫著無聊的氛圍，但責任壓力卻沒有減輕，有些執著於不可挽回的事物。

財運：★★☆☆☆

易受騙上當，戒貪，可以讓受騙機率降低。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-06:00瑪瑙黑

開運方位：西南方向

雙子座

順勢而為，謀求發展。

整體運：★★★★☆

今天適合對自我形象做個鮮亮的改變，可以提高旁人對你的關注，優秀異性主動接近你的機率必會高很多；財運亨通，投資時能得到貴人的指點，幫助你找到投資的方向；工作、學習上生機勃勃，全心全意的投入可讓你向奮鬥目標邁進一大步。

愛情運：★★★★☆

異性緣很不錯。單身者在赴約時，除了帶上禮物外，也別忘了展現你的真誠與微笑。

事業運：★★★★☆

追求成功的慾望強烈，再小的機會也能好好把握，宜適時表現一番。

財運：★★★☆☆

分散投資容易散財，適合做長遠規劃。

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00桐花白

開運方位：正西方向

巨蟹座

遇事不夠冷靜，容易衝動。

整體運：★☆☆☆☆

投資時不要盲目妄動，否則易掉進別人佈下的陷阱，應多看多想。工作上顯得過於衝動，做事時應先冷靜分析，再進行處理。身體狀況有些不妙，多注意自己的飲食習慣。

愛情運：★☆☆☆☆

與伴侶相處要特別小心，轉眼間就可能煙硝味瀰漫，感情從雲端跌落到塵世裡。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，小事精明，大事迷糊。別計較一時得失，眼光要放長遠。

財運：★☆☆☆☆

不宜理財的一天，處理錢財顯得粗枝大葉，容易因為一時迷糊而遭受損失。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-13:00深茄紫

開運方位：正東方向

獅子座

有好面子的傾向，錢財易有損失。

整體運：★★★☆☆

桃花來時，難免讓你有些得意，但猶豫不決又會錯過良緣。從事服務相關行業的人，憑藉和善的態度，會得到他人的讚揚。礙於面子，產生一筆不小的消費，事後又讓自己後悔不已。

愛情運：★★★★☆

交際應酬增多，難免對另一半照顧不周，慶幸的是伴侶能理解並體諒你。

事業運：★★★☆☆

跟同事交流要溫和，激烈的言辭只會讓他們對你心生反感。

財運：★★☆☆☆

外力的干擾多了點，花錢有些心不甘又情不願的！

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-22:00水鑽藍

開運方位：西南方向

處女座

遇事別猶豫，需冷靜果敢。

整體運：★★☆☆☆

關係緊弛不定，躡手躡腳只會讓你魅力大減，大膽說出自己的想法，會讓他更欣賞你；多參加朋友間的小聚會，那將是你獲取商機的好機會，不過可別因驚喜過度而失態哦！工作中切忌一昧與人比較，今天的快樂多來自平淡的生活。

愛情運：★★☆☆☆

顯得煩躁易怒，耐心顯得不足，另一半的嘮叨讓你覺得特別刺耳，難以忍受。

事業運：★★★☆☆

特別想把工作做好，雖然進展平順，但難見突破。別著急，付出總會有回報。

財運：★★★☆☆

財運普通，只要勤勞，也會小有賺頭。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：23:00-24:00苔蘚綠

開運方位：正北方向

天秤座

好運氣與你相隨。

整體運：★★★★☆

今天的桃花運很旺哦，趕緊到人多的場所露露面吧，遇到意中人的機率很大；不要局限在眼前的利益，其實更大的財富還在遠方等著你；與同事能融洽相處，讓你工作時倍感輕鬆。

愛情運：★★★★☆

桃花運旺盛，女生有機會收到匿名禮物，男生則有機會邀約心儀的對象共進晚餐。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，做點例行公事吧！下午時刻容易感到力不從心，那就把腳步放慢，不要把自己逼得太緊了。

財運：★★★★☆

有不錯的進帳，但切勿得意忘形，應多行善事。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：04:00-06:00橄欖綠

開運方位：西北方向

天蠍座

愛情和婚姻可看成是獨立事件。

整體運：★★★☆☆

已婚不久者在婚姻和愛情中有些迷茫，兩者太多的差別讓你感到有些恐懼；學生族今天的思維反應比較快，別只顧著玩，適當花點時間在功課上會有不錯效果；長時間上網、看書或熬夜會讓眼睛負荷過重，要注意讓雙眼適當的休息，並給眼部做按摩。

愛情運：★★★☆☆

愛情暖流來襲，單身者容易陷入戀愛的幻想情節中，編織兩人相遇情節。

事業運：★★★★☆

腦子的運轉迅速，思維活躍，在些微的引導之下，便能激發出許多靈感，對工作創新非常有幫助。

財運：★★★☆☆

要小心不要因為玩樂而過度花錢。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：23:00-24:00古銅青

開運方位：正北方向

射手座

易有與眾不同的表現。

整體運：★★☆☆☆

你幾個調皮的動作，可愛的表情，雖然讓你看起來有點孩子氣，卻能讓伴侶開懷，想要疼愛你。缺乏投資興趣，養精蓄銳，耐心等待好的機會。工作方面，對剛接觸的新工作顯得有點難以適應。

愛情運：★★★☆☆

單身者更喜歡獨處的自由自在，無心戀愛；戀愛中的人與戀人在吃喝玩樂中，感情倍增。

事業運：★★☆☆☆

想法太多，卻又找不到新的突破，時下的工作便讓你感覺枯燥而乏味，也失去工作的衝勁。

財運：★★☆☆☆

手頭鬆就花錢凶。懶散拖延使你無形中喪失賺錢的契機。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-21:00苔蘚綠

開運方位：正南方向

摩羯座

臉上總是洋溢著喜悅之情，一言一行都表現出自信。

整體運：★★★★★

今天異性緣不錯，外出逛街的時候很容易遇到心儀的對象，這時你的勇氣很重要。工作上你的成績會得到上司的肯定，你的努力與付出會得到相對的回報。財運方面，對於一些高科技的投資靈感不錯，資金充裕可以小額投入。

愛情運：★★★★☆

想要談戀愛的企圖心很強，單身者宜加把勁，戀愛中人盡可能表現出熱情如火的一面吧！

事業運：★★★★★

事業運超旺。頭腦非常的清晰，能夠瞬間掌握重點來做事，所以效率特別高。

財運：★★★★☆

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務、洽商工作者來說，好運的力量較強，積極向外努力，不難創造好績效。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-11:00墨玉綠

開運方位：正東方向

水瓶座

慾望過盛，需稍加抑制。

整體運：★★★☆☆

看到自己愛的人和別的異性在一起，心裡有些不爽快，那就假裝不在意，反而容易讓對方向你主動坦白。購物易遇到口才極佳的推銷員，讓你難以抵擋誘惑。不喜歡主動跟同事溝通者，有被公司員工差別對待的危機。

愛情運：★★★☆☆

與異性交流的慾望強烈，話顯得特別多，若不注意克制言行，有惹對方厭惡的可能。

事業運：★★☆☆☆

工作態度不佳，有不懂裝懂的傾向，小心搬起石頭砸了自己的腳。

財運：★★★☆☆

機運不錯，但機運之財並非要你去投機，而是去尋覓投資管道。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-08:00蜜瓜黃

開運方位：正南方向

雙魚座

放鬆心情，機會無處不在。

整體運：★★★★☆

身邊某位異性朋友和你說話時卻表現得有些異常，也許會有意外的桃花哦！切忌盲目投資，今天會遇到小小的財氣好運，把握得當便能有所收穫；陌生人一句不經意的提醒，便能激起你無限的創作靈感。

愛情運：★★★★☆

已婚者對另一半的要求頗多，對方不能滿足你的要求時，易讓你生氣，爭吵的機率很高。

事業運：★★★★☆

加強管理能力，有發揮的機會就好好表現；把掌控權讓給他人，會讓人覺得你是推卸責任唷！

財運：★★★☆☆

隨時注意投資動態，有機會可以小賺一筆。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-22:00芒果黃

開運方位：正南方向





