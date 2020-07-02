每日星座運勢／獅子避免說人長道短 對工作有耐心
2020-07-2
牡羊座
靈感不斷，創意十足的一天。
整體運：★★★★☆
頭腦清晰，先前累積的工作能著手處理。從新的角度考慮問題，採取超越常規的作法，是工作突破的重要關鍵。投資上眼明手快，能抓住機遇，但還是要有適當的風險管理意識！
愛情運：★★★☆☆
收起說教的功夫，來點甜言蜜語，雙方關係會更和諧。
事業運：★★★★☆
工作起來會感覺比較辛苦，但你所流的汗不會白流，辛勤付出總能得到相對應的回報，甚至有機會收到更多成效。
財運：★★★★☆
今天可以投資比較熟悉的標的，易有進帳。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：18:00-20:00桐花白
開運方位：東北方向
金牛座
有機會獲得幸運之星的眷顧。
整體運：★★★☆☆
單身者一臉苦悶的樣子令異性頓生憐憫，有機會擦出愛的火花。受到財神的眷顧，財運顯得格外不同，即使選錯方向，到最後也會有峰迴路轉的幸運出現。從事創作工作的人不妨暫時把工作放到一邊，出去走走會得到想要的靈感。
愛情運：★★★☆☆
戀愛中的人多與戀人互動，你會發現兩人有許多共通點，讓你對這段感情更有信心喔！
事業運：★★☆☆☆
工作進展不太順利，不妨抽時間去拜訪一下曾經幫助過你的客戶，易有奇遇。
財運：★★★★☆
小有偏財運，可以抽獎或買一兩張彩券碰運氣。
貴人星座：射手座
幸運數字：3
吉時吉色：21:00-23:00寶石藍
開運方位：東北方向
雙子座
做事缺乏耐性，容易讓局面陷進被動。
整體運：★★☆☆☆
投資環境不太理想，不要盲目相信別人的推介，自己要多思考。工作上和上司在理念上有點分歧，容易造成不合，要小心自己的言行。愛情上比較圓滿，會有讓人羨慕的美事發生喔！
愛情運：★★★☆☆
單身者渴望戀愛，但又常常待在家裡，桃花難以盛開。應多出門活動才會有機會喔！
事業運：★★☆☆☆
容易感到孤獨，遇到難題時難得人助，別太愛面子，稍微低頭就會有所改觀。
財運：★★☆☆☆
流動性強、有頻頻周轉的跡象，不容易存下來，提防因小失大。
貴人星座：射手座
幸運數字：3
吉時吉色：07:00-08:00鈦晶金
開運方位：正東方向
巨蟹座
消費應該適可而止。
整體運：★★☆☆☆
適當注意自己的公共禮儀，在別人家裡或公共場所，行為舉止都應適宜，不要過於喧鬧；心思沒在理財上，對待金錢的概念模糊，一不小心就花費頗多；雖然很想學些新東西，但苦於沒有找到入門方法，效果不明顯。
愛情運：★★★☆☆
單身者容易因為工作關係而結識談得來的異性朋友，想戀愛者應把握機會。
事業運：★★★☆☆
會被惰性纏繞，明知道這樣不好，卻又不知從何改變。
財運：★★☆☆☆
莫名損財的機會多，例如：遭竊、家電毀損、生財器具毀損。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：0
吉時吉色：22:00-23:00淺海藍
開運方位：正西方向
獅子座
遠離是非，避免說人長、道人短。
整體運：★★★★★
早上對你來說是個不錯的開始，會有意想不到的奇遇，且形成的磁場強度頗強哦！看看他人的投資小筆記，會從中得到想要的訊息。學習強度越大，你的熱情反而越高，得到的幫助也不少。
愛情運：★★★★★
愛情運旺盛，情慾隨之增高，是個容易受誘惑的一天；去浪漫一下無妨，但別惹出後遺症才好！
事業運：★★★★☆
對工作很有耐心的一天，心情也頗為輕鬆，適合把以往堆積下來的繁雜瑣事處理妥當。
財運：★★★★☆
財運還不錯，雖然有點小操心、小困難，但多能得到協助而逢凶化吉，而且有小小的偏財運喔！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：15:00-16:00蘭花紫
開運方位：正西方向
處女座
運勢旺盛的一天。
整體運：★★★★☆
今天桃花旺盛，說想說的話，做想做的事，不要為自己的癡情而感到不好意思。投資機遇不錯，可以放手一搏。但是，不宜與他人合夥投資，易因意見分歧而引發矛盾。精神過於振奮容易疲勞，喝點綠豆湯可讓你恢復元氣。
愛情運：★★★★☆
多用智慧、體貼來關心伴侶，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，可感動到對方。
事業運：★★★★★
事業運強旺，能夠積極投入工作，專心運作下頗能創造成就感。
財運：★★★★☆
好運降臨！財運不錯，但需要靜心等待。若是你的求財慾望過強，反而會把它嚇跑，讓機會流失。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：4
吉時吉色：18:00-20:00琥珀橙
開運方位：正西方向
天秤座
不太如意的一天，須多從自身找原因。
整體運：★★★☆☆
今天桃花凋零，另一半對你表現出較冷淡的態度，別急著責備對方，多反省自己的所作所為。投資機遇不錯，可別太過猶豫，容易坐失良機。工作上努力付出，但難以得到應有的回報，讓你有些心灰意冷。
愛情運：★☆☆☆☆
火藥味重了點，別疑神疑鬼的了！額外要注意雙方金錢觀差異所引發的紛爭。
事業運：★★☆☆☆
能否換位思考是今日工作能否順利的關鍵，溝通時多站在對方的角度思考問題，會更順暢。
財運：★★★★☆
有不少意外驚喜，例如：收到禮物、獲得不錯的工作機會等。
貴人星座：天秤座
幸運數字：5
吉時吉色：08:00-09:00蜜瓜黃
開運方位：東南方向
天蠍座
容易與人產生口角，少說話為妙。
整體運：★★☆☆☆
戀人之間也不必長時間黏在一起，適當給對方一些空間，可以減少摩擦。工作上就算有不順心的地方也不用把痛苦寫在臉上，想想自己的工作程序是否還有改進的餘地？感覺不順時，到安靜的環境休息片刻，有助逃離壞運氣。
愛情運：★★☆☆☆
運勢略顯沉悶，對於愛情，今日你心中易產生不安情緒，會壓抑感情的萌發。
事業運：★★☆☆☆
比較敏感，對小小的失誤都會耿耿於懷。多與人互動可讓你釋懷。
財運：★★★☆☆
花費應量入為出，以備不時之需。
貴人星座：天秤座
幸運數字：6
吉時吉色：09:00-11:00竹葉青
開運方位：正北方向
射手座
行運阻力較大，要注意調節自己的情緒。
整體運：★☆☆☆☆
對自己的生活現狀有些不滿，卻將過失完全歸咎於另一半，這樣只會加劇矛盾哦！偏財得來較順利，不懂得珍惜，就會如同竹籃打水一場空；把情緒帶到工作中會影響運勢的發展，就把今天當作休息日吧！
愛情運：★☆☆☆☆
容易為情傷心、落淚的日子，看開點，好好收拾心情，相信明天會更好。
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，工作情緒不高，而且，易受外力干擾，面對突如其來的變化難以應對。
財運：★★☆☆☆
切莫打腫臉充胖子，宜量入為出。
貴人星座：雙子座
幸運數字：7
吉時吉色：13:00-15:00硃砂紅
開運方位：正北方向
摩羯座
好運離你稍遠。
整體運：★★★☆☆
多花心思製造一些浪漫氣氛，和戀人的相處能增添幾分濃情蜜意；做事一板一眼，遇到問題很難變通，對事情的發展極不利；和財富總是存在一步之遙，就連買彩券也會因一個號碼的差別，而與獎金擦肩而過。
愛情運：★★★☆☆
已婚者感情生活平順，只是少了些許情趣，你不妨主動製造一些浪漫的情境。
事業運：★★☆☆☆
在工作會議中發表言論時要特別注意措辭，太激憤易得罪人，甚至出現火爆場面，影響工作可就得不償失。
財運：★★★☆☆
情緒不穩，暫停投資行動，因為勉強為之，判斷錯誤的機會很高。
貴人星座：射手座
幸運數字：4
吉時吉色：21:00-22:00臘梅白
開運方位：西南方向
水瓶座
事物都有美好的開始。
整體運：★★★★☆
愛情機遇頗好，極易在街頭偶遇昔日心儀的對象，單身者若能大膽主動攀談，你們有所發展的機率很高哦；今天能嘗到勤儉節約帶來的甜頭；前段時間在工作上的辛苦耕耘，今天總算看到了一些希望！
愛情運：★★★★★
這麼棒的好日子，千萬別錯過了！快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別關在家裡，出門才有好機會！
事業運：★★★☆☆
今日事業運平平，要注意不要為了感情問題而分心，凡事宜親力親為。
財運：★★★☆☆
今日與錢特別有緣，滿腦子想著錢錢錢，有機會接觸有錢、有社會地位的人，不妨與他們談談理財投資之道。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：05:00-06:00鉑金灰
開運方位：正東方向
雙魚座
危機感增加，感到有點不安。
整體運：★★★☆☆
今天愛情上的表現一般，與對方會發生小摩擦，不過處理得當則問題不大。工作方面表現比較平常，應該多與同事互動，調節自己的人際關係。財運方面較差，投資上的波動讓你有些頭疼。
愛情運：★★★☆☆
愛情運還不錯，與另一半相處宜輕聲細語對待，會獲得對方熱情的回應，感情升溫。
事業運：★★★☆☆
自我表現時，要特別注意並選擇適當的時機，以免表現得不合時宜，反而降低你在上司、同事心目中的印象。
財運：★★☆☆☆
與金錢無緣的一天，把焦點放在其他的事情上面吧！
貴人星座：金牛座
幸運數字：2
吉時吉色：05:00-06:00鉑金灰
開運方位：正南方向
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