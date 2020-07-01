每日星座運勢／天秤善解人意受歡迎 感情快速升溫

2020-07-1

牡羊座

主動爭取才會看到希望。

整體運：★★★☆☆

今天你顯得很膽小，讓同事對你頗為失望，無懼無畏才會有收穫。財運一般，購置不動產會讓你的財產升值空間更大。單身者可出去活動、放鬆，會與好桃花不期而遇，待在家中則沒有這種好運。

愛情運：★★★★☆

另一半在你面前故意表現出對別人的關心，不必擔心，對方只是在試探你是否在意他唷！

事業運：★★★☆☆

喜歡忙碌的工作，因為那樣才能讓你感覺充實，清閒反而會讓你無所適從。

財運：★★☆☆☆

今日腦力思考頻繁，想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不宜有大動作！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00蕃茄紅

開運方位：東北方向

金牛座

火爆的脾氣會惹來麻煩。

整體運：★★★☆☆

出門在外難免與人有些小摩擦，只要沒有什麼損失，用不著發那麼大的火氣，忍一時風平浪靜。與朋友協商合夥投資的問題時，要多一些耐性，冷靜客觀地進行分析，做好整體規劃，並做到心中有數。

愛情運：★★☆☆☆

別太憂鬱，事情沒有你想像的嚴重，發生爭執時，趕快道歉就沒事囉！

事業運：★★★☆☆

工作心態不穩定，難以集中精神，再加上外界因素的干擾，很容易分散注意力。

財運：★★★☆☆

對高級享受特別感興趣，喜歡到高級餐廳享受，須小心看住荷包，量入為出才好唷！

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-07:00湖水綠

開運方位：西南方向

雙子座

感情不會因時空而轉淡。

整體運：★★★☆☆

分隔兩地的戀人很懂得驅散內心的孤獨感，覺得自己如同戀愛中的寶貝一般備受對方的寵愛。遇到不錯的合作夥伴，投資項目會呈現良好的發展態勢。學生族經他人提醒，學習上顯得拿捏得宜，斬獲頗多。

愛情運：★★★☆☆

伴侶是你的精神支柱，與另一半聊心事，會獲得對方的支持，帶給你滿滿的動力。

事業運：★★★☆☆

面對工作顯得較為被動，等著上級下指令安排。凡事應主動，積極表現才會有更好的機會。

財運：★★★☆☆

你的財運與勤勞與否有直接關係唷！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-10:00珠貝白

開運方位：正西方向

巨蟹座

易有好運氣的日子。

整體運：★★★★☆

單身者可約身邊的朋友去吃喝玩樂，有機會在朋友的引見下結識不錯的異性；認真完成手頭上的任務，可消除你日後工作的負擔；投資方面可以關注一些熱門題材，進行短線操作，容易獲取盈利。

愛情運：★★★★☆

愛情運頗順，單身者有機會與溫柔體貼的異性結緣，戀愛指數頗高。

事業運：★★★☆☆

在待人接物上要再收斂、圓融一些！幸好你最近的直覺挺準的，能迅速找出有利於你的人事物，因此更應懂得把握機會，善加利用。

財運：★★★★☆

財運不錯，可做短期投資。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：04:00-06:00竹葉青

開運方位：西北方向

獅子座

今天要有花些小錢的準備。

整體運：★★☆☆☆

換個新造型，穿著別太拘謹，會讓身邊的異性朋友有耳目一新的感覺，戀愛機會不少。親友有喜事要你花錢的機率高，但花得值得，花得開心。工作太保守容易造成被動，不如放手一搏。

愛情運：★★★☆☆

你在沉思的時候最有魅力，也吸引了不少異性，但冷冷的態度卻讓異性不敢進一步靠近。

事業運：★★☆☆☆

心境不太平穩，很容易從負面的角度思考問題，建議你對於捕風捉影的事別太在意才好。

財運：★★☆☆☆

出手大方，小心因幫助朋友而損失錢財。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：20:00-22:00燻鮭紅

開運方位：正東方向

處女座

愛情出現小高峰。

整體運：★★★☆☆

玩的機會比較多，單身者有機會在娛樂場所或聚會中結識不錯的異性，要好好把握機會。工作、學習易受外界干擾而難以專心，不如休息片刻再繼續，反而會有突破。不宜做風險過大的投資，可以投資穩定性強的理財產品，增值機率頗高。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，單身者可積極尋找真心誠意的伴侶。咖啡廳、圖書館都是你的幸運戀愛場所！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不佳，發展能力很差，有龍困淺灘的跡象。

財運：★★★☆☆

理財運佳。將財務做個完善的規劃，這樣才能做到心中有數，花錢也才會有節制喔！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-18:00香吉士黃

開運方位：西北方向

天秤座

你的善解人意受到眾人的歡迎。

整體運：★★★★★

工作上除了完成自己的任務外，你還會幫助其他的同事解決困難，讓你獲得了好人緣。在感情上，你設身處地為對方著想，為對方排憂解難，你們的感情有望快速升溫。追求錢財較為順心，有機會獲得額外的小財。

愛情運：★★★★★

戀情急速加溫的一天，鼓起勇氣大膽的示愛吧！單身者今日容易發現理想情人。

事業運：★★★★☆

今日辛苦難免，工作上應憑實力取勝；倘若過度貪心，亂用小計謀，恐會引來負面力量。

財運：★★★★☆

財運雖然不錯，但不一定會有立即的收穫，好運偏向金錢的敏銳度夠強，適合構思賺錢的方式。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-19:00和闐玉白

開運方位：東南方向

天蠍座

睡覺也能成為煉金石。

整體運：★★★★☆

今天的精神不太好，與其到超市買一大堆的營養品，不如睡個美容覺，這樣更健康又有效；財務狀況不如預期，易有不必要的支出，逛街時可不要瘋狂血拼哦！工作熱情高漲，想將自己與他人的差距拉得更小。

愛情運：★★★☆☆

隨和順從的態度，加上天真無邪的笑容，能提升戀愛運唷！

事業運：★★★★☆

工作穩定，有不錯的進財機會；生意人不妨多向外發展，可提升財運。

財運：★★★☆☆

今天在金錢運作上顯得特別大膽、有魄力，雖然見識遠大，但必須仔細評估後才可以有動作喔！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-07:00芒果黃

開運方位：正東方向

射手座

心情愉悅，整個世界似乎都變得美好起來。

整體運：★★★★☆

他只打來一通「我想你了」的電話，就能讓你心情愉悅，並偷偷在心裡幫他打上愛的滿分；工作中的緊張、繁瑣在今天似乎也覺得沒什麼大不了的，一整天下來反而感覺過得很充實；在飯局中千萬別貪杯，小心酒後失言。

愛情運：★★★★☆

單身者參加團體活動會有不錯的機緣；戀愛中的人像一對歡喜冤家，在打鬧中感情升溫。

事業運：★★★★☆

很有主見，對自己負責的工作很有把握，你提出的合理建議會得到大家的一致贊同。

財運：★★★☆☆

適合靈活運用財務的一天，例如：投資採取多元化的進行策略，一部分拿去儲蓄，一部分拿去繳帳單，一部分當零用錢！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-07:00白鋼銀

開運方位：西南方向

摩羯座

運勢頗有起伏。

整體運：★★☆☆☆

與對方的平靜相比，你的性情更令人難以捉摸，小心對方失去耐性喔！理財不缺顧問，願意給你出謀劃策的人還頗多；工作相當辛苦，今天會顯得困難重重，朋友的幫助也只是讓你度過一時的難關。

愛情運：★★☆☆☆

多一點包容與理解，對事情少一些堅持己見，夫妻之間就能避免很多爭吵。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運相當差，預計中的事項恐被人改變，整天忙碌卻沒有實質成效，腦袋瓜稍微閃神就出狀況囉！所以今日宜屏氣凝神，保持腦袋的清醒。

財運：★★★☆☆

財運程度普通，往往是發生危機，幸運之神才會眷顧。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-15:00水晶紫

開運方位：正北方向

水瓶座

好心有時也不是件好事。

整體運：★☆☆☆☆

你的同情心有遭人利用的可能，有破財危機，一定要睜大雙眼謹防受騙；感情上面對競爭對手顯得不夠勇敢，畏首畏尾，小心讓你的情敵捷足先登；心裡苦悶的話就找個朋友來傾訴，可別借酒消愁，不然愁更愁。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不太好，莫名其妙就想動怒，易看對方不順眼，保持距離為妙。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，尤其在與同事、上司、客戶溝通時，宜修正自己的態度，謙虛婉轉是你今日的必修課題。

財運：★★☆☆☆

今天財運不佳，如果你的賭資非常豐厚而且按捺不住想賭的慾望，最好還是請一個槍手！

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-08:00琥珀橙

開運方位：正南方向

雙魚座

心情浮躁的一天，做事過於衝動。

整體運：★★☆☆☆

今天單身者感情上有機會進一步突破，但切不可過於衝動，以免適得其反。工作上要花費的時間很多，亂七八糟的事情讓你無法顧及其他。財運上不宜操作，很容易誤入別人佈下的陷阱。

愛情運：★★★☆☆

單身者重視一下穿著打扮，可提升桃花運；戀愛中的人應多用欣賞的眼光看待戀人。

事業運：★★☆☆☆

總覺得對各種壞現象的預測是有遠見的表現，豈不知已有杞人憂天的傾向，各種設想會讓你陷入矛盾。

財運：★★☆☆☆

花錢應有計劃，錢財易在不知不覺中流失。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00冷泉藍

開運方位：正西方向





