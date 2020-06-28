殺破狼周運勢／處女恐無預警分手 天秤工作領域頻出錯

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的天王星相位良好，會接到許多額外的兼差，可讓你過一陣好日子。某些白羊座正在斡旋新工作的酬勞，可以跟老闆要求較為優渥的薪資。

學習運方面，金星在學習宮位行進，考試運佳，參加任何重要的考試都能獲得比預期還理想的成績。選修新課程時，可遇到十分優秀的指導者，使你很快就能掌握要領。

本週須注意的部分

家宅運方面，水星持續逆行在家宅宮位，並受到火星影響，與家人溝通不良，容易吵架。某些白羊座必須在很短的時間內找到新的住所搬家，但過程卻一直不順利，甚至會遇到無良的房東詐騙，這段時間暫時不要異動為佳。

工作運方面，月蝕發生在志業宮位，職務會有大幅度的調整，對於這樣的調動，會不太適應。某些白羊座要當心被公司裁員，或是在此時辭掉工作，有轉換跑道的跡象。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，金星在金錢宮位行進，收入有增加的趨勢，經濟狀況有很大的改善，會比較捨得花錢在享樂方面，買些好東西犒賞自己。某些金牛座會被老闆加薪，生活因此寬裕許多。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星相位良好，目前正在學習跨領域的新知識，除了可以遇到很好的指導者外，同學之間相處融洽，相互切磋砥礪，使得學習更有品質。

本週須注意的部分

感情運方面，進入心靈宮位的火星受到逆行的水星影響，無意間看到前任情人過著幸福快樂的日子，內心感覺衝擊，有些情緒不斷鬼打牆。某些金牛座對於現在的情感對象有些不滿，又不願自己說出口，心情更為鬱悶。

交通運方面，水星持續逆行在交通宮位，同時月蝕發生在遠行宮位。這段時間盡量不要出遠門，或是有任何旅行計劃，容易受困在某個區域，甚至發生交通意外。開車要注意行車糾紛，接到罰單的機率也比較高。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，金星在命宮順行，付出關心灌溉，就能開出你所冀望的正桃花，至少出門也要打扮一下，才有機會被人搭訕。不要執著在失去的戀情中太久，那會使你錯過很多好的緣分。

工作運方面，在志業宮位的海王星相位良好，目前的工作可讓你獲得許多附加價值，除了原本就有的報酬之外，也會獲得許多人的招待，並免費得到高級的服務。

本週須注意的部分

金錢運方面，月蝕發生在財務宮位，同時水星在金錢宮位逆行，資金延遲入帳，手頭調度不過來，需要舉債度日。有投資習慣的雙子座，這段時間最好不要涉入高風險的金錢遊戲，會造成嚴重的財務缺口。

健康運方面，月蝕發生在疾厄宮位，同時土星、木星、冥王星齊聚在疾厄宮位，這一陣子需特別注意身體健康，並注意不要涉入危險的地區與行為，容易發生危及生命的事件。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星相位良好，有些朋友雖然很孤僻，不太會傳訊息打交道，在重要的關鍵時期，卻是唯一可以信任的人，可以提供你重要的幫助。

學業運方面，在學業宮位的海王星相位良好，期末報告與考試可獲得理想的成績，獲得學分，順利升級。需要升學的巨蟹座，這段時間可進入理想的學校與科系就讀。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕發生在感情宮位，與喜歡的人關係發生變化，太過固執或是與對方冷戰很容易造成愛戀的情緒迅速降溫。某些巨蟹座會無預警與情感對象分手或分離，情感面暫時難以適應。

工作運方面，進入志業宮位的火星受到在命宮退行的水星影響，容易犯下許多不該犯的錯誤，使得後果難以收拾，工作量也暴增，甚至受到同事排擠，一個人得扛下許多責任。

獅子座：

整體運勢

人際關係方面，金星在人際關係宮位順行，會有許多重要的活動邀約，可因此認識到憧憬的名人。某些獅子座不斷主動參加聯誼，交到許多志同道合的新朋友，甚至邂逅有好感的對象。

工作運方面，月蝕發生在工作宮位，同時土星、木星、冥王星齊聚在工作宮位，工作會有非常大幅的調整與調動，會接受一個充滿挑戰性的新職務。某些獅子座會在此時離職，將副業轉為主業專心經營。

感情運方面，土星離開感情宮位，上一段的戀情的恩怨可在此時放下，同時會有機會邂逅感覺還不錯的對象。某些獅子座經過許多事件磨合之後，關係會稍微穩定下來。

本週須注意的部分

健康運方面，月蝕發生在健康宮位，同時土星、木星、冥王星齊聚在健康宮位，腸胃狀況不理想，當心吃壞肚子引發急性腸胃炎，女性則要當心婦科方面的問題，可能會需要動手術治療。一旦生病會需要花很長的時間復健治療。

遠行運方面，火星進入遠行宮位，受到逆行的水星影響，此時遠行波折不斷，甚至受困在交通十分不便的地方無法回家，可以的話此時不要出遠門，以免發生不可預期的災難。

處女座：

整體運勢

工作運方面，金星在志業宮位順行，先前付出的努力與心血，會使你在這段時間登上一個光鮮亮麗的位置，獲得令人尊敬的頭銜。某些低調的處女座突然在一夕間爆紅，成為家喻戶曉的名人。

人際關係方面，水星在人際關係宮位退行，受到日蝕的能量影響，會巧遇某個失聯已久的朋友，兩人的情誼並未受到時間的洗禮而改變，會交換聯絡方式，再度熱絡起來。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕發生在戀愛宮位，同時土星也退行回戀愛宮位，與戀愛對象的關係發生驟變，可能無預警分手。懷孕的處女座當心有流產的跡象，要好好保護胎兒。有小孩與寵物的處女座請注意孩子的身體健康。

健康運方面，火星進入疾厄宮位，當心血光之災，容易發生意外傷害，此時也會發現許多自己無法想像的疾病。這段時間要注意身體健康與人身安全，一旦生病或受傷，會需要花很長的時間復健。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的天王星相位良好，有許多外快收益進帳，不過錢賺得多，花得也多。有投資習慣的天秤座，短線操作得宜，會有獲利，但須見好就收。

學業運方面，金星在學業宮位恢復順行，期末成績優異，可順利畢業或升級。需要升學的天秤座，會進入理想的學校與科系，同時會遇到非常優秀的指導者在學業領域中培養你。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在志業宮位退行，同時受到日月蝕能量的影響，在工作領域頻頻出錯，職場狀況十分混亂，可能在此時辭掉工作或被資遣。某些天秤座會因為工作的調動必須搬家或離家，生活會有大幅度的改變。

感情運方面，火星進入感情宮位，相位不良，與情感的對象頻頻發生摩擦與爭執，許多問題不斷鬼打牆，無法獲得你滿意的答案。然而，之所以不愉快，都是因為自己執著在某些點上，不甘心退讓。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，金星在財務宮位行進，投資轉虧為盈，財務漏洞會有資金填補起來。沒有投資習慣的天蠍座，出門消費會因為特殊的活動與身份得到划算的折扣，用便宜的價錢獲得尊貴的禮遇。

感情運方面，火星離開戀愛宮位，同時在感情宮位的天王星相位良好，與喜歡的對象床頭吵、床尾和，兩人恢復以往的甜蜜互動，會更為珍惜在一起相處的時光。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入工作宮位，生活開始進入高壓的忙碌期，每天都會需要加班，容易過勞。某些天蠍座則會因為工作需要必須遠行，在外地的任務十分棘手，或是會受困在某個區域，

學業運方面，水星在學業宮位退行，同時受到日月蝕能量的影響，某個科目的報告未能在期限內交付，當心被指導老師當掉。參加任何考試，需注意時間與交通問題，容易因為遲到而使你失去競試資格。

射手座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的天王星相位良好，危機處理得宜，使得你在職場的表現受到肯定。某些射手座會接到許多臨時性的工作，工作內容十分有挑戰性，同時報酬頗為豐厚。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星相位良好，家人會在經濟上給予你支援，或是會送你自己捨不得買的用品，使你的負擔減輕許多。某些射手座會出租手上的房地產或空間貼補生活開銷。

本週須注意的部分

感情運方面，火星進入戀愛宮位，相位不良，容易尋求一夜情滿足慾望需求，當心招惹到難纏的爛桃花。情感穩定的射手座，這段時間戀愛對象、小孩、或是寵物有些狀況讓你十分擔憂，會需要花許多金錢與精神照顧。

金錢運方面，水星在財務宮位逆行，同時金錢宮位受到月蝕能量影響，當心遺失錢包或貴重的物品，同時會有預期外的開銷需要繳納。有些資金延遲入帳，生活開銷嚴重透支，甚至因此負債。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，金星在工作宮位順行，同時在面試宮位的海王星相位良好，工作運漸入佳境，生活恢復正常，感覺比較踏實。尋找新工作的摩羯座會在這段時間獲得錄取通知。考公職的摩羯座錄取率高，可望進入理想單位服務。

學習運方面，在學習宮位的海王星相位良好，參加升學考試的摩羯座，考試運不錯，不妨在最後關頭好好衝刺，猜題命中率高。在學的摩羯座，即便不拿手的科目也可及格，順利升級或結業。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕發生在摩羯座，受到水星逆行在感情宮位的影響，相同的情感課題再度考驗你，容易在此時選擇分手。某些摩羯座戀愛關係面臨瓶頸，不論怎麼努力，對方的心已經不再，有些指責會使你很受傷。

健康運方面，月蝕發生在命宮，注意突發性的傷害與疾病，嚴重的話甚至危及生命，此時腸胃狀況不良，常常吃壞肚子。女性則要注意婦科方面的毛病，甚至需要動手術治療。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，金星在戀愛宮位順行，與喜歡的對象發展順利，正在熱戀當中。感情已經穩定下來的水瓶座，會有懷孕的跡象。單身的水瓶座，若沒有遇到心儀的人，最近容易瘋狂迷戀某個偶像或動漫人物，也可能在此時收養寵物。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星相位良好，會在這段時間清理掉不需要使用的貴重物品，上網拍賣居然還能回收不少金錢，可以過一段好日子。某些水瓶座無意間發現家中某個角落藏了一筆遺忘已久的私房錢，感覺像中樂透。

本週須注意的部分

工作運方面，水星持續在工作宮位退行，受到月蝕的能量影響，這段時間工作壓力很大，許多問題不斷來回修正，卻一直沒有辦法突破瓶頸，容易在此時倦勤，萌生辭職的想法。

健康運方面，水星持續在健康宮位退行，老毛病不斷復發，無法痊癒，使你開始對人生產生懷疑。月蝕發生在心靈宮位，對於生活感到悲觀、憂鬱、提不起勁，當心引發精神方面的疾病。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，火星離開命宮，某些工作告一段落，生活會比較悠閒一些。在面試宮位的天王星相位良好，想要尋求新工作的雙魚座，面試運佳，會有機會進入一個非常有挑戰性的領域工作。

家宅運方面，金星在家宅宮位順行，需要搬家或購屋的雙魚座，這段時間會尋求到理想的物件，但需要好好的與屋主斡旋金額。不需要搬家的雙魚座，最近會整修房屋、換新很多傢俱，家中會煥然一新。

本週須注意的部分

感情運方面，水星在感情宮位退行，受到日月蝕能量影響，舊愛想吃回頭草，卻可能發現對方還有其他的情感關係尚未處理乾淨，使你必須做出抉擇，快刀斬亂麻，某些雙魚座正徘徊在新歡與舊愛之間，會受到許多人的道德指責。

人際關係方面，月蝕發生在人際關係宮位，在某些環境中感到格格不入，會在這段時間脫離某個社群團體，或是與某些人撕破臉。某些雙魚座會突然得知一個朋友在此時離世，感到非常震驚。