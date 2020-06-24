七月星座財運TOP 5：水瓶穩穩當當 天蠍財運亨通

熱辣辣的太陽為我們豐盛的夏天展開了歡樂的序幕，在這充滿熱力的七月份，來看看哪些星座的人可以在財富發展上容光煥發、金光閃閃，跟太陽金色的光芒互相輝映呢！

第五名：水瓶座

水瓶座的人七月財運算是穩穩當當，節節高升。這段時間在工作事業上，雖然對未來感到些許迷惘，但若能衝破內心的幻境，就可以突破更上一層樓，因為實際上你們的很多煩惱與問題，其實是自己鑽牛角尖起來卻沒意識到，所以若能靜下心來與自己對話，就會發現其實身邊充滿了機會喔！而很多看起來是挑戰你的人，其實是伸手給你援助的貴人！財運上適合多方發展拓展機會，若想投資也不要孤注一擲，應該要去研究副業發展，會得到不錯的回饋喔！

投資方面：需要分散風險、莫隨意開店

第四名：摩羯座

摩羯座的人在今年其實財運都算不錯，而你們因為責任感強大，做事態度很負責任，所以在七月份有機會接到更大的工作，雖然會面臨很大的壓力，但這也是你們賺錢的好時機，眼光與目標放長遠來看，現在打下的是更穩的根基讓你們以後有更寬大的發展，若時間上允許可以盡量去做沒關係，而你們財富上算是福氣滿滿不需要擔心，該擔心的是身體健康與良好的紓壓方式，容易承擔過多壓力的你們，要培養良好的舒壓習慣，才能讓自己有錢又享福喔！

投資方面：若是太過忙碌可以考慮交給專業人士理財

第三名：獅子座

獅子座的朋友在耀眼的七月份可以好好發揮你們的力量！本月份在工作上會越來越忙碌，有很多合作接案或合夥做生意的機會會突然出現，讓你們驚喜不已，但一定要切記必須謹慎評估，仔細看待自己能夠付出的成本，雖然願景非常美好但是自己不一定能夠負荷，不要勉強硬撐，也不要因為人情壓力就盲目跟從，這個月份你們要相信自己內心的聲音，而福星高照的你們只要努力耕耘都會有很美好的收穫，投機的心要收斂，好好努力會有一番成果！

投資方面：謹慎投資看長遠，不能豪賭

第二名：處女座

處女座的人在七月份貴人運極佳，這會讓你在開拓財路上左右逢源，各種難處理的事情都可以迎刃而解，痛苦難關也能直擊突破！若在生意上遇到瓶頸可以好好跟朋友討論，會有良好的效果，而若有想換工作的處女座朋友這個月可以多請朋友介紹，會有好的機會出現也會遇到伯樂賞識，也許可以打開新的人生道路。另外這段時間因為好人緣會帶給你財富機會，所以若有想要去認識新的交友圈也非常適合喔！在這個七月人脈就是你的錢脈！快去約起來！

投資方面：宜參考親友意見，會有不錯的項目

第一名：天蠍座

恭喜天蠍座的人在七月份榮登財運亨通第一名！本月份你們在工作事業與投資運上都擁有極佳的好運，事業順利的你們會開始急起直追，只要努力往前，過去不好的事情都會瞬間拋到腦後，記得需要保持努力開創新機會的心態，就能維持好運繼續成長！而因為運氣旺盛所以在本月份你們也容易遇到心懷詭計接近你們的人，所謂人紅是非多，也許是貪圖你們的名聲，也許是想利用你們的人脈，總之在人際上多留一份心眼才可以避免麻煩發生，一路順順順喔！

投資方面：順風順水，保持謹慎即可