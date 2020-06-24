快訊

開放桃機轉機 指揮中心曝中國大陸唯一遭排除原因

6月29日起開放外籍人士放寬入境條件 來台觀光仍禁止

聽新聞
test
0:00 / 0:00

七月星座財運TOP 5：水瓶穩穩當當 天蠍財運亨通

聯合新聞網 / 安妞‧星座
圖／ingimage
圖／ingimage

熱辣辣的太陽為我們豐盛的夏天展開了歡樂的序幕，在這充滿熱力的七月份，來看看哪些星座的人可以在財富發展上容光煥發、金光閃閃，跟太陽金色的光芒互相輝映呢！

第五名：水瓶座

水瓶座的人七月財運算是穩穩當當，節節高升。這段時間在工作事業上，雖然對未來感到些許迷惘，但若能衝破內心的幻境，就可以突破更上一層樓，因為實際上你們的很多煩惱與問題，其實是自己鑽牛角尖起來卻沒意識到，所以若能靜下心來與自己對話，就會發現其實身邊充滿了機會喔！而很多看起來是挑戰你的人，其實是伸手給你援助的貴人！財運上適合多方發展拓展機會，若想投資也不要孤注一擲，應該要去研究副業發展，會得到不錯的回饋喔！

投資方面：需要分散風險、莫隨意開店

第四名：摩羯座

摩羯座的人在今年其實財運都算不錯，而你們因為責任感強大，做事態度很負責任，所以在七月份有機會接到更大的工作，雖然會面臨很大的壓力，但這也是你們賺錢的好時機，眼光與目標放長遠來看，現在打下的是更穩的根基讓你們以後有更寬大的發展，若時間上允許可以盡量去做沒關係，而你們財富上算是福氣滿滿不需要擔心，該擔心的是身體健康與良好的紓壓方式，容易承擔過多壓力的你們，要培養良好的舒壓習慣，才能讓自己有錢又享福喔！

投資方面：若是太過忙碌可以考慮交給專業人士理財

第三名：獅子座

獅子座的朋友在耀眼的七月份可以好好發揮你們的力量！本月份在工作上會越來越忙碌，有很多合作接案或合夥做生意的機會會突然出現，讓你們驚喜不已，但一定要切記必須謹慎評估，仔細看待自己能夠付出的成本，雖然願景非常美好但是自己不一定能夠負荷，不要勉強硬撐，也不要因為人情壓力就盲目跟從，這個月份你們要相信自己內心的聲音，而福星高照的你們只要努力耕耘都會有很美好的收穫，投機的心要收斂，好好努力會有一番成果！

投資方面：謹慎投資看長遠，不能豪賭

第二名：處女座

處女座的人在七月份貴人運極佳，這會讓你在開拓財路上左右逢源，各種難處理的事情都可以迎刃而解，痛苦難關也能直擊突破！若在生意上遇到瓶頸可以好好跟朋友討論，會有良好的效果，而若有想換工作的處女座朋友這個月可以多請朋友介紹，會有好的機會出現也會遇到伯樂賞識，也許可以打開新的人生道路。另外這段時間因為好人緣會帶給你財富機會，所以若有想要去認識新的交友圈也非常適合喔！在這個七月人脈就是你的錢脈！快去約起來！

投資方面：宜參考親友意見，會有不錯的項目

第一名：天蠍座

恭喜天蠍座的人在七月份榮登財運亨通第一名！本月份你們在工作事業與投資運上都擁有極佳的好運，事業順利的你們會開始急起直追，只要努力往前，過去不好的事情都會瞬間拋到腦後，記得需要保持努力開創新機會的心態，就能維持好運繼續成長！而因為運氣旺盛所以在本月份你們也容易遇到心懷詭計接近你們的人，所謂人紅是非多，也許是貪圖你們的名聲，也許是想利用你們的人脈，總之在人際上多留一份心眼才可以避免麻煩發生，一路順順順喔！

投資方面：順風順水，保持謹慎即可

財運 願景 星座

延伸閱讀

小孟塔羅：談戀愛不能只靠運氣！測什麼類型的人最適合你

2020下半年「終於轉運」的3大星座！贏回人生主控權吧

唐綺陽星座運勢週報：水逆期！天秤感情甜蜜順利 天蠍有中獎好運

7月生命靈數運勢分析：花點時間 盯著目標以外的時間去體會

相關新聞

有門才能隔出裡外 主星同位素 - 巨門

某些人「命宮有相同主星，卻有不同的個性與特質」，其原因也在於「雖然主星相同，但是命宮三方四正的星曜組合不同」

七月星座財運TOP 5：水瓶穩穩當當 天蠍財運亨通

熱辣辣的太陽為我們豐盛的夏天展開了歡樂的序幕，在這充滿熱力的七月份，來看看哪些星座的人可以在財富發展上容光煥發、金光閃閃，跟太陽金色的光芒互相輝映呢！

每日星座運勢／金牛發揮組織領導力 偏財運旺旺日

2020-06-24 牡羊座 口舌紛爭多，少加入說是道非的漩渦。 整體運：★★★☆☆ 人際運較差，與左鄰右舍的交往還是保持距離好，閒話說得太多容易惹來紛爭。購物運還算順利，但是在交

7月生命靈數運勢分析：花點時間 盯著目標以外的時間去體會

引用八數的指引做為七月的開端：） . 那些美好的事情，不在你原本想得到的那邊， 它們層層疊疊，它們繞了幾圈， 它們希望你能花點時間，盯著目標以外的時間，去體會， 所有你給出的，終將回到你的手邊。

唐綺陽星座運勢週報：水逆期！天秤感情甜蜜順利 天蠍有中獎好運

緊鑼密鼓的六月，眾人感到水深火熱，對立越演越烈、是非狀況多。火星最後衝刺，火力強大，衝突有白熱化傾向，要當心刀火意外，以及慎防水上活動的安全。水星逆行於巨蟹，注意與家人朋友之間的溝通，翻舊帳容易傷及感情，但是有些話說出來，也是療癒的開始。土星逆行水瓶最後衝刺，見識到網路的影響力，感受到它的負面威力，要正視、謹記教訓，並思考防範之道。週二海王星逆行，關注受害者、弱勢、小動物和自然環境等相關議題。

殺破狼周運勢／獅子有升遷跡象 雙子不乏追求對象

獅子座工作運方面，在志業宮位的天王星與水星有良好連結，會有大型的組織想挖角你，此時正在醞釀跳槽的計畫。工作穩定的獅子座，職務有升遷的跡象，可能要接掌重要的職務。

2020下半年「終於轉運」的3大星座！贏回人生主控權吧

2020年的上半年終於要過了，全球經過一陣紛紛擾擾，大家心情都盪到谷底，下半年總算能看到曙光。有些星座，在上半年經歷烏雲...

小孟塔羅：談戀愛不能只靠運氣！測什麼類型的人最適合你

有些人一碰酒精便過敏，有些人卻能千杯不倒。把這理論延伸到感情上，只有遇到合拍的人才會幸福，碰到不對的人便會辛苦萬分。因此談感情不能只靠運氣，弄清楚適合自己的類型，才能明確分辨出對的人。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，什麼類型的人最適合你？

【測字】直擊下半年感情運！幸福會來敲門嗎？

時間過得好快！6月過完後，下半年的運勢就正式開跑了。接下來你的感情運順遂嗎？無論是單身的、有伴的，面對愛情都各有各的煩惱，想知道下半年的愛情走勢如何？會收穫幸福嗎？科技紫微網透過測字來為你提前預測！

受不了孤獨寂寞！這5個星座就是需要找人陪

有些人生性不害怕寂寞，能夠享受孤獨；有些人卻特別喜歡與人相處，忍受不了孤獨寂寞，只有在人與人之間的互動中才能感受到自己的存在。你是否害怕寂寞，需要有人陪？今天，科技紫微網來陪陪你，聊一聊關於寂寞與陪伴的話題。

閒不下來！哪些命格退休後願意重返職場？

很多人會想像自己退休後，能夠過著悠閒自在、不必為工作煩憂的日子，想到就覺得開心吧？但是有些人即使退休也閒不下來，永遠都想在職場上努力付出。你也是那種閒不下來的命嗎？現在就讓科技紫微網來告訴你。

第二波水逆6月18日開始！ 5星座被嚴重影響 該怎麼避開？

近年來水星逆行在台灣已經是一個家喻戶曉的話題，水逆時帶來的混亂與浮躁心情讓人聞風喪膽，而今年總共有三次的水星逆行，第二次就在6月18日至7月12日，這期間包含了端午連假，到底這次逆行有哪些星座的人會被嚴重影響？該怎麼避開呢？

熱門新聞

獨／新興人畜共通傳染病坦布蘇病毒 台灣首度由蚊驗出

6年好友偷解鎖手機…理由讓人傻眼 網勸「絕交吧」

為拍婚紗不要命！新郎肩扛新娘站崖邊 網怒批找死

停業108天！「祥福餐廳」27日重新開幕 訂位已8成

12縣市明天熱翻！氣象局：大台北恐飆39度再破紀錄

一張圖看懂端午連假天氣 氣象局：依舊炎熱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。