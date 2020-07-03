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哪些命格到了中年，「劫數」特別多？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

民初文豪郁達夫有句話說：「人到中年兩不堪，生非容易死非甘。」這句話深刻描述了中年的困境。進入這個年齡，不但常常負能量飆高，甚至有些命格的災難劫數還特別多，怎麼回事呢？今天就帶你來看看科技紫微網的分析。

本文參考本命命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。以三顆星同時存在的效果最為明顯，僅兩顆星並存亦可參考。

　

天同星＋右弼星＋陀羅星

善解人意又溫柔體貼的「天同星」，遇上了特別會對異性放電的「右弼星」，只要你本身條件還不錯，這桃花來到中年階段，因為有經濟基礎，又懂得人情世故，在沃土裡會開得格外嬌艷。此刻的你多半已不是單身狀態，理智和經驗會讓你保持著守禮不踰矩的尺度。

可是，若加上了能讓好事多磨的「陀羅星」，恐怕就不是說斷能斷這麼簡單了。單身者，自可盡情享受。心已有所屬的，光是戴上婚戒、或是在社群曬恩愛相片，根本嚇唬不了意志堅定的仰慕者。你得做得狠一點，只要對方來電或是留言，一律讓另一半來答覆，即可不戰而屈人之兵，又能突顯自己的冰清玉潔。

　

天機星＋化忌星＋陀羅星

天機星以智謀見長，腦筋靈活又善於察言觀色。但是這星若加上負面思考強烈的化忌星，就會把原本舉一反三的思路，轉到杞人憂天和自尋煩惱上頭。如果這狀況時間不長，傷春悲秋、怨天尤人一番，還能重新振作，倒也無傷大雅，或許在這期間還能趁機寫幾首詩，傳為美談。

萬一這組合又遇上容易造成延宕與餘韻不絕的「陀羅星」，就有些麻煩了。這種人一旦遇到打擊，沒有人從旁開導，就容易自暴自棄，或是怎樣都走不出陰霾。如果你剛好命中，也不用太緊張，只要謹記不要獨自宅在家，多跟熱情開朗的朋友聯繫，你就很容易由外力帶出憂愁圈。半推半就之間，就能化解無妄之災。

　

破軍星＋地空星或地劫星

人到中年，多已累積相當財富；進入人生下半場時，錢財會逐漸變得多出少進， 此時最忌諱金錢上蒙受重大損失。盛年無法重來，眼睜睜看著口袋越來越沒錢，還得繼續熬下去，這真是莫大的折磨。命格為破軍的人，此時更是不耐煩一步步循規蹈矩，若發現有發財的機會，很難不心動。

若是破軍同時加上了「地空星」或「地劫星」，就很容易讓人一旦相中投資機會，就會瘋狂起來，孤注一擲。這結果就像是在賭場大肆揮霍一般凶險。假如你碰上了，請先想想，中樂透頭獎的機率多麼渺小，那麼你的理智線可能又會重新浮現。另外也請速速把錢財移給家人保管，或是購買短期無法贖回的保本理財工具，這樣熬過至少一年，你才能清醒，恢復抵抗力。

　

武曲星＋擎羊星或火星

武曲星是最強大的正財之星，對事業運勢尤其能產生助力。如果有一技之長，往往有機會發展出別人難以取代的技術條件，正是生財有道的關鍵。然而，武曲星稍微缺乏彈性，自恃較高。若是獨坐命宮沒有其他主星，例如靈敏的貪狼星來平衡思維，又不巧還遇上「擎羊星」或「火星」，就容易鑽進象牙塔，不允許他人批評指教。工作上一碰到旁人質疑，就可能翻臉走人，回家吃自己，或是打算自行創業。

化解之道在於，絕對不要在第一時間做出反擊，先接收訊息；最好已讀不回，強迫自己冷靜。隔日再以忙碌無暇處理為由，把思緒好好琢磨一整天，然後再理性應對，就可以大事化小，讓人見識一下「贏不過又打不倒你」的強大本領。

　

人生海海，活著需要勇氣。其實，遇上「劫數」可不是全然悲苦，仍有人歷劫歸來，浴火重生。個性決定命運，只要心態成熟健康，加上意志越磨越亮，運用正向的命理觀念，就能將重重劫難的衝擊降到最低。

　

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