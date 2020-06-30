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貴人提拔！哪些生肖官運特別旺？

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【文‧科技紫微網

　

有句話說：「不想當將軍的兵不是好兵」。確實，往高處爬是許多人的目標與心願，那麼你在職場中有當將軍的企圖心嗎？有沒有貴人提拔的好運？接下來科技紫微網從生肖來分析，你是否具備當主管的潛質，官運又是否亨通？

　

生肖龍

你溫文爾雅，氣度不凡，頗有大人物的風範，易受到尊重，成為眾人矚目的焦點，多是少年早發之命。你不但才華橫溢，心中又有著遠大的理想，有一股不服輸的勁，一心要成功。遇到重責大任，你會勇於承擔，也易獲得貴人提拔，成為中高級管理者。正因為你的積極向上，在職場中易受欣賞與支持，能夠往高峰一路攀爬。由於你敢闖敢拼，又有擔當，身邊不乏擁戴者。

　

生肖狗

勤奮踏實的生肖屬狗者，積極進取，意志堅定，有著頑強的生存能力。為了事業，你百折不撓，默默奮鬥，不達目的誓不罷休。這股韌勁，能讓你在職場上一路往前邁進。你那勤奮、堅守崗位的特質，加上滿腔的服務熱忱，最有機會在公職的路上獲得良好發展，屬於大器晚成的類型。再加上你待人友善，注重人脈，在人際複雜的公職之路上頗能遊刃有餘，貴人助力強。

　

生肖馬

屬馬的人，不但速度快，而且積極又主動，易因為衝鋒陷陣而成為職場中的領軍人物。你因為充滿朝氣與活力，什麼事情都搶先去做，敢於嘗試，不怕犯錯，很年輕就有機會在職場中嶄露頭角。只是也容易因為衝得太快，耐心不足而遭遇挫折。通常要到中年以後才會逐漸穩定，貴人助力轉強，易成為了不起的人物，官運亨通。

　

生肖虎

你生性坦蕩磊落，獨立自信，易獲得同樣雄心萬丈、德高望重的長輩欣賞、幫助與提拔。在職場中，你熱情又勇敢，凡事求勝，敢於冒險，有著越挫越勇的氣勢與決心，往往能因此在重要的職位上擁有一席之地，成為中高級管理者的機率非常高。不過也因為年輕時易強出頭，爬得高也易摔得慘。反而越是年長，官運越旺盛。

　

生肖豬

生肖屬豬的人，工作時總是細心又冷靜，還有一股為別人服務的強大熱忱。你的人際關係活絡，有頗強的適應力，能靈活應對複雜的職場關係，易在公職之路上走得順暢。雖然你往前衝的能力不夠強，但是你很能忍耐，也有不小的貴人助力，往往能遇到「無心插柳柳成蔭」的好機運。只要循序漸進，就有機會在公職、官場上逐漸爬到高位。

　

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