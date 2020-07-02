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單身有伴都要看！下半年「4生肖」喜獲愛神眷顧
【文‧科技紫微網】
進入2020下半年，你是否已經找到了那個和你一起牽手漫步的人？感情之路是否順暢？科技紫微網現在要為大家分析下半年愛情運勢特別旺的生肖，趕快來看看你上榜了沒？
第四名：羊
生肖羊進入下半年後，會迎來好運不斷的時期，旺盛的運勢也會帶動愛情運。
單身者的魅力指數上升，對待感情的態度也會變得積極，在親人、朋友的引薦下，獲得愛情的機會很大。
已婚戀者的愛情發展還算不錯，雖然偶有爭吵，但整體呈現的是甜蜜景象。兩人在一起時，情緒常處於興奮狀態，相處起來會特別開心。
第三名：蛇
生肖蛇的異性緣在今年下半年會異常火熱，太多的讚美讓生肖蛇都有點飄飄然了。
單身的生肖蛇豔福不淺，身邊不乏追求者，只要稍微主動，便能在情場中旗開得勝！得到了牽手的幸福後，記得要好好珍惜哦！
已婚戀的生肖蛇能重燃愛戀感，伴侶的暖心舉動會讓你們的感情升溫，迎來兩顆心更加靠近的時刻。
第二名：牛
今年你會有不錯的愛情運，此乃得益於太歲的相生相和。尤其在進入下半年後，愛情運勢真的非常棒喔！
單身的朋友，遇到與自己性格、三觀都很合拍的有緣人的機率很大！多為自己創造機會，很快就可以脫單成功哦！
已婚戀者的感情也會進入水漲船高的時節。舊有的心結終於化解，使感情進入了新的階段。與伴侶交心、出遊的機會也增多，日子一天比一天甜蜜！
第一名：豬
忐忑的過完了本命年的生肖豬，運勢終於在今年迎來了大逆轉，下半年的愛情運會旺盛得不得了呢！
單身者的身邊飄滿浪漫的氣息，很容易與愛情偶遇，敲開戀愛的大門，展開一場火熱的戀情。
已婚戀者能體會到二人世界的快樂，偶爾的小驚喜、小浪漫不斷上演，彼此都能收穫到愛與感動，共同勾勒愛情最好的模樣！
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