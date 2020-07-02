獻給12星座的愛情忠告 下半年掌握幸福必看

【文‧科技紫微網】

有道是「當局者迷，旁觀者清」，談愛情更是如此。今天，科技紫微網要從運勢的客觀角度提點一番，下半年哪些愛情課題你需要特別注意？一定能讓你少走彎路！其中有些勸告會比較現實，可能會戳破了你對愛情的美好幻想，務必小心收看！

牡羊座

適合更輕鬆

在一段合適的關係裡，很容易滋生出愛情的火花。但在一段愛情裡，不一定能滋生出合適的關係。當不知如何選擇時，你只能選那個讓你輕鬆的！

金牛座

愛一個人要適度

不要對另一半好到毫無底線，不然他把你當媽，就別怪他再給你找個「兒媳婦」回來。永遠記得，讓一個人吃得太飽，他不會感激，反而會厭食。

雙子座

找到愛的理由

雖說愛情的開始常常沒有理由，但愛情的維繫絕不能沒有理由。談情說愛時，多問自己喜歡他哪一點，是顏值身材、人品能力、金錢地位……都可以，唯獨不能僅僅是一時看對眼。

巨蟹座

愛情需要相輔相成

在愛情裡，你要清楚你憑什麼愛別人，也要清楚別人憑什麼愛你。別盲目地要求對方愛你一輩子。天長地久的愛情，是建立在兩人從頭到尾的相輔相成上。

獅子座

平淡才是人生常態

愛而不得，愛得很失望，你愛的人不愛你，激情之後歸於平淡……這些都是常態。不管什麼階段，都要學會坦然去接受不愛的結局。

處女座

別玩猜心遊戲

「你愛我，你就應該知道我想什麼」──千萬不要相信這句話。沒有人會完全知道另一個人想什麼，如果你只因為對方沒有及時瞭解你的想法，就認為他不愛你，這樣的結論是極為不理智的。

天秤座

照自己的方式去愛

你應該追求的，是你可以自由地選擇自己的生活方式與感情模式，不因別人的指指點點而困擾；是你可以勇敢地承擔自己選擇的一切後果，而不因此後悔和遺憾。

天蠍座

愛需要及時回應

愛情裡不要太被動，沒有回應的喜歡沒人能堅持太久。一個人的努力，無法成就兩個人的關係。不管愛或不愛都要回應，別等對方放棄了、受傷了才後悔喔！

射手座

降低期望值

有人對你釋出好感時，就要先在內心盤算，他對你好的程度打五折時會是什麼樣子，那才是你們日常相處的狀態，而不是熱戀期一過就認定對方變了。

摩羯座

適可而止，相處不累

恰到好處的喜歡最舒服，懂分寸的關係最迷人。熱戀的時刻固然可以任性，但熱戀之後還能讓感情長久溫暖，就是最適切的幸福。

水瓶座

不隨便情緒化

隨隨便便就生氣的人，必然會面對別人隨隨便便的敷衍。相較你今天生氣他這個錯，明天挑他那個毛病，生氣也是要有目標的。你應該有計劃的把各種憤怒都組織到一起，才對他更有警示作用。

雙魚座

愛需要克制

一份衝動的愛情會讓你心跳加速，但一份成熟的愛情才能讓你塵埃落定。琢磨、思考、權衡、觀望……把理性與感情結合起來，在種種克制後，才會是對的愛情選擇。

這些愛情忠告，你收藏好了嗎？下半年要常常拿出來提醒自己喔！

【延伸閱讀】

●探索姓名裡的紅線，找到對的人

●他心裡有你位置？靈視愛情真相





