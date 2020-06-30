7月星座塔羅運勢：雙魚良緣接近，牡羊錢途滿滿

【文‧科技紫微網】

上半年一場來勢洶洶的疫情，打亂了全球的生活步調，下半年一切都會好轉嗎？是否會出現新的考驗？在下半年首當其衝的7月，有哪些運勢的起伏需要特別注意？讓科技紫微網來為你預測一番。

牡羊座

塔羅牌：星星

抽到星星牌的羊兒們，本月你們需要做的事情有兩件，一是懷抱希望，二是付諸行動。7月單身的羊兒們桃花其實不少，不要因為不是你喜歡的類型就就拒絕進一步瞭解，多給對方和自己一些機會。工作上缺乏靈感與熱情，如果想要跳槽可以快快行動起來了。受到財神照顧，進財機會多多，記得理性把握住。

7月將會發生的事件：

1、有家人或同事介紹對象，但對方的長相不是你喜歡的類型。

2、與愛人缺乏溝通，發生冷戰。

3、工作積極性不高，有想要跳槽的想法。

4、睡眠不佳，注意力不集中。

5、參加商場的抽獎活動，中獎率高。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★★

金牛座

塔羅牌：力量

金牛這個月的運勢還不錯。單身的人請耐心等待他的出現，很有可能已經在來的路上了。有伴侶的人，雙方感情也能更上一層樓。需要注意的是，在處理工作問題上有些優柔寡斷，更勇敢一點就能看到好的結果。另外要注意必須收斂急躁的脾氣，溫柔待人，會帶給你好運氣。

7月將會發生的事件：

1、有同性向你表示好感。

2、愛情總體來說算甜蜜，但會因為瑣事而爭吵。

3、工作上有很多新想法，能讓同事刮目相看。

4、脾氣急躁，在言語上會得罪關心你的人。

5、月底如果有買房等交易，能夠敲定一個自己滿意的價格。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

雙子座

塔羅牌：倒吊者

7月雙子座可能多少都會有點鬱悶，所以更要冷靜下來，找到內心的平衡。單身的人在這個月會有點胡思亂想，感慨「找到相互喜歡的人真難啊」。戀愛中的雙子本月在日常生活中會與愛人發生一點小矛盾，但在主動積極的溝通下，結果還算令彼此滿意。工作上需要交流的地方較多，禮貌的言談有助於事情的順利解決。建議雙子們在7月多多思考，可以嘗試接觸新事物，保持自己的靈活。

7月將會發生的事件：

1、錢財花費較多，有計劃之外資金支出。

2、出現讓你傷腦筋的桃花，上半個月很糾結。

3、戀愛中因為前任產生猜疑，而與另一半發生爭執。

4、工作思緒混亂，需要向同事求助。

5、不是很能靜下心，喜歡胡思亂想。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

巨蟹座

塔羅牌：戀人

抽到戀人牌的巨蟹們，本月愛情事業財富都看好。單身者能迅速接收到戀愛的信號，戀愛中的小夥伴也能經歷一個感情小升溫的階段。工作上需要給自己定一個目標。投資獲利增多，大財沒有小財不斷。但需要注意，本月如果需要作出重大選擇，要理性謹慎喔。

7月將會發生的事件：

1、遇到一個志趣相投且稍年長於你的異性，碰到出愛的火花。

2、戀愛中的情侶會因為一些戶外活動，感情更加默契。

3、月初工作積極性不高，但月中會慢慢好轉。

4、同事會主動幫忙分擔你的工作量。

5、因為聽從朋友的建議，會新添一筆小收入。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

獅子座

塔羅牌：戰車

本月獅子座抽到的是戰車，你需要調整心態，然後再堅持一下下。戀人間如果計較太多，容易引發矛盾，需要多一點自我反省。在職場上的口舌之爭極易爆發，凡事低調一點為好。財運一般，交際花費比例較大。本月獅子們運勢整體有點低迷，但這只是暫時的，戰車暗示著即將到來的成功，積極去應對都能有好的結果。

7月將會發生的事件：

1、對追求自己的人有反感，心裡苦悶。

2、月底參加聚會的話，會有一次還不錯的邂逅。

3、戀愛中兩人因意見不統一發生爭執，下半月可能會有第三者的介入。

4、私下討論某個同事被當事人發現。

5、如果買房置業，不要輕信銷售人員的說辭，可能被騙。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★☆☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

處女座

塔羅牌：審判

這個月整體運勢一般，雖然不太穩定但還算能夠安全降落。愛情的世界有點小糾結，計較的越多，就失去越多，必要的時候要學會妥協。工作上做好自己的事就好，上司會看到你的努力。購物計劃要訂嚴格一點，才不會把錢浪費在不該買的物品上。

7月將會發生的事件：

1、情緒不穩定，心情忽高忽低。

2、相親對像讓你失望，內心有點小迷茫。

3、戀愛中會因為見面次數過少，感情變淡。

4、工作上因為細心被領導或同事讚賞。

5、短期投資小有收益，或得到一筆額外的獎金。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

天秤座

塔羅牌：教皇

抽到教皇的天秤們，本月運勢時高時低，基本上還算平衡。單身天秤吸引異性的魅力特別旺，對方可能是一個年長你幾歲的人。工作上有條理，不會造成忙亂。財運不錯，學會換角度思考問題，能獲得更多。

7月將會發生的事件：

1、聚會、聯誼、逛街中遇到心動對象。

2、戀愛中感到對方不理解自己而發生爭執。

3、工作上有話語權，同事很樂意配合你的工作。

4、因為粗心大意丟失一些小物件。

5、在投資上得心應手。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

天蠍座

塔羅牌：命運之輪

天蠍們本月運勢起伏變化較大。單身者因為自己的不細心而與有緣人擦肩而過。戀人之間少了交流，致使矛盾頻發，要引起注意。工作上有同事的幫助可以順利完成任務。投資順心順手，可大膽加大資金量。

7月將會發生的事件：

1、參加一個能夠使你心情愉悅的戶外活動。

2、原本就認識的異性朋友釋放愛的信息。

3、因為工作心情煩悶，對伴侶有些無理取鬧。

4、上半月工作量大應付不過來，下半月有所好轉。

5、在股票市場上抓住買點，就能狠賺一筆。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

射手座

塔羅牌：女祭司

抽到女祭司的射手們這個月運勢基本平穩，可以試著多出去參加社交活動。單身的射手們少一點挑剔就能順利脫單。事業上如果遇到不順，可以找朋友幫忙。在投資活動上少一點理性判斷，可以多依靠自己的直覺，但是注意不要過度。

7月將會發生的事件：

1、想要尋覓桃花，卻遲遲沒有行動。

2、下半月與伴侶會有短暫的分離，再次見面反而有小別勝新婚的喜悅。

3、工作抓不到重點，跟同事溝通會出現小問題。

4、月底的績效考核讓你產生壓力。

5、本來有賺錢的機會，但是因為猶豫而錯過。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

摩羯座

塔羅牌：月亮

抽到月亮牌的摩羯們會有點迷茫和糾結，工作因為上司的斤斤計較而變得有些棘手，你會有點懷疑自己，但只要注意情緒調節，結果不會太差。戀愛中的摩羯記得不要把工作裡的情緒帶到兩人的相處裡。單身的摩羯們，本月可以多多留意身邊的朋友，說不定能擦出火花。財運尚稱穩定，能有結餘。

7月將會發生的事件：

1、認識很久的朋友突然向你表達愛意。

2、錯把愛人當成出氣筒，態度忽冷忽熱。

3、工作上出現競爭壓力，工作積極性受到打壓。

4、人際關係上遇到一旦小麻煩，不過很快就能解決。

5、上半月會在人情往來上花費一些錢財。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★☆☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

水瓶座

塔羅牌：惡魔

抽到惡魔的水瓶們，這個月運勢整體來說較為低迷。單身的你尋尋覓覓，但現實冷冷清清。若越努力越失望，不如轉移注意力想想別的事情。工作出現新的變化，使你充滿了幹勁。但也會明顯感受到前所未有的壓力。財運還可以，只是要注意理性購物。

7月將會發生的事件：

1、在朋友的聚會上能遇上意中人，但是在一起的可能性不大。

2、戀愛中的人對待愛人會有些冷淡。

3、會接手或者開始新的項目，工作上要注意不要在細節上出錯。

4、上司可能有意會為難你，給你壓力。

5、一直想買的東西會打折，此時適合購入。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

雙魚座

塔羅牌：戀人

本月單身的雙魚們要睜大眼睛看清楚，不要錯過近在眼前的緣分。戀愛中的魚兒可別冷落了對方，多點問候談心，讓感情增溫。工作上要學會將工作的壓力轉為動力，越忙就要越謹慎、有耐心。投資運一般，可放鬆心情，等待機會。

7月將會發生的事件：

1、朋友會介紹你認識不錯的異性。身邊的異性對你產生好感。

2、有伴侶的人本月異性緣不錯，小心引發戀人吃醋。

3、老闆的過多的口頭承諾讓你陷入兩難境地。

4、睡眠不足，健康指數下降，要注意休息。

5、投資或置業的計劃會被打亂。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

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