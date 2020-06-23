7月生命靈數運勢分析：花點時間 盯著目標以外的時間去體會

引用八數的指引做為七月的開端：）

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那些美好的事情，不在你原本想得到的那邊，

它們層層疊疊，它們繞了幾圈，

它們希望你能花點時間，盯著目標以外的時間，去體會，

所有你給出的，終將回到你的手邊。

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供

★生命靈數1

整體運勢：煩惱遠離，打掉之後重來的七月份，一號人們可望在生活中看見嶄新的風景，之前想不通的、解不開的，透過與人的密切交流中，能夠觸發靈感，突破你一直以來的盲點，會發現原來答案就在身邊不遠的地方，無須外求，透過這樣一段繞路的經驗，你也會知道自己一直以來逃避之處，以及思維上的漏洞在哪裡，前些時日就像進入一片全新的迷宮，而經過一番摸索、找到自己路線之後得到經驗晉級的感覺；

上半年度已經顛覆了之前的思考，如果你確實面對，通往本年度下半生活順利的鑰匙，已經在手裡了。

工作／學習狀況：在專業上，能夠合眾人之力或智慧解決問題，如果原本有停滯不動的進度，可望在這段時間，因為你終於願意接納他人意見、或是共同工作、研究的成員們，終於提出比較可行、有建設性的意見而推動，如同上述的氛圍，你會發現解決方案跟原本想的路線，完全不同，是個從未思考過的新方向，反推回來，如果你還卡在某個進度上、不前不後，那麼勢必是要換個完全不同、完全跳開原本路線的方式，才有機會找到解決方案，成功就在「變動」之間，當你的思考能跳開越遠，除了找到當下的解方之外，這段時間推動的順利，也會至少持續到九月，幫下半年暖身，奠下不錯的根基。

愛情：單身者在尋覓新對象的進度上，也能夠有新的進展，因為生活中某些不再適用、不再適合相處的人遠離，空出了一些空間，若一號人願意在這段時間多安排一些社交活動，那麼就能有效的將某些新對象「置換」進你的人生之中，當然，我們得找一些跟過去不一樣的人選條件，會更有可為，對你來說，過去的做法早該丟掉，從上一波篩選掉的人就能看出，接下來，只要不因眷戀過往模式，又找了跟以前一樣的人的話，往不熟悉、未嘗試深交的人際圈前進，都會有所嶄穫。

有伴侶者跟另一半的交流也算順利，另一半對於你過去曾犯的錯，願意給出修正的空間，不計前嫌，但前提是你得先展現出修正的誠意，真的知道自己哪裡有誤、並且做出具體的行動，只有嘴上功夫顯然是不夠的，若一號人完全體悟到這個真理，落實在兩人相處的具體行動上，對於感情在較多危機那端的一號人，一定是一帖良藥；

對於感情穩定或問題較少的一號人，也會是讓兩人感情更緊密的做法，只要你不是太頑強的固守舊習，有新的做法，新的、好的進度是肯定會出現的，請多努力體會、努力實踐就對了。

訊息指引：Love Wins

將專注的目標調整，往更好的方向去，那些不良善與惡終將遠離，

再不出現在你的生命裡，若你已然真心應允。

★生命靈數2

整體運勢：在生活中有許多實質的資源流入，財務可望好轉的七月份，卻並非所有二號人都能夠緊緊抓住這份好運，如果你眼看著「明知道、明擺著」的好事，卻一直本能覺得「哪裡怪怪的」，請不要懷疑，通常那個怪怪的就是你自己，因為本週期的機會確實是存在的，對於已解決內在問題的二號人來說，就能夠忠於自己的判斷去抓緊好運，但對於未解決內在問題的族群來說，就會變成「這好像很好，但哪裡怪怪的」接著，就跟好運錯身了，這個錯身，是來自於你的反抗權威，對威權下意識的排斥而造成，建議有這些問題的二號人們，該歸根去找這些抗拒的源頭，才不會一再讓這些好運從手中溜走。

工作／學習狀況：在專業上，可說是壓力跟機運齊發的七月份，你會發現真的有些好事發生，多出的薪水、業績、加給、獎金，不斷出現，但是後面都掛了一個「我覺得我一定無法」的事件，工作氣氛處於壓力超大的本週期，「你為自己選了什麼」便顯得更重要了，因為一個確定，結果就會很迅速的展現在你的工作中，好壞結果很快知曉、完全不能讓你慢慢思考、慢慢拖延；建議二號人，無論再逃，也是要承擔的，但承擔的主動性、時間點的早晚，都會大大影響事件最終的結果，你越能快速做出反應、接下重任，就可以讓最終成果越好，反之則會有倒扣你的誠信、專業的反噬。

你得勇敢對自己承認，那些你覺得無法的，不過是因為恐懼去做的推託之詞，當你實際承接之後，就會發現自己是那個扛得住的人。

愛情：單身者有機會遇到自己不喜歡的人追求（真是抱歉，聽起來相當不妙XD）多數出現在月中之前，對心軟、不願傷害別人的二號人來說，如果你卡在這邊，被纏上卻不敢明確甩開，則會影響到下半月的桃花，而好桃花就在下半月會出現呢～

所以如果你想要努力，那麼首先當個知道自己要什麼、說一不二的人，就變得很重要，至少你不能讓障礙物擋到新對象的路啊！

先學好開道的功夫，下半月的新對象才能有機會走到你面前。

有伴侶者在關係中，也要多一點的堅持，如果某些事情讓你不悅，那麼就表現出來吧！雖然的確會帶來一些爭吵，但是會讓關係有機會轉好，若持續忍讓，那麼積怨過了月中也是會爆發的，都是會吵，只是什麼時間吵、在可控範圍內吵、或是失控的吵，結果一定是不同的，關係的緊繃會出現在月中之前，也建議當下就拿出來討論解決，不積壓情緒，就能安然的化七月份的爭吵危機為轉機。

訊息指引：Be your own coach

那些辛苦、批評、與負面的聲音，是你慣有的，有失才有得的相信，

但請相信，那不等於生命的真實情境，你得練習看清，

如果你認為生命必然需要努力，那看清的本領，才是眼前最該努力。

★生命靈數3

整體運勢：表象的壓力，多數暫時退居幕後，雖然不如日前在生活表層的大爆發，但仍在底層不斷發酵的七月份，生活中大事暫停、但小爆炸、小火花仍是不斷，來自家人或女性的壓力，爭吵、情緒勒索，其實都仍在提醒三號人，這段時間的氣氛（相較之前）輕鬆只不過是「稍微讓你喘口氣」但「沒有真的過去」，在這段較緩和的時間裡，你該做的是釐清、畫分界線、好好說明自身底限的工作，到月中或月底，上半年感受到的壓力會再度回升，在這段很短的喘息期裡，三號人得到的空檔是否有好好利用，很快就會看到答案；

這樣的混沌還要持續一段時間，若能趁氣氛較輕鬆時，把一些不該背負的人情壓力、不想要的邀約、搖擺不定的選項都一一確認好，會是能讓你比較輕鬆的做法。

工作／學習狀況：在專業上也無法放下重擔，得一一緊盯才不會出錯，因為比平常更容易被挑錯、不斷被修改的狀況也屢屢發生，需要多生出很多的耐性、很清醒的腦袋才能應對，當三號人試著踏穩自己的立場，對於不必要、該堅持的點好好說明，雖然無法在第一時間就得到肯定、或有立即的改變，但這段時間需要的就是「再試一下」的精神，一次不行、說第二、三、四五次，然後，對方才終於能聽懂；

所以耐性要用在正確的地方，如果你的耐性是「任由自己無理的被要求」那麼這個月的無力感將會比海還深，反之，將耐性展現在「你聽不懂，我會說到你懂」，那麼將為事件換來完全不同的結果，前者擺爛容易，後者堅持...需要更多堅定，請多往這個方向前進，就會讓你的付出有所得，被肯定。

愛情：單身者容易進入尋覓對象的誤區，運氣好的話，你會說「沒有人出現」這也是沒有發展當中的好發展，但更多機會是，看到很多「好像都可以」的，其實全都不行，一個不夠堅定想亂嘗試，就會沾上麻煩、或很難脫身，七月份出現的對象，多數是會帶來麻煩，或讓三號人在風評上扣分的，如果你自評沒有很閒，那麼這種機會，沒有會比有來得好，還是保持單身會更讓你感到愉快一點。

有伴侶者在關係中，因為你在過去一段時間，可能放任了不少小事發生，小的情緒勒索有效、小的胡亂扯謊過關，於是造成對方累積許多不滿情緒，這些無論是你對對方做、或對方對你做的事，都是「放任界線不明」的動作，當中累積的不適感，會在本週期化為爭吵的火藥，如果你是正在做這些事的人，那麼在得到對方反撲之前，勢必得用誠意跟誠實，才能讓爭吵停下來；如果你總是忍讓的那一方，則得說出自己不舒適的點，不能用放任來換取和平的表相。

七月在關係中，需要整理，當雙方都調整至言行如一，本週期的爭執才能安全落幕。

訊息指引：You are winner

那些看似被折斷的曲折，都是轉往更美那端的路口，

生命從無意對誰苛刻，從沒有白費的片刻，

只有你選擇逃跑缺席時，留下的才會是無用的空格。

★生命靈數4

整體運勢：生活中無大事，卻不是好事，對於四號人來說，七月份的「無事」可不是「無事太平」的那種無事，是「再也無可為空間」的那一種，一樣無事兩樣情，而如果你恰好是比較糟的那種「再也不被需要」的那群，那麼代表你的生活中正塞滿了雜物，終於多到整個世界再也運轉不起來了，那樣的多；

失衡或進不來的財務，你可能正在忙著一點實質產出都沒有的事、被批評，你可能一直堅持著某些不適用的信念，把它們視為人生唯一指南、得不到重視，你可能一直端著無用的架子或自以為的堅持。這些「卡住」全是四號人為自己選擇的結果，如果想再度讓自己變得有事可做、有用，那麼勢必得先丟掉那些視若珍寶的無用，才有活路了。

工作／學習狀況：專業上面沒有太多的拓展空間，算是四號人裡面相對比較好的發展，只是呈現停滯、訂單進不來，如果你平日沒有保留一些無用、卻持續開支的項目，通常這段停滯期中，就只需付出基本成本而已；但在這段時間，更多的四號人會看到之前無法獲利的標的物（或專案、學科）、因為你的不願當機立斷、不肯心死，在這段時間會反讓你有更多虧損，這些通常在之前就已經是有問題、需要被結束的，卻因為你顧及面子（或各種自己合理化來說服自己的理由）死撐，在本週期會大量的讓你有被打臉的感覺，需要的是坦然面對錯誤與放下，才是度過這段危機的唯一方法。

只要願意放掉那些明知不可為的，就會看到原本卡住的地方立刻鬆綁，通往光明與成功，始於認錯與放手。

愛情：單身者如果始終缺乏對象，那麼不用懷疑，就是你自豪的深思熟慮幫你斷的桃花，四號人的不願冒險，想掌握進度全局，希望萬無一失，將會持續的幫你待在單身的生活中，享受一個人的孤獨，如果你真心覺得這樣不錯，那麼這的確是條好路線，不該放棄，若你還是渴望有人陪，那麼放下身段，願意嘗試、願意失敗或不完美，願意接受一切都可能不如預期，才能讓你有所行動，然後你會在行動中發現，不如預期的其實沒有想像的那樣整路上都是，路上會有碎石，但你也總能跨過去。

有伴侶者在關係中也呈現危機四伏的狀態，四號人似乎一直覺得自己「很知道對方要什麼」，缺乏表達又自信滿滿的認知，將會讓關係持續惡化，如果你是這類已在關係斷崖的族群，應該會發現自己得到的訊息越來越少，伴侶不看、不說、也不聽，你以為的全都沒回應，關係不會有明確的爭吵，只是沒有溫度，四號人若不想關係就此終結，似乎得從自己的自我感覺良好出來先，好好的正視你刻意忽略的那些，先懂得真誠的表達，在意對方的感受得落實在行動中，如果還像過去一樣自顧自的說，那麼這齣戲的對手，可能就會越走越遠，直到不見了。

訊息指引：Creativity

還有更多可能，那些老舊的未曾死去，正等待轉化重生，

嘴裡那些可能，不只可能，

它們幾乎是必須的，若你正期待在此生，擁有更多可能。

★生命靈數5

整體運勢：財務上需要精算的七月份，你需要的是說出困難，不打折的說，認真的說，當五號人可以認真求助、不只是假裝輕鬆愉快的，連求助都還想著如何讓氣氛好一點的話，那麼就可以得到需要的援助，而非只是幾句加油；資源的取得，靠的是誠實以對，本週期若你碰到很多實務上的困難，都是源自於同一個病根：「你太希望自己看起來很獨立、都可以了」

當你願意多坦露自己的弱點，示弱一點也不丟臉，那是讓你發現生活中的資源隨處可得的練習，其實五號人的支援系統很強，只是平時很少願意動用，就請五號同學們在這段時間做好練習，只要能在狀態恢復時回報或償還，跟旁人保持密切的互動與互助，才是讓五號人在實務跟心理上都能健康平衡的生活方式。

工作／學習狀況：在專業上將需要團隊的協助、或重新檢視對自己的評價是否過低，對五號人來說，這段時間要學習的便是「跟別人一起工作、把自己交出去、信任自己才能信任對方」；

不然你會發現，即便看似競爭不多、或根本無競爭對象的項目，你一樣不見得能有百分之百的優勢，業主或長官，不一定就能對你委以重任，通常是你不太信任自己的結果，當你無法信任自己，就無法跟人好好的合作，（因為通常好的合作，都會需要全盤的坦露自己的優缺點，光是這關就卡住了）或是無法好好的開價、議價，對於工作最終會獲得的利益，你會發現自己總是「做得很辛苦，卻賺得不夠多、不夠滿意」。

本週期會把過去這類的問題都放得更大，讓五號人能看清考題，務必正面迎戰，才能讓工作做得愉快，同時對所得也滿意。

愛情：單身者在七月份，將受限於他人的雜音跟建議，而錯失可能的對象，如果你希望發展一段新戀情，那麼就暫且關上耳朵，不去過度討論、徵詢別人的意見，靜靜的發展一段時間再說吧！別急著做出結論或判斷對錯，這些額外的壓力，都來自於你為自己創造了「故事觀眾」，讓事情進度、成敗都變得有時效性，是讓你錯失一段關係的最大兇手，這段時間的感情發展，會讓你清楚看見自己這樣的問題，你得跨過這道門檻，才能順利踏入伴侶關係。

有伴侶者在關係中，也有吸納太多他人意見跟雜音的問題，如同單身者需要取消觀眾，有伴侶者更不應該讓一些閒雜人等（你們兩位以外的都是閒雜人等）知道太多劇情、介入太多你們的生活、決定，如果你覺得相處處處是地雷，想做某些事又顧忌重重，那麼就先從讓生活單純開始吧！

收起小狗撒尿式的放閃，低調且單純的相處，只重視眼前人的意見，當對方提出「可是XX說」的時候，也適度表達你更在意對方自己的感受，便能讓關係得到更好的相處品質，而非只是演一套大家都想看的戲。

訊息指引：Everything is in divine order

萬事萬物都在神聖的秩序中，你不只依存，也需要吐納跟付出，

故事的齒輪才得以轉動，別為它預設好哪條路線才最美，

萬事萬物皆在神聖的秩序中。

★生命靈數6

整體運勢：易困於己見，被煩惱蒙蔽的本週期，跟他人的溝通有些阻塞，對於自身的困擾，也比平常更不想說出口，這樣的心理前提之下，會顯化成現實界的困難，讓他人為了避免麻煩，而減少跟你互動的意願；

因為這樣的「有想藏起來的弱點跟煩惱」只講表面話，溝通不夠深度的結果，就讓六號人錯失很多資訊，包括財務、人際上的好消息，都不易流入生活中，很可能就算流入了，也會被你混雜的腦袋給忽略，七月份想要讓運勢發揮好的地方，降低風險的話，不溺於自身的情緒中，即時跳出的本事，則是必要練習的方向。

工作／學習狀況：在專業上，能夠展現自己平衡、調停事情的優勢，當然是有事件才有舞台，所以這也意味著「職場或學習場合的紛爭較多，有需要調停的地方」，但六號人在本週期，對解決這件事的興趣卻不高，這樣的不想溝通，在平日或許不會造成工作或大家討論進度停滯，不過在這段時期若放任不管，工作或許就會明顯的被拖緩；

總之無論早晚，最後都得由你出來講點什麼才能前進，請六號人要多注意，別只顧著說些不著邊際的漂亮話，如果你不想卡住太久，勢必得從自己的自我限制中跳開一下，一次就點到問題的癥結，才是快速讓進度推動的方法。

愛情：單身者有新對象，卻是你沒有想過的「比較好的那一種」，不好不壞的對象，或許才能讓你一眼認出，至少不會選擇障礙，但「太好的」跟「比較好的」就是個問題了，或許你會問「大家再笨不也都會選比較好的嗎？」

但實際上，這卻不是多數六號人的思考，你們很可能在七月，就困在「太好我也配不上」這題，然後就又卡住了，如果想擺脫單身，請把標準先校正到「我只接受最想要的跟對我而言最好的」上面，才能看到對象，不然你可能會自動忽略掉許多可能，卻被你一開始就排除為不可能的對象哦！

有伴侶者，在關係中有許多應說而未說的話，這段時間將會讓你無限困擾，若持續不願說出自己真的期待什麼、討厭什麼、一直在忍受什麼，就會讓壓抑的情緒，在不該爆發時爆發，帶來關係中的不和諧，但這樣的壓力只是在告訴你，你好像自己承擔太多不必要的壓力了，因為本週期這些壓力，當你願意好好說出口時，你會發現對方跟你原先設想的不接受、不能承受，或許是完全不同的反應，實際上，一切都比你想的「可談、有轉圜的空間」，所以在關係中要困擾多久，端看六號人選擇何時說出口，行動越早，為關係帶來的困擾便會越少、和平跟美好越多。

訊息指引：The best thing are priceless

向來與 世界制約的那套不同，

每個人的生命，自有其更美的版本，從來不會被寫在規則裡面，

別只照著樣板，活著活成了一種荒廢，

世上從來沒有一件事，能比你的創造更珍貴。

★生命靈數7

整體運勢：若眼前的環境讓人失望且毫無可為之處，七號人必須向內探索，問問是什麼讓自己一直告訴自己「現在這樣就好，我不一定想要更好」，這樣的問句，背後通常有個「我害怕...」的風險背景，因為害怕，所以你寧願困在眼前這個不那麼好的小確幸中，也不願意再往前進一點點。

生活上看起來可為之處相當有限，但新的一局正在各個角落開始，多數七號人卻仍未察覺到上一局已經結束了，仍把時間花在收拾殘骸上、告訴自己等等還要繼續在原處，這樣的觀點將會讓你的財務、各項發展都受限，要即早跳脫開來，才能夠在本週期重拾生命的活力，不然一旦放任自己，恐怕就會很長的時間都待在原地踏步，不可不慎。

工作／學習狀況：在專業上，有可能是上半年或是舊的案子已經告一段落，但七號人卻因為對於舊的事件、進度、或其中的參與者仍有執念，而讓自己多了很多不必要、額外的瑣事要去做，視配合的對象而定，更糟一點的狀況就是被拗做白工、提供額外的服務（聊天發洩情緒這種也算），如果七號人說服自己「一點點沒關係」或「還好啦」，那麼這樣斷不了收不掉，但明明早該結束的「工作收尾」，就會一直收不了尾，拖到下個工作的進度；七號人在本週期，如果想要明快的把工作處理到位，那麼就得適時的切斷、畫分界線，去拒絕掉不必要的要求，才能夠在工作跟專業上得到敬重，將麻煩減到最少的程度。

愛情：單身者有機會，但發展困難，是來自於你的裹足不前、小劇場太多、假設太多的話，等你想完，人都跑啦～

新的機會應該是出現在職場的可能性居高，或是你能照顧他人，張羅大小事，可以看到很多你展現溫暖那面的場合，都可能是對象看到你的舞台，敏感的七號人通常也都能很正確的收到訊號，不過卻容易刻意一視同仁的對待，會讓對方摸不透你，然後放棄，建議想擺脫單身的七號人，多做點明確的動作，讓對方有路過來，你才能真的是脫離單身一員，而不只是一直困在「想」脫離那端的人而已。

有伴侶者在關係中呈現平盤，不好不壞，無重大事件或波瀾，但也是因為如此，會讓你跟另一半反而「沒有機會聯絡」

嗯？聽起來很奇怪嗎？但七號人自己可以回想看看，你的聯絡，通常你都需要先有個明確的目的，然後才去說或做什麼，很少是「我就想這樣」就說了、就做了，當生活太過平淡時，你就會明顯的察覺自己有這樣的傾向；

如果想為關係保持常溫，那麼不預設太多，單純的想聯絡就聯絡，輕鬆沒有預設目標的相處，則是本週期你最需要練習的部份，覺得聯絡太少，試著用直接說「太少聯絡了」來取代掉各種包裝的理由，更能讓關係變得自在輕鬆。

訊息指引：Comparisous

自顧自的，想跟大家一致的步伐，你是誰？

若你能回答出某個特定的名字，

卻早忘了自己是誰，還有什麼事，能比這件更白費。

★生命靈數8

整體運勢：生活中出現很多可以與人一較高下、競爭的機會，八號人若將自己置於這樣的比較之中，雖然也不見得會輸，卻很可能會耗去你大量的心力，最終所得卻與所付出的時間成本不成比例；

對你來說，本週期若想得到更多無論是具體的資源、時間的靈活度、更多的美名，七月份都是真的能實現的週期，但這些機會顯然不在「別人已經設好」的路線中，得由你自己發起，自己主導，當然因為這段時間的運勢還不錯，所以參與既有的挑戰也無不可，但對於想有更多自我展現，期代更多成就感的八號人而言，走自己的路，敢與別人不同，才是一條真正的坦途。

工作／學習狀況：在專業上有很多的問題需要排除，在一般人眼中可能碰不得又難解的麻煩，對你來說卻可以輕鬆解決、跨過，這樣的創意可以幫你在職場或是學習場合贏得美名，除了得到口頭讚賞跟光環之外，這些好評都是可以變現的利器，如果你想為自己的荷包爭取更多的飽滿，那麼就往困難多的地方去準沒錯；對於從事研究、創意工作者，也是一段相當有利的時間，只要先確認好實際可執行，將創意發揮到最大值，通常都能夠順利過關，如同上述，參與解決困難可以順利解決，若想有最大發揮，則建議由自己丟出一些全新的提案，便能更進一步幫你開啟下半年的順利。

愛情：單身者追求者眾，選擇困難的結果，很可能過完了整個月，你都還在想、還在挑，對八號人來說，或許可以換個方向思考，先列出自己想要的，你就能發現「這些都不是」，同時，在釐清自己想要的這些思考中，你便同時會知道自己該往哪邊去，機會該如何取得，比起被動被追求，八號人更適合自己選擇目標，如果你有意擺脫單身，不如先讓自己的思考跳脫出既有的模式，會更有機會。

有伴侶者在關係中，可能面臨伴侶丟來的刻意吵架、難題等，不太愉快的局面，如果八號人只是一貫選擇依著伴侶的問題，去「解決對方的問題」，那麼會發現同樣的問題一直來，你得不停的接招，所有解過的問題，都像根本沒解過一樣，讓人心累；

其實八號人一定看得出，那些問題的背面，可能要求的是另一件事，只是對方不明說罷了，只處理表面的問題，卻忽略對方真正的意圖，會讓關係總在你追我跑的惡性循環中，如果你對此已經感到疲乏，也看得到問題在哪，那麼剩下的，就是做出不同的行動了。

訊息指引：Serving others serves you

那些美好的事情，不在你原本想得到的那邊，

它們層層疊疊，它們繞了幾圈，

它們希望你能花點時間，盯著目標以外的時間，去體會，

所有你給出的，終將回到你的手邊。

★生命靈數9

整體運勢：對自己不滿意、過度挑剔的傾向，會讓你感到生活處處受限，沒有可為之處，因為「只接受最好的」不想忍受任何的過度時期，美其名是追求完美，但實則是害怕失敗，如果九號人不想被這樣的信念拖垮，那麼勢必就得保留多一些跟現實談判的空間。

實際上這段時間，無論是財務或是人際、甚或感情發展，都在你可掌握的範圍之內，也就是，你知道大致發展的曲線會是如何了，但也通常跟你設想的「最完美版本」有差距，先讓自己認清，過程中的繞路不見得不好，甚至更多時候是「必要的」，學著接受這些曲折，順著發展、不扯入太多無用的情緒糾葛，你便能看見這些曲折要帶給你的，額外的祝福。

工作／學習狀況：在專業上會遇到各種溝通障礙，一樣是危機中的轉機，如果九號人能正常發揮，就事論事，知道對方「就是有狀況才會需要你」那麼就能生出多點耐性；本週期連話都說不清楚的人多得是，急得鬼打牆的人更多，但是九號人卻容易因為自己的內在狀況沒調整好，無法正常發揮，請務必要先停止對自己的挑剔，先讓自己舒服了，回到工作中，這些煩人不過是日常，你也能在當中得到極大的利益、正向的名聲，在專業上的成果、獲利，你在面對時捲入的情緒越少，就能將這些正面的收益調整至最大值，麻煩跟獎賞可說是一樣多的七月，能排解多少問題，你的荷包就有多飽滿。

愛情：單身者一樣缺乏機會，除了看別人不順眼，更是對自己諸多挑剔，當然就很難為故事開啟新局，對自己多一點寬待，就能讓你的人際氣氛更融洽些，進而帶來一些新的機會，至於方向，你就只須正常發光，不要刻意把自己藏起來，就會自然有選單出現在你面前，在越放鬆，發展越正面的本週期，無論想擁有什麼，你都得先安撫跟照顧好自己的心。

有伴侶者，在關係中，則會看到對方的許多拖延、或是任何你看不下去的地方，對九號人最省力的方式，應該就是主動出手去幫對方完成，但這樣的主動出手，卻往往是讓九號人「即便完成了也毫無成就感」的事，如果果去經驗已經讓你知道是如此，不如學著在這次停手吧！

你仍舊可以表達自己想要的，但把實做的空間留給伴侶，讓對方自己選擇要做，而非你逼著他做，保留空間，會比你代為完成的結果，讓你更滿意。

訊息指引：A daily does of joy

放輕點，生活饒富趣味，充滿靈活與各種不同的空間，

允許自己填上各種，包括破碎不全不完美的音階，

所有旋律中的音節，都是不可或缺的重要細節。