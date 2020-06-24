有門才能隔出裡外 主星同位素 - 巨門

在「主星同位素」的基本介紹中，我們提到了某些人「命宮有相同主星，卻有不同的個性與特質」的問題，其原因也在於「雖然主星相同，但是命宮三方四正的星曜組合不同」。

我們可以想像: 命宮主星是一個很厲害的樂團主唱，當他加入了搖滾樂團(搖滾樂的三方四正)之後，所唱出的曲風就是搖滾樂；而加入了爵士樂團(爵士樂的三方四正)之後，雖然主唱的外在形貌沒什麼改變，但是唱出來的曲風卻是爵士樂。而人們卻可以清楚地辨識搖滾樂與爵士樂的不同。

由命盤的結構來看，我們可以更進一步地歸結: 對宮(遷移宮)主星的不同，命宮三方四正的組合就會不同。同時，遷移宮的主星也會間接或是以一種不外顯的方式，影響坐命當事者的心態與思考邏輯。因此，我們就可以用「相同的命宮主星加上不同的對宮主星」的方式，來檢視每一種組合的差異。

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巨門星的必然

由於紫微十四主星的排列，就像是兩列火車對開: 紫微列車即是有六顆主星的位置是與紫微星產生連動關係，天府列車即是其餘八顆主星的位置與天府星產生連動關係。

而在這種列車中的連動關係，便會形成: 巨門星的XX宮一定有OO星的現象，說穿了其實就是星座排列的必然性。 <推薦閱讀: 無可迴避的人生課題 – 人人都有殺破狼 >

福德宮必有天梁: 固執、喜歡倚老賣老、孤傲、隱隱然覺得自己在精神、靈魂上都高人一等的天梁進入了福德宮，讓巨門發展出一種對人事物「獨特」的見解，也帶有挑剔的特質。因此，巨門會成為哲學家、擅於除弊的御史大夫，甚至形成不喜與人往來、較為封閉的個性，其實皆與福德宮的天梁脫離不了干係。雖說天梁帶有服務利他的特質，讓巨門會有心地善良的本質，但是重隱私、不喜張揚的行事風格，縱使行善也不欲人知。

兄弟宮必有貪狼: 代表手足比較高調張揚、積極進取、擅於人際關係的往來與經營。其實在巨門行事作風隱密低調、不喜張揚表現的情形下，手足們通常都會比坐命者擅於表現自我。坐命者在感嘆手足們張牙舞爪、貪得無厭時，其實要認真地想一下: 自己是真的不想要、不屑要求，還是不敢要?

夫妻宮必有太陰: 反映出巨門異中求同的感情觀: 個性冰冷、與人寡合的巨門，容易被感情豐沛、溫和柔順的對象所吸引，產生「在對方身上找到自己所沒有的特質」互補作用。但是注重隱私、不喜張揚的個性，對於行事作風高調、唯恐天下不知的對象也無法真心接受。因此，心軟、富同情心、重感情卻又保守內斂的太陰，當然成為首選。

子女宮必有天府: 心思細膩加上心高氣傲的巨門，總在行事低調隱密與希望能證明自己存在的價值中來回糾結與擺盪。有些自己想做又做不到或不敢做的人生願望，只好寄望在下一代的身上，轉化成一種期許 - 「孩子，我要你比我更強」。只是，孩子的各種能力是否真的比父母強仍待未來驗證，但是脾氣(敢說敢做)通常比父母強 。又或巨門幽微、猜疑的心思太難搞，子女用金錢、物質當作孝心，比較容易處理。

田宅宮必有七殺: 雖說田宅宮代表坐命者對於不動產的慾望與處理能力，但也代表是否有機會承接長輩的房產。顧家的巨門通常視「家」為自己必須捍衛的城堡，想要置產的慾望自然不在話下。但是和顏悅色、笑臉迎人向來不是巨門的強項，想要靠長輩庇蔭的機會自然不如蔭星天梁或福星天同，白手起家(不依祖業)可能是巨門要有的心理準備。

父母宮必有天相: 與坐命者比較起來，父母通常作風較開明、心胸較開朗、社會關係較佳。但在生性較為孤傲的巨門眼中，父母就是沒有個性的濫好人，被人欺負、佔便宜還要笑臉迎人。雙方的對待關係雖然大致平和，雖孝但未必順從，也反映出巨門本性心軟但表達冷峻的矛盾。

觀察不同巨門的特質，其實還要借助另一顆主星 - 太陽。一般的說法是: 如果廟旺的太陽出現在巨門的三方四正，則巨門主暗的特質會降低，心態上比較不會那麼封閉與負面思考。但從另一個角度來看: 太陽的驅暗或許讓巨門的人生際遇較為平順，但是不平順的人生或許也是創造獨特價值(如思想、學說等)的必要條件。

三種不同的巨門

對宮是天機的巨門

對宮是天機的巨門，必定位於子位或是午宮，又稱「石中隱玉」格；意指坐命者的本質是一塊美玉，但是外層包覆著石頭，必須要經過不斷地打磨，才能顯現美玉瑰麗的質地。也意味著坐命者必須經過層層的磨練與歷練，才會有所成績並出人頭地。

目光犀利、觀察力強的巨門，雖然在外表呈現忠厚誠懇，通常做事能堅持到底，慢慢地也會做出一番成績；但是受到對宮天機的影響，坐命者就不會是一個循規蹈矩、按部就班的乖乖牌。理由很簡單: 既然自認比他人心思細膩，也比別人聰明，自己怎麼可以被笨蛋所訂下的規則所束縛及侷限?

尤其在稍有成就之後，以往競競業業的認真形象已不復見，取而代之的是"終於輪到我做主"的驕傲與狂妄，彷彿要一雪過往沉潛、不得意時期所受的卑屈。此時無論是權謀巧計、排除異己或是唇槍舌劍，坐命者強悍的戰鬥力總是讓身旁的人嘆為觀止、驚呼連連。

既然是帶有挑剔、批判特質的御史大夫，巨門批評人、事、物會比他讚美別人精彩萬倍。帶有草根特質的巨門，不會裝腔作勢地咬文嚼字，再怎麼艱澀難懂的學問與道理，他總是有辦法用最淺顯易懂的方式來包裝與陳述。喜歡的人拍案叫絕，並在不知不覺中就被說服。不喜歡的人則認為鬼話連篇、歪理不斷而深惡痛絕。但是你無法否認，這就是巨門獨特的魅力與煽動力。

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對宮是天同的巨門

受到對宮天同的影響，巨門雖然不喜奔波勞碌，對外的關係也會呈現出隨遇而安、親和好相處的一面。但這種形象畢竟只是他們的保護色，一旦涉及個性本質或是個人隱私的問題，巨門陰沉難搞的那一面就會浮現。

畢竟巨門和天同是屬於個性截然不同的兩顆主星: 天同雖然善解人意，但是巨門對於負面事物敏感的特質，卻會將這種「善解人意」引導至「善解人性的醜陋面」。該用理智處理時，卻還讓天同繼續提供於心不忍的種種理由，而徒增自己的矛盾與困擾。尤其是面對感情問題: 不是隱忍不發，將痛苦留給自己；就是剪不斷、理還亂，表面上已經情斷，但是生活、工作上維持頻繁地接觸與往來，用自己不是狠心的人為由，留給彼此一個可以繼續曖昧的空間。

雖說戌位的巨門，受到午宮太陽照射，讓它呈現較為正面的心態來面對世界；但是這個正面心態只改善了巨門自掃門前雪的封閉，在對外的往來中較願意付出給予，也有機會接受貴人們的幫助。但是遇到挫折、挑戰或身處逆境時，鑽牛角尖、怨天尤人、見樹不見林的戲碼依舊上演。其實仍是源自兩顆主星記恨、糾結、行動力及魄力不夠的缺點。

由於這種組合本身的意志力及決斷力不強，又受到巨門重隱私、容易自我封閉的影響，坐命者在受到挫折打擊時，容易求助於"物"而非"人"來處理自己的情緒。因此要特別注意藥物或酒精成癮的問題。

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對宮是太陽的巨門

受到對宮太陽的影響，坐命者通常都有觀察入微、機警敏銳，處事能力強，有吃苦耐勞的精神。由於思考力強，通常具有研究精神、分析及批判事物的能力很強。但也因為好勝及好強，批評別人時是意氣風發，被別人批評時則可能怒氣衝天、蓄勢待發。

太陽在這個組合中，扮演極為重要的角色。巨門在巳位，太陽便在亥位；因為太陽落陷，本身的亮度便不足，因此也無法提供巨門所需要的光源，因此便形成了「雙暗交馳」的格局。坐命者通常欠缺較積極的心態與行動力，開創力較不足。即便身處順境，從外人的角度來看是人生順遂；但是坐命者也容易被自己的負面思考傾向所困擾，不是因小事而鑽牛角尖，就是感到孤單不被理解。由於太陽落陷，對人的交際往來也會保持一定的距離，口是心非，較難真心相待。

如果巨門在亥位，太陽便在巳位；因為太陽廟旺，本身有了足夠的亮度，便可提供巨門所需要的光源，因此便形成了「明日驅暗」的格局。坐命者通常在對外的人際關係上給人較和善、溫暖的感覺，雖然內心仍有多疑及不安全感，但是會用較樂觀、積極的態度來面對人生的問題。和「雙暗交馳」的格局比起來，坐命者就會有較多的貴人及朋友來為他分憂解勞。

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不同巨門的指數分析

機車(得罪人)指數

巨門(對宮天機) > 巨門(對宮天同) > 巨門(對宮太陽)

異性緣指數

巨門(對宮天同) > 巨門(對宮太陽) > 巨門(對宮天機)

賭性強度

巨門(對宮天機) > 巨門(對宮太陽) > 巨門(對宮天同)

過動(趴趴走)指數

巨門(對宮太陽) > 巨門(對宮天機) > 巨門(對宮天同)

聊天持續力指數

巨門(對宮天機) > 巨門(對宮太陽) > 巨門(對宮天同)

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